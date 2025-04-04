Phoxter¡¢¡Ö¸¡ºº¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹AI³°´Ñ¸¡ºº¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥ïー¥ë¥ÉÌ¾¸Å²°¡×¡Ê4/9~¡Ë¤Ç¸ø³«
AI³°´Ñ¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPhoxter¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±àÅÄ ½ß°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î9Æü～11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè10²ó ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥ïー¥ë¥ÉÌ¾¸Å²°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎAI³°´Ñ¸¡ººµ»½Ñ¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ê¡ÖStellaController2.0¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¢£Å¸¼¨¤Î¸«¤É¤³¤í
£±¡Ë¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤â¸¡ºº²ÄÇ½¤ÊAI³°´Ñ¸¡ºº¤Î¸ø³«
ÁÇºà¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤äÉ½ÌÌ¤Î±úÆÌ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇAIÆ³Æþ¤Î¾ãÊÉ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸¡ºº¤ÎÆñ¤·¤¤À½ÉÊ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£À½Â¤¸½¾ì¤Ç¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤¡ÖÈÆÍÑÀ¤Î¤¢¤ëAI¸¡ºº¡×¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë¡ÖÆÃ¼ì¸÷³Øµ¡´ï¡ßAI¸¡ºº¡×¤Ë¤è¤êÌÜ»ë¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ÎÎ°è¤â¥«¥Ðー
ÌÜ»ë¸¡ºº¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊºÙÉô¤ä±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¹½Â¤¡¢Æ©ÌÀÁÇºà¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÆÃ¼ì¸÷³Øµ¡´ï¤ÈAI¸¡ºº¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸¡ºº²ÄÇ½ÎÎ°è¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³¡ËÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁàºî²ÄÇ½¤ÊStellaController2.0¤ÎÂÎ¸³
Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖStellaController2.0¡×¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¸¡ººÀßÄê¤ä±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁàºîÀ¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¸³µÍ×
Âè10²ó ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥ïー¥ë¥ÉÌ¾¸Å²°
´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î9Æü(¿å)～11Æü(¶â) 10:00-17:00
²ñ¾ì¡§¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä
¥Öー¥¹No¡§25-80
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ(Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ÏÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Þ¤¿¤Ï¾·ÂÔ·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£)
¾·ÂÔ·ô¿½¤·¹þ¤ß¡§
https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1315145418146166-F1T
³ô¼°²ñ¼ÒPhoxter¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡§
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPhoxter¡Ê¥Õ¥©¥¯¥¹¥¿ー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§±àÅÄ¡¡½ß°ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¿·ÀéÎ¤ÅìÄ®1-5-3¡¡ÀéÎ¤Ä«ÆüºåµÞ¥Ó¥ë20F
TEL¡§06-6155-6744
HP¡§https://www.phoxter.co.jp/
ÀßÎ©¡§2017Ç¯10·î
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡¡¾®Àî
TEL¡§06-6155-6744¡¡E-mail¡§pxinfo@phoxter.co.jp