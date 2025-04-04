¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡ß¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û
https://www.the-chara.com/blog/?p=90041
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡ß¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î18Æü(¶â)～5·î18Æü(Æü)
¢¨´ü´ÖÆâµÙ±àÆüÍ¤ê
¢¨Í·±àÃÏ¤Î±Ä¶È¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ»þ´Ö¡§¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.yomiuriland.com/information/)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡¿ÅìµþÅÔ°ð¾ë»ÔÌðÌî¸ý4015-1
ÎÁ¶â¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ÏÊÌÅÓ¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÆþ±àÎÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.yomiuriland.com/charge/)
¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡ß¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆÃÅµÉÕ¤SPÁ°Çä¤ê¥ï¥ó¥Çー¥Ñ¥¹¡Û
¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¥ï¥ó¥Çー¥Ñ¥¹¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¥ï¥ó¥Çー¥Ñ¥¹¤òÁ°Çä¤ê¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡ÚÈÎÇä¶â³Û(ÀÇ¹þ)¡Û
¡¦Âç¿Í¡¡5,600±ß¡¡¡¡¡¦Ãæ¹âÀ¸¡¡4,400±ß¡¡¡¡¡¦¾®³ØÀ¸/¥·¥Ë¥¢¡¡3,800±ß¡¡¡¡¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¡¡2,200±ß
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û¤è¤ß¥é¥óCLUB
https://land-ticket.yomiuriland.com/ticket/products/imas-sidem-onedaypass
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯3·î19Æü (¿å) 12:00～2025Ç¯5·î18Æü(Æü) 17:30
¡ÚÍ¸ú´ü¸Â¡Û2025Ç¯4·î18Æü(¶â)～5·î18Æü(Æü)¡¡¢¨µÙ±àÆü¤ò½ü¤¯
¡ÚÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨¾ì½ê¡Û¤ª²½¤±²°Éß¤Ò¤å～¤É¤íÁ°¤Î¤ê¤â¤Î·ôÇä¤ê¾ì
¡ÚÆÃÅµ¡ÛÆÃÊÌÁ°Çä¤ê¥ï¥ó¥Çー¥Ñ¥¹¤´¹ØÆþÆÃÅµ¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡ä
¡ÚÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û
¢¡ÈÎÇä¾ì½ê
BUNGU factoryÁ°¡¡ÆÃÀß¥Öー¥¹
¢¨4·î18Æü(¶â)～20Æü(Æü)¤Ï¡¢º®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á»öÁ°ÃêÁª¤Ë¤è¤ëÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½¶âµÚ¤Ó³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢QR¥³ー¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ç¤Î·èºÑ¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È·èºÑ¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ï°ì³çÊ§¤¤¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É³Æ¼ï¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー³Æ¼ï¡¢QR¥³ー¥É·èºÑ³Æ¼ï¡¢³Æ¼Ò¸òÄÌ·ÏIC¤Ç¤Î¤ª²ñ·×¤Ï¡¢ÄÌ¿®¾õ¶·¤Ë¤è¤ê·èºÑ¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆüÄÌ¿®¾ã³²¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¤òÄä»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É) Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥È¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó56mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§440±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥È¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§55mm¡ß91mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É) Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥È¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó50mm°ÊÆâ
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§³Æ2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó180mm
¹Å¼Á¥«ー¥É¥±ー¥¹¥»¥Ã¥È Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§³Æ1,430±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§B7/B8¥»¥Ã¥È
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï¡Ê2ËçÆþ¤ê¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§A4
¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§³Æ2,970±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´4¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW850mm¡ßH340mm
¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH165mm¡ßW240mm
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥ìー¥à Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§2,860±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§H150mm¡ßW100mm°ÊÆâ
T¥·¥ã¥Ä Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§M/L
ÏÓ¾Ï Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§3,080±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§W430mm¡ßH90m
¥¥ã¥Ã¥× Í·±àÃÏ ver.
²Á³Ê¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¡Ê560～600mm¡Ë
¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É) A
Í·±àÃÏ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é ver.
²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥È¡§6,050±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó56mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É) B
Í·±àÃÏ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é ver.
²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥È¡§4,950±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´9¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó56mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É) C
Í·±àÃÏ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é ver.
²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥È¡§6,050±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó56mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É) A Í·±àÃÏ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é ver.
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥È¡§8,470±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó60mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É) B Í·±àÃÏ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é ver.
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥È¡§6,930±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´9¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó60mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É) C Í·±àÃÏ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é ver.
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥È¡§8,470±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó60mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥«¥ー¥Û¥ë¥Àー
Í·±àÃÏ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é ver.
²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó100mm
¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñー¥Ä
Í·±àÃÏ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é ver.
²Á³Ê¡§³Æ1,430±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´4¼ï
¥µ¥¤¥º¡§H140mm¡ßW95mm
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
Í·±àÃÏ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é ver.
²Á³Ê¡§³Æ770±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó200mm¡ß200mm
Å·¥öÀ¥ÅßÇÏ¤Î¥Áー¥º¥«¥ìー¤¢¤é¤ì
²Á³Ê¡§2,160±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§
ËÜÂÎ¡§ÌóH130mm¡ßW221mm
ÆâÍÆÊª¡§¥«¥ìー¤¢¤é¤ì(37g)¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー1Ëç(Á´4¼ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ)
Â¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÊªÈÎ¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¡Ú¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡Û
¡Ú±àÆâÊüÁ÷¥³¥é¥Ü¡Û
±àÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹È°æ¼ë¿ý¡¢µÌ»ÖÏµ¡¢Âç²Ï¥¿¥±¥ë¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö
£±.³«±à～12:00
£².12:00～16:00
£³.16:00～ÊÄ±à
¢¨5·î3Æü～5·î6Æü¤Î¤ß²¼µ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.³«±à～12:00
£².12:00～18:00
£³.18:00～ÊÄ±à
¡Ú¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥é¥Ü¡Û
±àÆâÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¹È°æ¼ë¿ý¡¢µÌ»ÖÏµ¡¢Âç²Ï¥¿¥±¥ë¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¡¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Å·¸õ¡¢ÅÀ¸¡Åù¤Ç±¿µÙ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Ï¤³¤Á¤é(https://yomiuriland.1134ic.co.jp/waiting/index.php)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Û
¡ã»²²ÃÎÁ¶â¡§1²ó¡¡1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ä
¥¹¥¿ー¥È/¥´ー¥ëÃÏÅÀ¡§BUNGU factoryÁ°¡¡ÆÃÀß¥Öー¥¹
～Í·¤ÓÊý～
1.ÊªÈÎ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢»²²ÃÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥·ー¥È¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡ª
2.±àÆâ¤ò²ó¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤è¤¦¡ª
～Ã£À®ÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¾ò·ï～
¡¦Á´¤Æ¤Î¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë
～Ã£À®ÆÃÅµ～
¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(Á´4¼ï)
¢¨¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÕ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
～¹ØÆþÀ©¸Â～
1²ñ·×3Ëç¤Þ¤Ç
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
THE¥¥ã¥é¡§https://www.the-chara.com/
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä