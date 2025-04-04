J-WAVE¡ØTOKYO M.A.A.D SPIN¡Ù¤¬ÃæÅÄ±Ñ¼÷¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥º¤ÎÆüËÜ¼ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCRAFT SAKE WEEK 2025¡×¤Î²»³Ú¤òÁ´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ª

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17:00-20:00¡§KO KIMURA
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12:00-13:30¡§MISATO ICHIKI
13:30-15:00¡§SORA
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16:00-17:30¡§NAOTO KIRIYAMA
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18:30-20:00¡§DJ EMMA
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12:00-13:30¡§MINAMIX
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16:00-17:30¡§MOMO the DJ
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