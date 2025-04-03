¡ÈFAUCHON Meets SPRING VALLEY¡É¡¡¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Î¡ÖSPRING VALLEY BREWERY¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡
¥Ñ¥êÈ¯¾Í¤ÎÈþ¿©¥Ö¥é¥ó¥É ¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥°¥ë¥á¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡×(½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¿ùÂ¼¿®µ×)¤Ï¡¢2025Ç¯5·î7Æü(¿å)¤«¤é9·î30Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Î¡ÖSPRING VALLEY BREWERY¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¤ò¡Ö¥ë ¥Ðー ¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¥«¥Ê¥Ã¥Ú¤Ç³Ú¤·¤à²Æ¤Î¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È
¢£¡¡¥Óー¥ë¤ÈÎÁÍý¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¡¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¹¥¤ß¤Î¥Óー¥ë¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç
º£Ç¯¤Î¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê¡ÖSPRING VALLEY BREWERY¡×¤ÎÃ®µÍ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤¬¾ï»þ4¼ïÎà¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¥Óー¥ë¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¤ÏËè²ó°Û¤Ê¤ëÌ£¤Î¥Óー¥ë¤È½Ð²ñ¤¦ÌÌÇò¤µ¤â¡£¥Óー¥ë¤Î°Û¤Ê¤ë¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥°¥ë¥á¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õー¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ëº£²ó¤Î¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¥«¥Ê¥Ã¥Ú¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¡£µþÅÔ¥Ýー¥¯¤Î¥Ñ¥Æ¥É¥«¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤ä¥Õ¥©¥·¥ç¥óÉ÷¥µー¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò³Æ¥Óー¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¼«Ëý¤Î¥µー¥â¥ó¤Î¥Ñ¥¤Êñ¤ß¾Æ¤¤äµþ¤â¤ÁÆÚ¤Î¥Óー¥ë¼Ñ¹þ¤ß¤Ê¤É¤ÎÁª¤Ù¤ë¥á¥¤¥óÎÁÍý¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¿©»ö¤È¤·¤Æ¤âËþµÊ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¡ÖSPRING VALLEY BREWERY¡×¤Î¥Óー¥ë¤È²Æ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥°¥ë¥á¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È
¥¤¥áー¥¸
¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È
¥¤¥áー¥¸
¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È
¥¤¥áー¥¸
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î7Æü(¿å)～9·î30Æü(²Ð)
¡ÚÅ¹ ÊÞ Ì¾¡Û¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡¿¥ë ¥Ðー ¥Õ¥©¥·¥ç¥ó
¡Ú»þ¡¡¡¡´Ö¡Û15»þ～22»þ¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹20:00¡Ë
¢¨¤´ÍøÍÑ»þ´Ö2»þ´ÖÀ©¡¦Í×Í½Ìó
¡ÚÎÁ¡¡¡¡¶â¡Û¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡6,000±ß¡¢Áª¤Ù¤ë¥á¥¤¥óÉÕ¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡8,000±ß
¢¨ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡Û
¡ã¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¡ä
ÌîºÚ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ÇòÌ£Á¹¥Ç¥£¥Ã¥×¡¿ËÜÆü¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¿¥Õ¥©¥·¥ç¥óÉ÷¥µー¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¤È¥Ö¥ê¥Ë¡¿¾®¥¨¥Ó¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡¿µþÅÔ¥Ýー¥¯¤Î¥Ñ¥Æ¥É¥«¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¿À¸¥Ï¥à¤Èµ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡¿½ÏÀ®¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¿¥ª¥êー¥Ö¤È¥Ô¥¯¥ë¥¹¡¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤
¡ãÁª¤Ù¤ë¥á¥¤¥ó¡ä¼¡¤«¤é1¼ïÁªÂò
¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ëµþÀÖÃÏ·Ü¤Î¥Ù¥Ë¥¨¡¿µþ¤â¤ÁÆÚ¤Î¥«¥ë¥Ü¥Êー¥É(¥Óー¥ë¼Ñ¹þ¤ß)¡¿¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¥·¥°¥Í¥Á¥ãー ¥µー¥â¥ó¥¯¥ê¥Ó¥ä¥Ã¥¯
¡ã¥Õ¥êー¥Õ¥íー¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖSPRING VALLEY BREWERY¡×¡Ê¾ï»þ4¼ï¡¢ÆâÍÆ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÄó¶¡Í½Äê¡Ë¡¿¤½¤ÎÂ¾¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯Åù
