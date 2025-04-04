°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤ÎÂçÃ«»õ²Ê¶ºÀµ»õ²Ê¤Ë¤Æ¡Ö»õÊÂ¤Ó¡¦¶ºÀµÁêÃÌ²ñ¡×¤ò³«ºÅ
⚪︎»õÊÂ¤Ó¡¦¶ºÀµÁêÃÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±.¼ÂÀÓ¤¢¤ë»õ²Ê°å»Õ¤Ë¸ÄÊÌ¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë
¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î»õÊÂ¤Ó¤ä³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¾õÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¶ºÀµ»õ²Ê¼£ÎÅ¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬¤«¡×¤òÃúÇ«¤Ë¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤Ë¤ÏÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æñ¾ÉÎã¤Ë¤âÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âÃÎ¸©¤äÆÁÅç¸©¤Ê¤É¡¢°¦É²¸©³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Íè±¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².¶ºÀµ¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤·¿¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¿·¸ý¹ÐÆâ¥¹¥¥ã¥ÊーiTero¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥í¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¶ºÀµ»õ²Ê¼£ÎÅ¸å¤Î»õÊÂ¤Ó¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Ç¤ª¸ý¤ÎÃæ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç´ÅÚ¾õ¤Î·¿¼è¤ê¤ÇÉÔ²÷´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤Ç¤â¡¢²÷Å¬¤Ë¸¡ºº¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AIµ»½Ñ¤Ç¾Ð´é¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¾ì¹ç¤Î»õÊÂ¤Ó¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³.¥ï¥¤¥äー¶ºÀµ¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¤É¤Á¤é¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë
Åö±¡¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¤Î¤ß¤ò°·¤¦°ìÈÌ»õ²Ê°å±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ºÀµ»õ²Ê¼£ÎÅ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥É¥¯¥¿ー¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥äー¶ºÀµ¡¦¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«»õ²Ê¶ºÀµ»õ²Ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ê¤ª¸ý¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î»õ¤ò·ò¹¯Åª¤Ë°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
¡¦»õ¤ò»Ù¤¨¤ë¹ü¤È»õ¤°¤¤¬·òÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦»õÊÂ¤Ó¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ªÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¤³¤Î2ÅÀ¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¶ºÀµ»õ²Ê¼£ÎÅ¤È»õ¼þÉÂ¼£ÎÅ¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤Ê¿ÇÎÅÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¸½¾õ¤Î»õ¤È¤ª¸ý¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ä¿Æ»Ò¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
⚪︎³«ºÅÆü»þ
4/26¡ÊÅÚ¡Ë8:40～17:30
¢¨½êÍ×»þ´Ö1»þ´Ö20Ê¬ÄøÅÙ
¢¨¤´Í½Ìó¸ÂÄê¡¢ÀèÃåÀ©
⚪︎³«ºÅ¾ì½ê
ÂçÃ«»õ²Ê¶ºÀµ»õ²Ê
¢©790-0941¡¡¾¾»³»ÔÏÂÀôÆî6-2-6¡ÊÄØ¾®³Ø¹»ÀµÌçÁ°¡Ë
Ãó¼Ö¾ì22Âæ´°È÷
¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»õ°å¼Ô¤ËÄÌ¤¤¤Å¤é¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤â¡¢¤´°Â¿´¤·¤Æ¤´Íè±¡¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Í½Ìó¡¢¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://ohtani-dental.jp/