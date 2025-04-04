£·¼ïÎà¤Î¥í¥Ü¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤Î´ðÁÃ¤È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡ª
ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±àµÚ¤Ó¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¶µºà¤ÎÁí¹ç¥áー¥«ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ ±Ù¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î9Æü¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØMakuake¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë¡Ù¤Ç¡¢AI¤Î´ðÁÃ¤È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤ÎÎ¾Êý¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡Ø¥×¥é¥¤¥Þ¥êAI¥»¥Ã¥È¡Ù¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬£·¼ïÎà¤Î¥í¥Ü¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éAI¤Î´ðÁÃ¤È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
AI¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÖAI¡ÊArtificial Intelligence¡Ë¡á¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¾¯¿ô¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÂ®¤Ë¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¿¦¶È¤¬¤¢¤ë¤È¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢µÕ¤ËAI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤â¿ôÂ¿¤¯¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢AI¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¡Ê¡áAI¥ê¥Æ¥é¥·ー¡Ë¥¹¥¥ë¤³¤½¤¬¡¢¾Íè¤Î¼«Ê¬¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
´û¤Ë³¤³°¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢AI¤ä¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ½ñ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢²¤ÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://youtu.be/tmJDjHZQezE
¢¡¥¥Ã¥ÈÆâÍÆ¢¡
ÀìÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ñー¥Ä
¡¦³Æ¼ï¥»¥ó¥µーÉÕ
¤¥í¥Ü¥Ã¥È´ðÈÄ¡Ü¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ñー¥Ä£²£¶¼ï
¡ü¥Æ¥¥¹¥È
£Á£É¡ß¥¢ー¥Æ¥Ã¥¯¥í¥Ü¡¡¡á¡¡½é¿´¼Ô¤«¤é¤Ç¤â°Â¿´
Step-by-step¤Ç¡¡½éµé¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¥Æ¥¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¤È±Ñ¸ìÈÇÎ¾Êý¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÊÙ¶¯¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤¬ÉÕÂ°
±Ñ¸ìÈÇ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤âÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
AI¤Î´ðÁÃ¤«¤é¡¢AI¤òÍøÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢7¼ïÎà¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é11¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯ÃÊ³¬Åª¤Ë¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üMakuake¤Ç¤Î¥ê¥¿ー¥óÆâÍÆ
¡ØAI¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥»¥Ã¥È¡Ù¥¥Ã¥È&²òÀâ½ñ¥»¥Ã¥È¤Î³ä°úÈÎÇä¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê38500±ß(ÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁ¹þ)¡Ë
¢¡Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡§https://www.makuake.com/project/artec_primaryaiset/
¡Ô¡Ø¥¢ー¥Æ¥Ã¥¯¥í¥Ü2.0¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¡Ø¥¢ー¥Æ¥Ã¥¯¥í¥Ü¡Ù¤Ï¡¢½Ä¡¦²£¡¦¼Ð¤á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¸þ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Í³¤Ê·Á¾õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁÞ¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°ºîÀ©¸æ¥×¥í¥°¥é¥à¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Ê¤É¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½Î¤Ê¤É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¤Ç¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢ー¥Æ¥Ã¥¯¥í¥Ü2.0¡Ù¤Ï¡¢´ðÈÄ¾å¤Ë£µ¡ß£µ¥Õ¥ë¥«¥éーLED¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤ä¡¢¸÷¥»¥ó¥µー¤ä²¹ÅÙ¥»¥ó¥µー¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µー¤Ê¤É³Æ¼ï¥»¥ó¥µー¤òÇÛÃÖ¡£MIT¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥Ü¤¬³«È¯¤·¤¿¡ØScratch¡Ù¡Ê¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ë¤ÎºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ØScratch 3.0¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥½¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÂ¾¡¢Instagram¡¢YouTube¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ìPython¡Ê¥Ñ¥¤¥½¥ó¡Ë¸À¸ì¤ËÊÑ´¹²ÄÇ½¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÈ¯Å¸³Ø½¬¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Bluetooth¡¢Wi-Fi¤Ë¤è¤ëÌµÀþµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È´Ö¤Ç¤ÎÌµÀþÄÌ¿®¤ä¡¢iPad¤äAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢Chromebook¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÅ¾Á÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥¢ー¥Æ¥Ã¥¯¥í¥Ü2.0¡Ù¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¢©581-0066¡¡ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔËÌµµ°æÄ®3-2-21
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Æ¥Ã¥¯¡¡Ã´Åö¡§Àî¸ý¡Ê¹ñºÝ»ö¶ÈÉô¡Ë
TEL¡§072-990-5510¡¡FAX¡§072-990-5525
E-MAIL¡§export@artec-kk.co.jp
― ÇÞÂÎ·ÇºÜÍÑ¤Î²èÁü¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ ―