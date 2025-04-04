¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤è¤ê¡¢¡Ö²æºÊÁ±°ï¡×¤È¡ÖÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡×¤¬¡ÖHELLO! GOOD SMILE¡×¥·¥êー¥º¤«¤éÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äº´¸·ÂÀÏº¡¢°Ê²¼ ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー)¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖHELLO! GOOD SMILE¡×¤Î¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤è¤ê¡¢¡Ö²æºÊÁ±°ï¡×¤È¡ÖÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡×¤ò2025Ç¯4·î4Æü(¶â)¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
HELLO! GOODSMILE ²æºÊÁ±°ï¡¡¡§¡¡https://goodsmile.link/5vjnKP(https://goodsmile.link/5vjnKP)
HELLO! GOODSMILE ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡¡¡§¡¡https://goodsmile.link/ZWFTMi(https://goodsmile.link/ZWFTMi)
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
HELLO! ²æºÊÁ±°ï
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤è¤ê¡¢¡Ö²æºÊÁ±°ï¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
HELLO! GOODSMILE ²æºÊÁ±°ï
HELLO! ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£
HELLO! GOODSMILE ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§HELLO! GOODSMILE ²æºÊÁ±°ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HELLO! GOODSMILE ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ
ºîÉÊÌ¾¡¡¡§µ´ÌÇ¤Î¿Ï
È¯Çä·î¡¡¡§2025Ç¯10·î
²Á³Ê¡¡¡¡¡§³Æ2,000±ß(ÀÇ¹þ)
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ ÅÉÁõºÑ¤ß²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¡¦ÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°
Á´¹â¡¡¡¡¡§Ìó100mm
¸¶·¿À©ºî¡§Anis
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥³¥ä¥Þ¥·¥²¥È
È¯Çä¸µ¡¡¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÈÎÇä¸µ¡¡¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¢¨À½ÉÊ¤Ï¼«Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÉÕÂ°¤ÎÂæºÂ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤ÎCG¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÅÉÁõ¤ÏºÌ¿§¹©Äø¤¬¼êºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ËÂ¿¾¯¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÃøºî¸¢É½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¢£¡ÖHELLO! GOOD SMILE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬¤ª¤¯¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡£¼ó¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥³¥ä¥Þ¥·¥²¥È»á¤ò¤à¤«¤¨¡¢»×¤ï¤º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥é¥¤¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤ª¤ª¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢§HELLO! GOOD SMILEÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
HELLO! GOOD SMILE ¥·¥êー¥º ¡§https://special.goodsmile.info/hello/
¢£¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦´á¶ñ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ç¤Ê¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¸½ºß¡¢2,500¼ïÎà°Ê¾åÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¡×¥·¥êー¥º¤ÏÅö¼Ò¤ÎÂåÉ½¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤Ø¤âÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯Ä©ÀïÃæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´äº´¸·ÂÀÏº
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ»°ÃúÌÜ16ÈÖ12¹æ ¥¢¥¥ÐCO¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2001Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
´á¶ñ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
´á¶ñ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¤ÎÀëÅÁ¡¦ÈÎÇä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶ÈÌ³Âå¹Ô
´á¶ñ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥óÀÁÉé¶ÈÌ³
¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
±ÇÁü¡¦²»³Ú¤Î´ë²è¡¢À©ºî
¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È
Åê»ñ»Ù±ç
°û¿©Å¹·Ð±Ä
¡Ò¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ó
https://corporate.goodsmile.com/ja/