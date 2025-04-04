30Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¤ÎÊª¸ì¡×¸¶²èÅ¸¤òTOBICHIÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¤·¤º¤«¤ËËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤¹¤¤Ê¤¹¤³¤·Æâµ¤¤Ê¾¯Ç¯¡¢¥¹¥¥Ã¥Ñー¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¾®Àâ¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¤ÎÊª¸ì¡×¡£1994Ç¯¤ËÂè£±´¬¡Ø¤Õ¤·¤®¤ÊÌÚ¤Î¼Â¤ÎÎÁÍýË¡¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£Ç¯Âå¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤É¤â»þÂå¤Î¸Î¶¿¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤ÜÆü¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¤Û¤ÜÆü´©¥¤¥È¥¤¿·Ê¹¡×¤Çºî¼Ô¤Î²¬ÅÄ½ß¤µ¤ó¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢TOBICHIÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®£³ÃúÌÜ£±£¸ ¤Û¤ÜÆü¿ÀÅÄ¥Ó¥ë 1F¡Ë¤Ç¡¢¸¶²èÅ¸¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¤ÎÊª¸ì¡×¥·¥êー¥ºÁ´15´¬¤«¤éÁõ²è¤äÁÞ³¨¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê40ÅÀ°Ê¾å¡¢Å¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤ÇÊª¸ì¤òÆÉ¤á¤ë¡¢ÆÉ½ñ¥³ー¥Êー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¡×¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ïhttps://www.1101.com/tobichi/tokyo/exhibition/detail/?p=13828 ¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ÅÄ½ß ¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¤ÎÊª¸ì ¸¶²èÅ¸¡¡¥¹¥¥Ã¥Ñー¤È¤¤ß¤Î»×¤¤½Ð¡£
²ñ´ü¡§2025Ç¯£´·î18Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯£µ·î11Æü¡ÊÆü¡Ë ¢¨£´·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¤ªµÙ¤ß
»þ´Ö¡§11:00-19:00¡¡Æþ¾ìÌµÎÁ
²ñ¾ì¡§TOBICHIÅìµþ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-18 ¤Û¤ÜÆü¿ÀÅÄ¥Ó¥ë£±F
¶¨ÎÏ¡§¤Ï¤¿¤³¤¦¤·¤í¤¦¡¿ÍýÏÀ¼Ò
¡ü¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¤ÎÊª¸ì¡×¤È²¬ÅÄ½ß¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¤ÎÊª¸ì¡×¤Ï¡¢²¬ÅÄ½ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁ´15´¬¤Ë¤ï¤¿¤ë»ùÆ¸Ê¸³Ø¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¹¥¤¤ÊÆâµ¤¤Ê¾¯Ç¯¡Ö¥¹¥¥Ã¥Ñー¡×¡¢¤â¤Æ¤Ê¤·¹¥¤¤Ê¡Ö¥È¥Þ¥È¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¥Ý¥Ã¥È¤µ¤ó¡×É×ÉØ¡¢Í·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¸Ð¤Î¤Õ¤¿¤´¡×¡¢¾¯¤·ÈéÆù²°¤Ê¡Ö¥¹¥ß¥ì¤µ¤ó¡×¤È²ÉÌÛ¤ÊÂç¹©¤Î¡Ö¥®ー¥³¤µ¤ó¡×»ÐÄï¡¢ºî²È¤Î¡Ö¥È¥ï¥¤¥¨¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¿¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Õ¤·¤®¤Ê½ÐÍè»ö¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤òËÂ¤®½Ð¤·¡¢ÁÞ³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¤Î²¬ÅÄ½ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£38Ç¯´Ö¾®³Ø¹»¤Ç¿Þ¹©¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢1979Ç¯¤Ëºî²È¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ùÆ¸Ê¸³Ø¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¤ÎÊª¸ì¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ëºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¾ì¤Ç¤ÏÌó40ÅÀ¤Î¸¶²è¤È¡¢À©ºî²áÄø¤Î»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¤ÎÊª¸ì¡×¥·¥êー¥º¡ÊÍýÏÀ¼Ò¤è¤ê½ÐÈÇ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Õ¤·¤®¤ÊÌÚ¤Î¼Â¤ÎÎÁÍýË¡¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤¤Û¤ó¤Î12´¬¤È¡¢»ÐËåÊÔ£²ºý¡¢ÈÖ³°ÊÔ£±ºý¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ15ºý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤«¤éÌó40ÅÀ¤Î¸¶²è¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¸¶²è¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊª¸ì¤ÎÁÞ³¨¤Ç¤¹¡£¤ª¤É¤í¤¤¤¿¤ê¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤ê¡¢¤è¤í¤³¤ó¤À¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤½¤Î½Ö´Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸¶²è¤Î¤Û¤«¡¢À©ºî²áÄø¤Î»ñÎÁ¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Âè£±´¬¡Ø¤Õ¤·¤®¤ÊÌÚ¤Î¼Â¤ÎÎÁÍýË¡¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¡×¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥áー¥¸¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢»þ´Ö¼´¤Ë±è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÆ°¤¤äµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ãー¥È¥á¥â¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¡Ù¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤½¤¢¤É¤Î¿¹¡×¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¥ìー¥Êー¡¢¥ß¥Ë¥Èー¥È¤¬¤Ê¤é¤Ö¡¢¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¹¥¥Ã¥Ñー¤¬½»¤à²È¡Ö¥¦¥Ë¥Þ¥ë¡×¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ê¥ªー¥Àー¥«ー¥É¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¼õÃíÈÎÇäÊý¼°¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥É¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤«¤é¥µ¥¤¥º¡¦¿§¡¦¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÂò¤·¤ÆÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤â¤´¼«Âð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÇº¤ó¤Ç¤«¤éÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤ò¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤·¤ª¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç½ñÀÒ¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¾¦ÉÊ£±ÅÀ¤Ë¤Ä¤£±Ëç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤·¤ª¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥ºÂè£²´¬¡Ø¤Þ¤è¤Ê¤«¤ÎËâ½÷¤ÎÈëÌ©¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë£´¥³¥ÞÌ¡²è¤Î¤·¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥¥Ã¥Ñー¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¥È¥Þ¥È¤µ¤ó¡×¡Ö¥È¥ï¥¤¥¨¤µ¤ó¡×¤ÎÁ´£³¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤´°ÆÆâ¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¡£WEB¥µ¥¤¥È¡Ö¤Û¤ÜÆü´©¥¤¥È¥¤¿·Ê¹¡×¡Ê https://www.1101.com/home.html ¡Ë¤Ç¤Ï£´·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ¤è¤ê¿À¸Í¤Ë¤¢¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£