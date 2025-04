µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Î¥é¥¤¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡£¤Þ¤Á¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë

株式会社FERNANDA JAPAN

株式会社 FERNANDA JAPAN(所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:流合貴之、以下、フェルナンダ)は、「ライチコレクション」を2025年4月11日より数量限定で発売します。宮崎県新富町のライチ農園とコラボレーションし、生のライチのようなみずみずしさを表現しました。全19種のラインナップでお届けします。

本物のライチから抽出したエキスを配合

■試行錯誤しながら始めた栽培。今や日本中で愛されるライチに

新富町は宮崎県南部に位置する、人口約1万6000人の小さなまち。野菜づくりを主軸とした農業が盛んで、なかでも温暖な気候と肥沃な土地で育まれた「ライチ」は、新富町の特産品として知られつつあります。

今回フェルナンダから登場する「ライチコレクション」は、そんな新富町とのコラボレーションによって誕生しました。

ライチの栽培を行う森緑園

今回ご協力いただいたライチ農園は、新富町にある「有限会社森緑園」です。

「ライチの栽培を始めたのは父の影響です。父は日本の温暖化に伴って、熱帯地域のフルーツを栽培したいという思いから、マンゴーとライチの栽培を行う先駆者でした。私自身、初めて生ライチを食べたときの衝撃が強かったこともあり、栽培にチャレンジすることを決めました」

そう話すのは、森緑園の森さん。15年ほど前に栽培を始めた当初は、全国的にもライチの流通量が少なく、宮崎県内ではほぼ生産されていませんでした。水や肥料のやり方といった栽培技術に関するデータも少なく、宮崎県の土地にライチの栽培が合うのかどうかもわからないまま、疑問だらけの状況でスタートを切ったといいます。

「農薬を使わずに栽培するための害虫対策、種や実が太ることによって起こる破裂、それに伴う出荷前のチェックなど、課題は山積みでした。幸いにもライチの栽培経験がある父がいたので、父と協業しながら試行錯誤を繰り返すことで、技術的に進歩していけたのだと思います」

数々の困難を乗り越えながらも栽培に成功した森緑園のライチは、強い甘さとみずみずしさが特長です。ライチを卸している飲食店からはおいしいと好評で、リピーターのお客様も多く、日本中で愛されるライチになりつつあります。

そんな新富町産ライチのロス果実からエキスを抽出*し、配合した「ライチコレクション」。はじけるようなみずみずしいライチをベースに、フルーティーなカモミール、フレッシュでほんのり甘いマスカットを重ねることで、生のライチのような果実感溢れる香りに仕上げました。

「ライチコレクション」は2025年4月11日から、全19アイテムを販売します。今回はネイルトリートメントやハンドソープ、ヘアオイルなどが新登場。

直営店舗やフェルナンダ公式オンラインストア、全国のバラエティショップ等にてお買い求めいただけます。

上品な清涼感とみずみずしい甘さを、ぜひ楽しんでみてください。

*ライチ―果実エキス(保湿成分)

<直営店舗・公式オンラインストア取扱商品>

・オードパルファム(50ml) 5,500円

・オードパルファム(12.5ml) 2,860円

・プレミアムハンドクリーム(50g) 1,540円

・プレミアムボディミスト(95ml) 3,080円

・シュガースクラブ(300g) 3,960円

・プレミアムボディソープ(360ml) 3,300円

・ハンド&ボディホイップクリーム(300g) 3,740円

・プレミアムハンドソープ(200ml) 2,200円

・プレミアムヘアオイル(140ml) 3,740円

・リネンスプレーグランデ(250ml) 3,520円

・アロマディフューザー(80ml) 3,740円

・アロマディフューザー(210ml) 7,700円

・アロマオイル(10ml) 2,420円

<全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品>

・ボディスプラッシュ(95ml) 1,760円

・リッチハンドクリーム(50g) 990円

・リッチオーデコロン(30ml) 1,870円

・リネンスプレー(100ml) 1,650円

<直営店舗・全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品>

・モイストボディジェラート(120g) 1,540円

・ネイルトリートメント(6g) 1,540円

※全て税込

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

