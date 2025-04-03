¡Ú¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå ¡ß Ê¿ÏÂ¼òÂ¤¡Û 5·î2Æü(¶â)À¤³¦¤Þ¤°¤í¥Çー¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ªÎ¢¥Þ¥°¥í ¡ß Ê¿ÏÂ¼òÂ¤¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¡×¤ò³«ºÅ
Âçºå¶þ»Ø¤ÎÈË²Ú³¹¡¢Î¢¤Ê¤ó¤Ð¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤ËÎ©ÃÏ¤·¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçºå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡È¤¨¤¨¤â¤ó¡É¡È¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¡É¡È¤ª¤â¤í¤¤¤â¤ó¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¡ÊÁí»ÙÇÛ¿Í¡§Ê¡ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶£²-£·-£µ¡Ë¤Ï¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5·î2Æü(¶â)¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤°¤í¥Çー¡×¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÏµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉô°Ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥°¥íÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤Ç¡¢³¤¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¸µ¡¹¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍð³Í¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÅÙ¤Êµù³ÍÎÌ¤ò¼é¤ê¡¢¥Þ¥°¥í¤ÎÀ¸ÂÖ¤ÎÊÝ¸î¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹¤¤³¤ÍÎ¤ò²óÍ·¤¹¤ë¥Þ¥°¥í¤ÎÊÝÁ´¤È´ÉÍý¤Ë¤Ï¡¢96¥«¹ñ°Ê¾å¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢²á¾ê¤Êµù³Í¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤ä¸ÅÃå¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿²È¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤ä»õ¥Ö¥é¥·¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤â¼Â»Ü¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ÏÄó¶¡¤»¤º¡¢µÒ¼¼¤Î¥«¥é¥Õ¥§¤Ç¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¿©ÉÊÇÑ´þÎÌ¤â¥Çー¥¿´ÉÍý¤·¡¢²ÝÂê²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤°¤í¥Çー¡×¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥°¥í¤ÎÉô°Ì¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤ÎÆüËÜ¼òÂ¢¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊ¿ÏÂ¼òÂ¤¡Êhttps://www.heiwashuzou.co.jp/¡Ë¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©Ê¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¼÷»Ê¤ä¤ª»É¿È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Âçºå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¥ª¥â¥í¥¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»þ¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë·ì¹ç¤¤¡¢¤Û¤ÛÆù¡¢Ç¾Å·¡¢¹üºÝ¤Î¤¹¤¿È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ªÎ¢¥Þ¥°¥í¡×¥×¥ìー¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸
¥¤¥áー¥¸
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©³¤Æî»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡¦Ê¿ÏÂ¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¡ÖµªÅÚ ½ãÊÆ¼ò¡ÊÊÆ¤Î»ÝÌ£¤È½À¤é¤«¤Ê´Å¤ß¡Ë¡¢ÌµÎÌ»³ ½ãÊÆ¼ò¡Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥¯¡Ë¡¢µªÅÚ ½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò ²Æ¥Î¼ÀÉ÷¡ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¥ì¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡Ë¡×¤Î3¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸
ÏÂ²Î»³¸©³¤Æî»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¼òÂ¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¡ØµªÅÚ¡Ù¤ä¥Óー¥ë¡ØÊ¿ÏÂ¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¼òÂ¤¤ê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤Î¥Ç¥Ñー¥ÈÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡ØÊ¿ÏÂ¤É¤Ö¤í¤¯ÆñÇÈ¾úÂ¤½ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Ö¤í¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000099382.html¡Ë
¥Èー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥°¥íÎÁÍý¤ÈÊ¿ÏÂ¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Þ¥°¥í¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¡ª¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¤³¦¤Þ¤°¤í¥Çー¡§¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ªÎ¢¥Þ¥°¥í¡¡¡ß¡¡Ê¿ÏÂ¼òÂ¤¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¡Û
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§5·î2Æü(¶â)¡¡15¡§00～£±£·¡§£°£°
¡¦Äó¶¡ÆâÍÆ
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ªÎ¢¥Þ¥°¥í¡×¥×¥ìー¥È
Ê¿ÏÂ¼òÂ¤ÆüËÜ¼ò
£±. ÌµÎÌ»³ ½ãÊÆ¼ò¡¡
£². µªÅÚ¡¡½ãÊÆ¼ò¡¡¤¢¤¬¤é¡Ê¡Ö»äÃ£¤Î¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÊý¸À¡Ë¤ÎÅÄ¤Ç°é¤Æ¤¿»³ÅÄ¶ÓÄãÀºÊÆ80% ¡¡
£³. µªÅÚ¡¡½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¡¡²Æ¥Î¼ÀÉ÷¡¡
¡¦»²²ÃÈñ¡§1,500±ß¡¡¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ªÎ¢¥Þ¥°¥í¡×¥×¥ìー¥È¤È¡¢¾åµ¤ÎÆüËÜ¼ò3¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¡¢1¼ï¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨¤´Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÇ°¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤âÅöÆü¤Ë¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¥°¥é¥¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»)
