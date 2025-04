À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMOBA¥²ー¥à¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥­¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶­ÊÝÁ´³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò»ÏÆ°

Proxima Beta Pte. Ltd.

世界で最もプレイされている MOBA ゲーム*1 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の開発を手掛けるTiMi Studio Groupとパブリッシングを行うLevel Infiniteは本日、本作のグローバルコミュニティのちからを一つに合わせ、ゲームを通じて環境保全を推進するキャンペーンの実施計画を発表しました。本キャンペーンは、国連環境計画(UNEP)が支援する「Playing For The Planet」が主導する「Green Game Jam 2025」の一環として企画されたもので、プレイヤーがゲーム内で報酬を獲得しつつ達成する成果が実際の森林保護活動への支援に繋がる内容となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UqgkFwkVM2c ]

遊んで、学んで、守ろう:ゲームと環境保護が出会うとき

4月22日(火)まで開催されるイベント「みんなで自然と生態系を守ろう」では、森林保護の専門家による教育コンテンツをゲーム内に統合。プレイヤーは毎日のタスクをクリアすることで「森林の息吹」トークンを獲得し、4章からなる物語を通じて、独自の森林エコシステムや18種類の動植物(絶滅危惧種を含む)について、インタラクティブに学ぶことができます。

プレイヤーの進行度はグローバルのプログレスバーに全世界の状況として可視化され、バーが100%に達すると、『Honor of Kings』は以下の4つの保全プロジェクト*2 に対して、高品質のカーボンクレジットを購入しリタイア(無効化)させ、支援を行います。

● Katingan Peatland Restoration and Conservation Project(インドネシア)

● Kuamut Rainforest Conservation Project(マレーシア)

● Rimba Raya Biodiversity Reserve Project(インドネシア)

● Brazilian Amazon APD Grouped Project(ブラジル)

無料のレジェンドスキンを獲得して、人と自然のつながりを称えよう

4月10日(木)から5月4日(日)まで開催される期間限定イベント「青き森のために」では、スタック&マッチ形式のゲームで楽しみながら、デイリーログインやミッションの達成、友達とのシェアを通じてトークンを獲得できます。

獲得したトークンを使うことで、大自然の魅力を祝福する没入感の高いアニメーション、スキル、音声が特徴の「啓(けい・Sakeer)」の限定レジェンドスキン「よもぎの精」を無料でアンロックすることが可能です。

持続可能な未来に向けた共創の取り組み

本キャンペーンは、Tencent Gamesが提供する進化型プラットフォーム「Play for Good」により実現しました。このプラットフォームでは、プレイヤーのゲーム内の達成状況を、現実世界で社会貢献に寄与できる行動に変換することができます。

今回実施される「みんなで自然と生態系を守ろう」と「青き森のために」の両キャンペーンは、UNEP支援のもと「Playing for the Planet Alliance」が主催する年次イベント「Green Game Jam 2025」の公式プログラムの一部でもあります。「Green Game Jam」は、ゲームスタジオに向けて環境テーマの導入を促すことを目的としたグローバルコンペティションです。「Green Game Jam」のさらなる詳細についてはこちらをご覧ください: Green Game Jam 2025(https://www.playing4theplanet.org/green-game-jam-2025)(英語サイトのみ)

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は現在iOSとAndroidでプレイ可能です。

以下URLより無料でダウンロードいただけます。

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』製品概要

タイトル: 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』

ジャンル: MOBA

プラットフォーム: iOS / Android

Google Play ストア: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

配信日時: 2024年6月20日

価格: 基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

権利表記: (C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

*1自社調べ https://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

*2各プロジェクトは、グローバルな独立評価機関であるSylveraのレーティングに基づいて選定されており、その質と影響力が担保されています。

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は世界で最も人気のあるMOBA となり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings』の詳細については、公式X(https://x.com/hok_jp)、Facebook(https://www.facebook.com/HonorofKingsGlobal)、YouTube(https://www.youtube.com/@honorofkings)やInstagram(https://www.instagram.com/honorofkings)、TikTok(https://www.tiktok.com/@hokglobal)や公式サイト(https://www.honorofkings.com/)をご覧ください。



Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神:NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(http://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Games の子会社である TiMi Studio Group は、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『爆走ドリフターズ』、『Delta Force』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、『エイジ・オブ・エンパイア モバイル』、そして今後リリースを控える『モンスターハンターアウトランダーズ』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/timistudios/)の@timistudios(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFK4nGZtHDQtQAAAZNtb66AdN9bdQVf1ZV-a7ooGCRoZ50oxHp_xQ_DJBclBI-FL9szmE10aUTy6jw0fdGO5FEPznGVzee4gYqUY1FS0uIJ9cFHJrRm4JDX0YWwZ4WtLvP2jJU=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftimistudiogroup%2F)をご覧ください。