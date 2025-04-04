À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMOBA¥²ー¥à¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥­¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶­ÊÝÁ´³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò»ÏÆ°

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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=UqgkFwkVM2c ]
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¡ü Katingan Peatland Restoration and Conservation Project¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë
¡ü Kuamut Rainforest Conservation Project¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë
¡ü Rimba Raya Biodiversity Reserve Project¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë
¡ü Brazilian Amazon APD Grouped Project¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
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