Î©²Ö¿µÇ·²ð¡õ¾®Ìî¸¾Ï¤¬²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¶ìÏ«¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡ª¾®Ìî¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¾ßÌý¤ò¿â¤é¤·¤Æ¡Ä¡×¾×·â¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ËÀïØË¡ª½Ð±é1,200ºîÉÊÄ¶¡¢»°ÌÚâÃ°ìÏº¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡ÃSHIBUYA ANIME BASE#41
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë ¡×¤Ï¡¢ ¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÌë9»þ¤«¤éÌë10»þ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ ¡ØSHIBUYA ANIME BASE¡Ù#¥·¥Ö¥¢¥Ë¡ÊÆÉ¤ß¡§¥·¥Ö¥¢¥Ë¡Ë¤Î#41¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î90Ê¬³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÀ¸ÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÀ¼Í¥¡¦Çòº½º»ÈÁ¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥æー¥¸¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨À¼Í¥¡¦Î©²Ö¿µÇ·²ð¤µ¤ó¡õÀ¼Í¥¡¦¾®Ìî¸¾Ï¤µ¤ó¤Î¹ë²Ú¾ÆÆùÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤Û¤«¡¢»°ÌÚâÃ°ìÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¼Í¥¿ÍÀ¸¤ò¿¼·¡¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
#41¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬2¿Í¤Î¥¢¥Ë¥á´Ø·¸¼Ô¤ò¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤·¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡È¥«¥×¥«¥×¥Èー¥¯¡É¤Î¥³ー¥Êー¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÀé¤ä¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡Ù¤ÎÌëµ×±ÒÊå¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦Î©²Ö¿µÇ·²ð¤µ¤ó¤È¡¢¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¤Î¹õ»Ò¥Æ¥Ä¥ä¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¼·À¥Î¦¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦¾®Ìî¸¾Ï¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤ÏÎ©²Ö¤µ¤ó¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ç¡¢À¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¶ìÏ«ÏÃ¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÂº·É¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¤¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ìî¤µ¤ó¤Ï4ºÐ¤Î¤È¤¤Ë»ùÆ¸·àÃÄ¤ËÆþ¤ê¡¢12ºÐ¤Ç¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·À¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー¡£¤·¤«¤·¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë¤Ï¥¹ー¥×¥«¥ìー²°¤È¥×ー¥ë¤Î´Æ»ë°÷¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£20ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¡¢¿Æ¤ä·»¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¾ßÌý¤ò¿â¤é¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÆü¡¹¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾®Ìî¤µ¤ó¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂº·É¤¹¤ë¿Í¡×¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¸ýºÂ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ë¥Î¡¦¥¸¥ç¥Ð¥¡ー¥ÊÌò¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥ìー¥¶ー¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¡Ø¤¢¤¢¤Ã½÷¿À¤µ¤Þ¤Ã¡Ù¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¡Ø¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á»¨»ï¤òÆÉ¤ßµù¤ë¤¦¤Á¤ËÀ¼Í¥¤ò»Ö¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÎ©²Ö¤µ¤ó¤â¡¢1Ç¯´Ö¤Î´ü¸ÂÉÕ¤¤ÇÍÜÀ®½ê¤ËÄÌ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤ËÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢6Ç¯´Ö¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¤äÆüËÜÉñÍÙ¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÃÛ¤¤¤¿¿ÍÌ®¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸«»ö¹ç³Ê¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ©²Ö¤µ¤ó¤ò¡ÖÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¡×¤ÈÉ½¸½¡£Î©²Ö¤µ¤ó¤ÏÀ¼Í¥³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂº·É¤¹¤ë¿Í¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸¶È³¦¤ÇÆ´¤ì¤Î¿Í¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£Âº·É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤ËÅ¨¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÏ«¤ä±é¤¸¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÌò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£ー¥×¤Ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î»Å»ö¤ä¿ÍÊÁ¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¡È¥®¥çー¥«¥¤¿¼ËÙ¤ê¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï1989Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤ä¡ØBLEACH¡Ù¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£½Ð±éºîÉÊ¿ô¤Ï¶Ã°Û¤Î1,200ºî°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÀ¼Í¥¡¦»°ÌÚâÃ°ìÏº¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£À¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¼«¿È¤Î»Õ¾¢¤À¤È¸ì¤ëÎëÌÚÀ¶¿®¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÀèÆüÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