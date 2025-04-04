¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー¥®¥ã¥é¥êー¡¢Å¸¼¨ºî¤Î¸øÊç¿ï»þ¼õÉÕÃæ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー

¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー¥®¥ã¥é¥êー

¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー ¥®¥ã¥é¥êー¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³Ãæ Å°¡ËËÜ¼Ò2³¬¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡¢ÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ì¿¿¡¦±ÇÁüÊ¸²½¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤«¤é2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨ºîÉÊ¤ò¡¢4·î30Æü¤Þ¤Ç¸øÊç¤ò¼õÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Å¸¡¢2¿ÍÅ¸¡¢3¿ÍÅ¸¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£





²áµî¤ÎÅ¸¼¨ºîÉÊÎã¡§º£Doki¥Ýー¥È¥ìー¥È»£±Æ¹ÖºÂ¼Ì¿¿Å¸¡Ê»£±Æ¡§Laskey¡Ë

±þÊçºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¦¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤È¯É½¤ÎºîÉÊ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦ºîÉÊ»£±Æ¤ËºÝ¤·¡¢¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥ÊーÀ½ÉÊ(*)¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 1 ÅÀ°Ê¾å¤´»ÈÍÑ²¼¤µ¤¤¡£ (*) ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡¦¥ì¥ó¥º¡¦»°µÓ¡¦»£±Æµ¡ºà¡¦ÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÊÀ¼Ò¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ (www.kenko-tokina.co.jp)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




¾ÜºÙ¤Ï²¼µ­¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤


https://www.kenko-tokina.co.jp/gallery/kenkotokina_gallery_guidelines2022425.pdf




±þÊçÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


½ÐÅ¸¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿ÄùÀÚÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö½ÐÅ¸¿½¹þ½ñ¡×¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµ­Æþ ¤·¡¢±þÊçÄó½ÐÊª¡Ê½ÐÅ¸ºîÉÊ¸«ËÜ¤ÈºîÉÊ²òÀâ¡Ë¤òÅº¤¨¤Æ¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー¥®¥ã¥é¥êー»öÌ³ ¶É°¸¤Ë¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡Ë




Êç½¸¼õÉÕ¤Ï¿ï»þ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ß´õË¾Æü¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://www.kenko-tokina.co.jp/gallery/contact.html


Ã´Åö¼Ô¤¬Ä¾ÀÜºîÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤´´õË¾¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£




³«ºÅ´üÆü¤ª¤è¤Ó´ü´Ö¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤Î±¿±Ä¾å¡¢Åö¼Ò¤Ç·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¼Ì¿¿Å¸¤Î¼è¤ê»ß¤á¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢³«ºÅÍ½ÄêÆü¤Î 4 ¥ö·îÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¡¦Å¸¼¨´ü´Ö¤ª¤è¤Ó¥®¥ã¥é¥êー¤Î³«´Û»þ´Ö¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦¥®¥ã¥é¥êーÌ¾¾Î¡§¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー¥®¥ã¥é¥êー


¡¦¾ì½ê¡§¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥ÊーÃæÌîËÜ¼Ò¥Ó¥ë£²F


¡¦ÊÉÌÌ¤ÎÄ¹¤µ¡§Ìó 20m¡ÊÅ¸¼¨²ÄÇ½ÅÀ¿ô¡§Á´»æ´¹»»¤ÇÌó 22 ÅÀ¡Ë


¡¦Å¸¼¨´ü´Ö¡§¸¶Â§¤È¤·¤Æ 2 ½µ´Ö ¡¦³«´Û»þ´Ö¡§11:00～19:00


¡¦µÙ´ÛÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡¦GW¡¦²Æ´üµÙ¶È¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï


¡¦½êºßÃÏ¡§¢©164-8616 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî 5-68-10 KT ÃæÌî¥Ó¥ëÃæÌî±ØËÌ¸ý²¼¼ÖÅÌÊâ 7 Ê¬




ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¦¥®¥ã¥é¥êー¤Î»ÈÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¸¼¨ºî¶ÈÈñÍÑ5Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦2025Ç¯£´·î¸½ºß¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ìー¥à¥Þ¥ó¡Ë¤ò½ÐÅ¸¼Ô¤¬¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥×¥ê¥ó¥È¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¡¦¡ÖÌµÎÁÂß½Ð¤Î³Û±ï¡×¤Î¤´ÍÑ°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½ÐÅ¸¼Ô¤¬¼Ì¿¿³Û¤ò¤´¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§Åª¤Ë¡Ö¥±¥ó¥³ー¼Ì¿¿³Û¡×¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ÊÂß½Ð³Û¤Ï¥±¥ó¥³ー¡Ö¥®¥ã¥é¥êーA3¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×30Ëç¡¢¡Ö²èÏ­ Á´»æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×20Ëç¡Ë




¡¦ÈÂÆþ/ÈÂ½Ð¡¢Å¸¼¨ºî¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ØÄê¶È¼Ô¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ìー¥à¥Þ¥ó¡Ë¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡¢»ØÄê¶È¼Ô°Ê³°¤ÎÅ¸¼¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£




¡Ê¤´»²¹Í¡Ë


¥×¥ê¥ó¥È¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ìー¥à¥Þ¥ó¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ­¤¬»²¹Í²Á³Ê¤Ç¤¹¡£


¥×¥ê¥ó¥ÈÎÁ¶â¡ÊA3 30 Ëç¡Ë


¥×¥ê¥ó¥È¤Î¤ß¡§12 Ëü±ß


¥×¥ê¥ó¥È¤ÈÎ¢ÂÇ¤Á(*)¡§21 Ëü±ß


(*)¡ÖÎ¢ÂÇ¤Á¡×¤Ï¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÊ¿ÌÌÀ­¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯ ¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£




¾ÜºÙ¤Ï²¼µ­¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤


https://www.kenko-tokina.co.jp/gallery/kenkotokina_gallery_guidelines2022425.pdf




¥®¥ã¥é¥êー±¿±Ä


³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー


https://www.kenko-tokina.co.jp/