¢£¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ð¥ìー¡¦¥Ö¥ë¥ï¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Â¤¤ê¼ê¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤À¤¬À¸¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤½¤ì¤¬SPRING VALLEY BREWERY¤Î¹Í¤¨¤ëCRAFT BEER¤Ç¤¹¡£¥Óー¥ëÄÌ¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¡¢¥Óー¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÈþÌ£¤·¤¯°û¤á¤ë¡¢¸ÄÀ¤È°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Óー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢°û¤à¿Í¤Ë´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Óー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£SPRING VALLEY BREWERY¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÁÇºà¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢°û¤à¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Â¤¤ê¼êÆ±»ÎÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Óー¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§https://www.springvalleybrewery.jp/
¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤¬Åê»ñ¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬ÆüËÜ½é¡¦À¤³¦¤Ç2¸®ÌÜ¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡×¡£¡ÖFAUCHON Meets Kyoto¡×¤ò¥Û¥Æ¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤Î³¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤ë¤È¡Ö¥Ñ¥ê¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡×¡Ö¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÂÚºß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Î³¹¤È¥Ñ¥ê¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://hotelfauchonkyoto.com/
¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1886Ç¯¥Ñ¥ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢130Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹âµé¿©ÎÁÉÊÅ¹¤È¤·¤ÆÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅý¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¤â¾ï¤Ë¿·¤·¤¤É½¸½¤òµá¤á¤Æ³×¿·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2006Ç¯¤«¤é¥ªー¥Êー¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬·Ð±Ä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥ê¥å¥¯¥¹¤Ç»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¹âµé¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¹ÈÃã¡¢¤½¤ÎÂ¾¿©ÎÁÉÊ¤ä¥°¥ë¥á¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÆüËÜ¡¢UAE¡¢´Ú¹ñ¡¢¥«¥¿ー¥ë¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¤Ï¥·¥§¥Õ¤Î°éÀ®¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ß¥·¥ã¥é¥¯¡¢¤½¤·¤Æº£¤ä¥¯¥í¥Ê¥Ã¥Ä¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥»¥ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤òÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§ https://www.fauchon.com/en
¥Õ¥©¥·¥ç¥ó ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥©¥·¥ç¥ó ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÈ¯Å¸¤ò³Î¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥·¥ç¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ëÉôÌç¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥·¥ç¥ó ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¼ÒÄ¹·óCEO¥¸¥ã¥Ã¥¯=¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥·¥çー¥ô¥¡¥ó¡¢Éû¼ÒÄ¹¥µ¥ßー¡¦¥ô¥£¥·¥§¥ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö Éû¼ÒÄ¹¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥â¥ë¥À¥Ã¥¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥ÈÃ´Åö¥Ù¥ë¥Êー¥ë¡¦¥é¥ó¥Ùー¥ë¤Ê¤É¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥©¥·¥ç¥ó ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.fauchonhospitality.com/
¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¤Î¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¼èÆÀ¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦ÇäµÑ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¡¦·Ð±Ä¶ÈÌ³¤Ï¤¸¤á¡¢¥Û¥Æ¥ëÅê»ñ¡¦³«È¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Û¥Æ¥ëÊª·ï°ì³ç¼Ú¾å¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¥êー¥¹¡×¤â¹Ô¤¦¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥Û¥Æ¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢Åö¼Ò¤¬»ý¤ÄÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤¬¶¯¤ß¡£¸½ºß¡¢´ØÀ¾ÃÏ¶è7¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±ÄÃæ¡£º£¸å¤â¥°¥ëー¥×¤¬³«È¯¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¤ò¼õÂ÷¤·¡¢¸Þ´¶¤Ë¶Á¤¯¥µー¥Ó¥¹¡¢¶õ´Ö¡¢Ë¤«¤Ê¿©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://wbc-hr.com/
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¿©ºà¤Î»ºÃÏÅù¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´ÖÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼° HP ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£