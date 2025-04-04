½é3ÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê¡ª¶âµûÈÖÄ¹Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Ö¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡×
ºòÇ¯¡ÖÂè45²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×½à·è¾¡¿Ê½Ð¤È¾Þ¥ìー¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¶âµûÈÖÄ¹¤¬¡¢·ëÀ®7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î3ÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¸ø±é¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Êý¤âÇÛ¿®¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é¤Ï4·î5Æü(ÅÚ)11:00¤è¤ê¡¢Âçºå¸ø±é¤Ï4·î6Æü(Æü)11:00¤è¤êFANY¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸Å»ÔÍ¦²ð¡¡(±¦)¡§
¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Æ¡¢
´À¤Ç¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª
¿·¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Çã¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª
Ì§ÎØÃÒÀ¬¡¡(º¸)¡§
Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó
¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¶âµûÈÖÄ¹Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Ö¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡×
¢§Ì¾¸Å²°¸ø±é
ÆüÄø¡§6·î7Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§18:30³«¾ì/19:00³«±é
¾ì½ê¡§¥á¥Ë¥³¥ó ¥·¥¢¥¿ーAoi
ÎÁ¶â¡§Á°Çä3,000±ß
¢§Âçºå¸ø±é
ÆüÄø:7·î6Æü(Æü)
»þ´Ö:19:15³«¾ì/19:30³«±é
¾ì½ê:¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì
ÎÁ¶â:Á°Çä3,000±ß
¢§Åìµþ¸ø±é¡¡¢¨ÇÛ¿®¤¢¤ê
ÆüÄø¡§7·î19Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§19:00³«¾ì/19:30³«±é
¾ì½ê¡§¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È
ÎÁ¶â¡§Á°Çä3,000±ß/ÇÛ¿®1,500±ß
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡üFANY¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¡§4·î5Æü(ÅÚ)11:00～4·î8Æü(²Ð)11:00
¡üÅöÍîÈ¯É½¡§4·î10Æü(ÌÚ)18:00º¢
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¥Þー¥È·èºÑ
¡ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§5·î4Æü(Æü)10:00～
FANY¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¡§https://ticket.fany.lol/