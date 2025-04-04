ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÆîÆüËÜ¥°¥ëー¥×Æþ¼Ò¼°¤ò³«ºÅ
¥Á¥ë¥É¡¦¥Õ¥íー¥º¥ó¿©ÉÊÍ¢Á÷¤ÎÆîÆüËÜ±¿Í¢ÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç±à ·½°ìÏº °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢4·î1Æü¤Ë½é¤á¤ÆÆîÆüËÜ¥°¥ëー¥×¹çÆ±¤ÇÆþ¼Ò¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Æþ¼Ò°÷¡¦Ìò°÷½¸¹ç¼Ì¿¿
ÅöÆü¤ÏÅö¼Ò14Ì¾¡¢¾¼ÏÂÎäÅà³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ ¹¨Ïº¡¡°Ê²¼¡¢¾¼ÏÂÎäÅà¡Ë12Ì¾¡¢·×26Ì¾¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ò·Þ¤¨¤ÆÆþ¼Ò¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°ÅµËÁÆ¬¤ÏÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÂç±à¤è¤êÆîÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î³µÍ×ÀâÌÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼þ¤ê¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¤È·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±à·½°ìÏº¤Î·±¼¨
Â³¤¤¤Æ¾¼ÏÂÎäÅàÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î²¬ÅÄ¤«¤é¤Ï¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äµòÅÀ¾Ò²ð¤ÎÀâÌÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤À¤ê¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ ¹¨Ïº¤Î·±¼¨
³Æ¼èÄùÌò¤«¤é¤Î°§»¢¡¢¼Îá¸òÉÕ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄÅè¤ß¤ä¤Ó¤µ¤ó¡ÊÅö¼Ò¡Ë¤«¤é¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·Æþ¼Ò°÷°ìÆ±¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢ËÙ¾ìÉ÷²í¤µ¤ó¡Ê¾¼ÏÂÎäÅà¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö1Æü¤Ç¤âÁá¤¯ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º²ñ¼Ò¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÎÏ¶¯¤¤·è°ÕÉ½ÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¼°Åµ¤ÏÌµ»ö½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¡¢¾®ÅÄÅè¤ß¤ä¤Ó¤µ¤ó
¾¼ÏÂÎäÅà¡¢ËÙ¾ìÉ÷²í¤µ¤ó
Åö¼Ò¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÄ¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£