ÌµÎÌ»³ ½ãÊÆ¼ò¡¡ 800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µªÅÚ¡¡½ãÊÆ¼ò¡¡¡¡¡¡ 700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µªÅÚ¡¡½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¡¡²Æ¥Î¼ÀÉ÷¡¡700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡
¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤Ï¡¢Âçºå¶þ»Ø¤ÎÈË²Ú³¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·µì¤ÎÊ¸²½¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆñÇÈ¤ò¥Ûー¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±³¦·¨¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ê°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡ÈÎ¢¤Ê¤ó¤Ð¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Âçºå¤ÎÂæ½ê¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ö¹õÌç»Ô¾ì¡×¡¢Æ»ÆÜËÙ¡¢¤ª¾Ð¤¤Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡×¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ä¿Í·Á¾ôÎÜÍþÊ¸³Ú¤ò¾å±é¤¹¤ë¡Ö¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¡×¤ÏÅÌÊâ·÷Æâ¡£¿·À¤³¦¡¢Å·²¦»û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçºå¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ø¤âÈ´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸Ø¤ê¡¢ÅÁÅý¤ÈºÇ¿·¤ÎÎ®¹Ô¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦Âçºå¡¦ÆñÇÈ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë2024Ç¯6·î12Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´167¤ÎµÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ê20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤È¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Á´¼¼¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¢ー¥È¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÅ·²¼¤ÎÂæ½ê¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Âçºå¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿ÊÉÌÌ¥¢ー¥È¡¢ÆüËÜÅá¤ÎÊÁ¤òÌÏ¤·¤¿Äß¤ë¤·¾þ¤ê¡¢´¬Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÆÉ½ñÅô¡¢ÂçºåÊÛ¤ä³Ú¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿´ÛÆâÉ½¼¨¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡
¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¥Óー¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Èー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¸Æ¤Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¹¹ÔµÒ¤âÃÏ¸µ¤Î¿Í¤â¡¢Ä«¤Î¥³ー¥Òー¤«¤éÌë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤«¤éÍ·¤Ó¤Þ¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¾¦Å¹¼ç¤Î¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤¼Ò¸ò¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡¢¥Èー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î´é¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÃÏ¸µ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡È¥ª¥â¥í¥¤¡É¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ¤´¼«¿È¤ò¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Facebook(https://www.facebook.com/captionbyHyattnambaosk¡Ë
Instagram (https://www.instagram.com/captionbyhyattnambaosaka/)¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥Æ¥ëÌ¾¡§ ¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå
Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ Ê¡ÅÄ¿µÂÀÏº¡Ê¤Õ¤¯¤À¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡§¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶£²-£·-£µ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 06-6649-4321
ºÇ´ó¤ê±Ø¡§ Osaka Metro³ÆÀþ ¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡ÊÀéÆüÁ°Àþ¡¦¸æÆ²¶ÚÀþ¡ËÅÌÊâ10Ê¬¡¿
Osaka Metro³ÆÀþ¡¡ÆüËÜ¶¶±Ø¡Êºæ¶ÚÀþ¡¦ÀéÆüÁ°Àþ¡Ë¡¡ÅÌÊâ£µÊ¬¡¿
¶áÅ´ÆñÇÈÀþ¡Ö¶áÅ´ÆüËÜ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ5Ê¬¡¿Æî³¤ËÜÀþ¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¡×±Ø ÅÌÊâ£¶Ê¬
³¬ ¿ô¡§ ÃÏ¾å11³¬·ú¤Æ
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§ 6103.7Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ÁíµÒ¼¼¿ô¡§ 167¼¼
¤½¤ÎÂ¾»ÜÀß¡§ ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à
ÎÁ°û»ÜÀßÌ¾¡§ ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー¡Ö¥Èー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¡ 1 ³¬
ÀÊ ¿ô¡§ £±£°£°ÀÊ
»þ ´Ö¡§ 7:00～22:00¡ÊÄ«¿© 7:00～11:00¡Ë
¢¨LO¡¦21:30¡¡
¢¨Í½ÌóÉÔ²Ä¡¦¸½¶âÍøÍÑÉÔ²Ä
URL¡§ www.captionbyhyattnambaosaka.com
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÉáÄÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Û¥Æ¥ë¤¬¿¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥óby Hyatt¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¸Û¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÇã¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤ò³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡Ö¥Èー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°û¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤¿¤À´²¤¤¤À¤ê¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¥ªー¥×¥ó¥Þ¥¤¥¯¤ÎÌë¤Ç¤â¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢´ÛÆâ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÀßÄê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ー¡¢¥¹¥Æ¥¤¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£