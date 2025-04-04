»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥³ー¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë²»³Ú¶µ¼¼¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥åー²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤II¡×¤¬6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢YAMAHA MUSIC SCHOOL¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³ー¥¹¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë²»³Ú¶µ¼¼¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥åー²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤II¡Ê¥Äー¡Ë¡×¤ò2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥åー²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤II¡×¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¡Ö²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æー¥¸¡×¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ïー¤Ç³«¶È¤·¤¿Âç¿Í¸þ¤±¤Î²»³Ú¶µ¼¼¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥åー²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤ËÂ³¤¯µòÅÀ¤Ç¤¹¡£YAMAHA MUSIC SCHOOL¤Î1ºÐ～¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿3¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢Âç¿Í¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î¡¦¥¨¥ì¥¯¥Èー¥ó¤Î¥³ー¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³ー¥¹³µÍ×¡ä
£±¡¥¥É¥ì¥ß¤é¤ó¤É¡Ê1¡¦2¡¦3ºÐ¡¿Ç¯¾¯Ì¤Ëþ¡Ë
1～3ºÐ»ù¤ÎÈ¯Ã£ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤²»³ÚÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é´¶À¤ä¾ð½ï¡¢¼«È¯À¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤×¤é¤¤¤Þ¤êー¡Ê3¡¦4¡¦5ºÐ¡¿Ç¯¾¯¡¦Ç¯Ãæ¡¦Ç¯Ä¹¡Ë
¥Ô¥¢¥Î¡¦¥¨¥ì¥¯¥Èー¥ó¤Î±éÁÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¯¡×¡Ö¤¦¤¿¤¦¡×¡Ö¤Ò¤¯¡×¡Ö¤è¤à¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ø½¬¤·¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Áí¹çÅª¤Ê²»³ÚÎÏ¤òÍÜÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥×¥ì¥¸¥å¥Ë¥¢¡¿¥×¥ì¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¡Ê¾®³Ø1～3Ç¯À¸¡Ë
¼ê»Ø¤Î´ïÍÑ¤µ¡¢¼ª¤ÎÎÏ¡¢³ÚÉè¤«¤é²»³Ú¤òÍý²ò¤¹¤ëÎÏ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¸°È×³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤äÆÉÉè¤òÄÌ¤¸¤ÆÃå¼Â¤Ë²»³Ú¤Î´ðÁÃÎÏ¤ò°é¤à1Ç¯´Ö¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
£´¡¥¥·¥ç¥Ã¥×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÊÍÄ»ù～À®¿Í¡Ë
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ê2²ó¡Ë¡¿3¤«·î´Ö¡¿¥ì¥®¥å¥éー¤ÎÃæ¤«¤é´ü´Ö¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¸Ä¿Í¡¢¥¨¥ì¥¯¥Èー¥ó¤Î¸Ä¿Í¡¿¥°¥ëー¥×¤Î3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ì¥Ã¥¹¥óÂÎ¸³²ñ¡ä
¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÂÎ¸³²ñ¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿½¹þ¼õÉÕ³«»ÏÆü¤Ï4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤ä¿·µ¬Æþ²ñ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯ー¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
https://retailing.jp.yamaha.com/lesson/music_avenue_yokohama-minatomirai/kids-lesson
¡ã»ÜÀß³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/397_1_1a1fc2b7ef460276fb37e2b64b91cfb9.jpg ]
¡öÊ¸Ãæ¤Î¾¦ÉÊÌ¾¡¢¼ÒÌ¾Åù¤ÏÅö¼Ò¤ä³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö·ÇºÜ¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½Æü°Ê¹ß¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ °ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥åー²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
TEL. 045-307-1011
https://retailing.jp.yamaha.com/lesson/music_avenue_yokohama-minatomirai
¥ê¥êー¥¹PDF
https://prtimes.jp/a/?f=d10414-397-fcb562fbf8e8b4cd6dcca048311f624d.pdf