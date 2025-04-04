Êª·ïÁª¤Ó¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÌÚ²¼¹¸°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î17Æü¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë¥»¥ß¥Êー¡ÖÊª·ïÁª¤Ó¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÅ´Â§ ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÊª·ïÁª¤Ó¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÅ´Â§ ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡×
ÂÐ¾Ý¡§ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¡¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë½é¿´¼Ô¤ÎÊý
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡19»þ30Ê¬～20»þ30Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê ZOOM·Á¼° ¡Ë
¼õ¹ÖÎÁ¡§ÌµÎÁ
»²²ÃÏÈ¡§ÀèÃå20Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é
https://nexwave-seminor.hp.peraichi.com/online
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¥Ö¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤Î¿Í¿ô¤Ï¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ä¶õ¼¼ÂÐºö¤Ê¤ÉÁÇ¿Í¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¡ÖÊª·ï¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ò¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Ä¶È¤¬¤·¤Ä¤³¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËñÙ¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤ÉÀ¤´Ö¤«¤é¤Î°¤¤¥¤¥áー¥¸¤â¼ª¤Ë¤¹¤ëÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¥Ö¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤¿Â¿³ÑÅª¤ÊÌÌ¤«¤éÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¥Û¥ó¥Í¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÃå¼Â¤ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¸å²¡¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅÏÊÕÄÌ£²－£·－£±£´ ¥Ñ¥°ー¥íÌô±¡£¶³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚ²¼¹¸°ì
ÀßÎ©¡§£²£°£±£µÇ¯£±£°·î£²£²Æü
¸ø¼°HP¡§https://nexwave.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¼Ô¡§²£Èø ¾Ìé
TEL: 070-3285-4894
E-Mail: m-yokoo@nexwave.co.jp