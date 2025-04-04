ÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥·ー¥ó¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤¹¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥É¥é¥Þー/²»³Ú²È¡¢ÃæÂ¼³¤ÅÍ¡£ËÜÌ¾µÁ½é¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡ØInvisible Diary¡Ù¤¬¡¢¥ì¥³ー¥É¥ê¥êー¥¹·èÄê

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¡ÚMember¡Û
Kaito Nakamura : ds,comp
Riko Sasaki: as
Otohito Fuse: pf
Riku Takahashi: bs
Ippei Kato: guitar ¡Êon track A3,B1,B2¡Ë
Tracklist¡§
Side A:
A-1. Part 1. Hometown
A-2. Part 2. Unpredictable Inevitability
A-3. Part 3. Dada¡Çs Hands
Side B:
B-1. Part 4. Memorial Days
B-2. Part 5. <(%9 2(<8%\%¡ß¡ß¢©6
¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡§ÃæÂ¼³¤ÅÍ¡ÊKaito Nakamura¡Ë
¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡§Invisible Diary
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯6·î18Æü
¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡§LP
µ¬³ÊÈÖ¹æ¡§ASGE68
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§astrollage
https://www.astrollage.com/kaitonakamura-invisible-diarylp/
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸ ¡§https://diskunion.net/jazz/ct/detail/1009018379
¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È²»¸»»îÄ°¥ê¥ó¥¯¡§https://www.mixcloud.com/astrollage/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%B5%B7%E6%96%97kaito-nakamura-invisible-diary/
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