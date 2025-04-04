Â¿ºÌ¤ÊÄ´ÍýÊýË¡¤ËÂÐ±þ Â¿µ¡Ç½¿æÈÓ´ï¡ÖROOMMATE(R) 4¹ç¿æÈÓ´ïHOKAHOKADAKI¡×¤òÈ¯Çä

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ROOMMATE(R) 4¹ç¿æÈÓ´ï HOKAHOKADAKI RM-218TE



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ÉÊÈÖ¡§RM-218TE


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ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóW230¡ßD265¡ßH205mm


½ÅÎÌ¡§Ìó1.7kg


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ROOMMATE(R) OVER TIME(R)


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