¡ÚGALLEST¡Û 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION ¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëLOOK BOOKÂè2ÃÆ¤ò¸ø³«

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò ¥ïー¥ë¥É

¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGALLEST¡Ê¥®¥ã¥ì¥¹¥È¡Ë¡×(http://gallest.jp/(http://gallest.jp/))¤Ï¡¢2025 SPRING/SUMMER COLLECTION¤ÎÂè2ÃÆ¤ò4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



GALLEST 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION


¡ÖGALLEST¡Ê¥®¥ã¥ì¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡È½ÀÆð¤Ê´¶À­¤Ç¾ï¤Ë»þÂå¤òÂª¤¨¡¢´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¡É¤½¤ó¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤Ê½÷À­¤Ø¸þ¤±¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥âー¥É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£




4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë2025 SPRING/SUMMER COLLECTIONÂè2ÃÆ¤ÎLOOK BOOK¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ä¥³¥Ã¥È¥óÁÇºà¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÞ¯Íî¸«¤¨¤¹¤ë²Æ¤é¤·¤¤ÁÇºà¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢GALLEST¤é¤·¤¤¥âー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËGALLEST¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡Ú 2025 SPRING/SUMMER SEASON THEME¡Ø ILLUSION OF WATER ¡Ù ¡Û

2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø ILLUSION OF WATER ¡Ù


¸¸ÁÛÅª¤Ê¿å¤Î¥·¥åー¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡ª


¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¤Î³×¿·ÅªÍ»¹ç¤Î·ÑÂ³¤ÎÃæ¤Ç


¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤È¥Ç¥£¥Æー¥ëÉ½¸½¤Ç¥Ë¥åー¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥·ー¥º¥ó




GALLEST 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION



GALLEST 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION

GALLEST 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION



GALLEST 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION



GALLEST 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION


¡ÚGALLEST 2025 SPRING/SUMMER COLLECTION_VISUAL LOOK BOOK Vo.2¡Û


https://wos.fashion-co-lab.jp/s/brand/gallest/lookbook/2025-spring/vol2/




¡ÚINFORMATION¡Û

¢£ GALLEST NEW SHOP OPEN¡ª


4·î¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¦4·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¥½¥é¥ê¥¢¥×¥é¥¶ 3F


¡¦4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û ËÜ´ÛB1F£²ÈÖ³¹



¢£ GALLEST POP-UP STORE OPEN¡ª


Âçºå¤Î¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì¤Ç½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â³«ºÅ¡£


¡¦4·î7Æü¡Ê·î¡Ë～20Æü¡ÊÆü¡Ë¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì 5F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥Ë¥¢¥æー¡×



¡Ú ¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤ ¡Û


¢£ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§http://gallest.jp/


¢£ Á´¹ñÅ¹ÊÞ¡§https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/



¡Ú Social Media ¡Û


¢£ Instagram¡¡@gallest_jp


¢£ LINE¡§https://page.line.me/306hjnls?openQrModal=true




¡Ú Brand Philosophy ¡Û


Create new value and sensibility


¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ä´¶À­¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹


¥Ö¥é¥ó¥ÉÍýÇ°¡á´¶À­¤ÎÂÎ¸³¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¾ì¤ÎÄó¶¡



¡Ú Brand Concept ¡Û


Mode Casual


¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤­¤Ç´¶À­¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±


Äø¤è¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É


»þÂå¤ÎMode ¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ê¤â¤Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê


¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ä´¶À­¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹



¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä


¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É100% »Ò²ñ¼Ò¡Ë


¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§´Ý»³ µªÇ·


¡¦½êºßÃÏ¡§¢©650-8585 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®6-8-1


¢©107-8526 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-10


¥ïー¥ë¥É ´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.world.co.jp/


¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥× ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://store.world.co.jp/