â©»Ò¡¦»°ÌÚ°ìâÃ¤µ¤ó¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼Í¥¤Ø¤ÎÆ»¤òÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Î¿®¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î81¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÍÜÀ®½ê¤Ë¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿»°ÌÚ¤µ¤ó¤Î»Õ¾¢¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¥Ï¥ä¥È¡¦¥³¥Ð¥ä¥·Ìò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÀ¶¿®¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¾å¼ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¼ê¤¤¡¢¤½¤³¤½¤³¾å¼ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¼ê¤¤¡£²¼¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤À¡£¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯ÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»°ÌÚâÃ°ìÏº¤µ¤ó¤È±é½Ð²È¡¦ÁÒËÜÊþ¹¬¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¤ß¤¤¯¤é¤Î¤«¤¤¡Ù¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ»°ÌÚ¤µ¤ó¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤È¤Ï¡Ä¡©¤¼¤ÒËÜÊÔ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¤è¤ê¥·ー¥º¥ó3¤¬ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢ËÜºî¤È¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ß¤Þ¤â¤ê¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¡ØMAMOLEO¡Ù¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¥æ¥¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾Íè¾®³Ø¹»¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿´ÇÛ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é°Â¿´¤·¤Æ¤ªÎ±¼éÈÖ¤È¤«¤âÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æº£¤Þ¤µ¤Ë³ëÆ£Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤¬¥«¥á¥é¡¢¥»¥ó¥µー¡¢GPS¥¿¥°Åù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Âð¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¾õ¶·¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ë·ÙÈ÷°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤¹¤°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆüËÜ¤ª¤è¤Ó´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢¥¿¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤àÀ¤³¦43¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¤Ê¤ó¤È2Æü¤Ç200Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥²¥¹¥È¤Î¥æー¥¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¼2¿Í¤ÎÉô²°¤¬¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥°¥Ã¥º¤À¤é¤±¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦´ä°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¿Í¤¬¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë3¥«½ê¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·´ë²è¡ØÆüËÜÁ´¹ñ¥¢¥Ë¥áÎ¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¤µ¤ó¤¬Åìµþ¡¦µµÍ¤Î¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤ÎÀ»ÃÏ¤ò½ä¤ëÎ¹¤ò´º¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥á¹¥¤¥¿¥ì¥ó¥È¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡Ø¥·¥Ö¥¢¥Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤â»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ó¥¹¥êー¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÂ´¶È¤È¡¢4·î¤«¤é1¥¯ー¥ë¤´¤È¤Î¥¯ー¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡ØSHIBUYA ANIME BASE¡Ù#41¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/video/episode/218-706_s1_p41¡Ë
¼¡½µ¡¢4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡ØSHIBUYA ANIME BASE¡Ù#42¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÃçÂ¼½¡¸ç¤µ¤ó¡¢¸ÍÃ«µÆÇ·½õ¤µ¤ó¡¢»³¸ýÎÊÂÀÏº¤µ¤ó¡¢Ê¿°æ°¡Ìç¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¿·À¤³¦¤è¤ê¡Ù¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¢¥Ë¥á/¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¾ðÊó¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡ØSHIBUYA ANIME BASE¡Ù#¥·¥Ö¥¢¥Ë#41
ÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯ 3·î28Æü¡Ê¶â¡ËÌë 9»þ～Ìë10»þ
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/video/episode/218-706_s1_p41
½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§
¥á¥¤¥ó MC¡§´ä°æÍ¦µ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë
¥Þ¥ó¥¹¥êー¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§ÆÁ°æÀÄ¶õ
¥²¥¹¥È¡§Çòº½º»ÈÁ¡¢¹â¶¶¥æ¥¦¡¢¥æー¥¸
¢¨´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¶Ê¡§STARKIDS¡ØODORUNO SUKI SUKI¡Ù
¡Ò ¡ØSHIBUYA ANIME BASE #42¡Ù#¥·¥Ö¥¢¥Ë¡Ó
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡ËÌë 9»þ～Ìë10»þ
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/91MFNuULhbiKy1
¢¨ÊüÁ÷¸å¡¢ºÇ¿·²ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó MC¡§´ä°æÍ¦µ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë
¥²¥¹¥È¡§ÃçÂ¼½¡¸ç¡¢¸ÍÃ«µÆÇ·½õ¡¢»³¸ýÎÊÂÀÏº¡¢Ê¿°æ°¡Ìç
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú(C)AbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£