Ô¢Ê¬è½º´»Ò¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¡ÖÅ·ãÖ¤Î¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡×¤òGallery & Restaurant ÉñÂæÎ¢¡ÊËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÆâ¡Ë¤¬¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­±äÄ¹·èÄê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÃæ

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ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙÅìµþéº½ÑÂç³ØÂ´¶ÈºîÉÊÅ¸¡Övibration¡×¡ÊÂç³Ø¹½Æâ¡¦ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¡Ë¡¢ÃÏÊý·Ý½Ñº×¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡× (·Ý½É, ¶âÂô, 2021)¡¢¡ÖRemix¡×¡Ê3331 Arts Chiyoda, Åìµþ, 2021¡Ë¡¢¡ÖAS ABOVE SO BELOW¡×¡Ê»ÍÃ«Ì¤³ÎÇ§¥¹¥¿¥¸¥ª, Åìµþ, 2020¡Ë¡¢¡ÖEPIC PAINTERS Vol.7¡×¡ÊThe blank GALLERY, Åìµþ, 2020¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
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Photo by Ryo Yoshiya
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