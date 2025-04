¡Ú¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå ¡ß Ê¿ÏÂ¼òÂ¤¡Û 5·î2Æü(¶â)À¤³¦¤Þ¤°¤í¥Çー¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ªÎ¢¥Þ¥°¥í ¡ß Ê¿ÏÂ¼òÂ¤¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¡×¤ò³«ºÅ

合同会社キャプションホテルマネジメント

大阪屈指の繁華街、裏なんばと言われるエリアに立地し、まさに大阪のど真ん中で“ええもん”“うまいもん”“おもろいもん”を追求するカジュアルで地域密着型のライフスタイルホテル「キャプション by Hyatt なんば 大阪」(総支配人:福田慎太郎、所在地:大阪府大阪市中央区日本橋2-7-5)は、国連総会で制定されている5月2日(金)の「世界まぐろデー」に、普段は脚光を浴びない、知られざる部位を活用したマグロ料理の提供で、海の生物多様性や持続可能性への理解を深める機会を設けます。

元々マグロは、世界的に人気が高く、その個体数の減少によって乱獲が問題視されているため、適度な漁獲量を守り、マグロの生態の保護を考えることが提唱されております。広い海洋を回遊するマグロの保全と管理には、96カ国以上が関わり、過剰な漁獲の改善に取り組んでいます。

「キャプション by Hyatt なんば 大阪」では、海洋プラスチックごみや古着をアップサイクルした家具を使用し、ヘアブラシや歯ブラシの再資源化も実施。ペットボトルの水は提供せず、客室のカラフェでウォーターサーバーをご利用いただいています。エネルギーや食品廃棄量もデータ管理し、課題改善に努めています。これらのサステナビリティ活動の一環として、「世界まぐろデー」には、普段注目されないマグロの部位を活用し、従来の日本酒蔵の枠にはまらないチャレンジングな取り組みで注目を集める平和酒造(https://www.heiwashuzou.co.jp/)の日本酒とのペアリングを通じて、持続可能な食文化への関心を高める機会とします。

マグロといえば、お寿司やお刺身を思い浮かばれる方が多い中、大阪のど真ん中で、色んなオモロイを見つける「キャプション by Hyatt なんば 大阪」は、サステナビリティへの取り組みの一環として、時に廃棄されることもある血合い、ほほ肉、脳天、骨際のすき身を活用し、食品ロス削減にも貢献する「もったいない!裏マグロ」プレートを販売いたします。

ペアリングには、和歌山県海南市の老舗・平和酒造の日本酒「紀土 純米酒(米の旨味と柔らかな甘み)、無量山 純米酒(しっかりとしたコク)、紀土 純米吟醸酒 夏ノ疾風(爽やかなキレと華やかな香り)」の3種をご用意いたします。

和歌山県海南市の平和酒造は、日本酒『紀土』やビール『平和クラフト』をはじめ、受賞歴のある多彩な酒造りで注目を集めています。ホテルから徒歩圏内のなんば駅のデパート内に新たにオープンする『平和どぶろく難波醸造所』では、どぶろくの魅力を気軽に楽しめる新しい体験を提供される予定です。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000099382.html)

トークショップでは、これまで味わったことのないマグロ料理と平和酒造の日本酒をペアリングし、「こんなマグロの楽しみ方があるんや!」と、なんばがアップデートされる体験をご提供いたします。

【世界まぐろデー:もったいない!裏マグロ × 平和酒造ペアリング体験】

・開催日時:5月2日(金) 15:00~17:00

・提供内容

「もったいない!裏マグロ」プレート

平和酒造日本酒

1. 無量山 純米酒

2. 紀土 純米酒 あがら(「私達の」という意味の方言)の田で育てた山田錦低精米80%

3. 紀土 純米吟醸酒 夏ノ疾風

・参加費:1,500円 (税込)

(「もったいない!裏マグロ」プレートと、上記の日本酒3種の中からお選びいただく、1種を含みます。)

※ご予約不要です。宿泊されていない方も、お気軽にご参加いただけます。

※数量には限りがございます。なくなり次第、イベントは終了となります。

※本イベントは事前の告知なく変更、または終了する場合がございます。

※イベントを記念し、イベント後も当日に限り、日本酒をグラスで販売しますので、ぜひお楽しみください。(売り切れ次第終了)

無量山 純米酒 800円(税込)

紀土 純米酒 700円(税込)

紀土 純米吟醸酒 夏ノ疾風 700円(税込)

「キャプション by Hyatt なんば 大阪」について

「キャプション by Hyatt なんば 大阪」は、大阪屈指の繁華街の一つであり、新旧の文化に富んだ難波をホームグラウンドにしています。同界隈でも特にユニークで個性豊かな飲食店が立ち並ぶ“裏なんば”と呼ばれるエリアに位置し、大阪の台所として名高い「黒門市場」、道頓堀、お笑い文化の発信拠点「なんばグランド花月」、伝統芸能や人形浄瑠璃文楽を上演する「国立文楽劇場」は徒歩圏内。新世界、天王寺をはじめとする大阪の主要エリアへも抜群のアクセスを誇り、伝統と最新の流行が混ざり合う大阪・難波の多彩な文化に深く浸ることができるロケーションに2024年6月12日に開業しました。

全167の客室には、スタンダード(20平方メートル )とデラックス(30平方メートル )の2種類をご用意。全室にポップでアートな空間を演出しています。かつて「天下の台所」と称された大阪の街並みを表現した壁面アート、日本刀の柄を模した吊るし飾り、巻物のような読書灯、大阪弁や楽しいイラストで表現した館内表示など、遊び心でいっぱいです。

「キャプション by Hyatt なんば 大阪」にはいわゆるロビーはなく、私たちが「トークショップ」と呼ぶコミュニティーのようなスペースがあります。旅行客も地元の人も、朝のコーヒーから夜のカクテルまで、大阪のソウルフードやドリンクを楽しみながら、仕事から遊びまで、時には地元のタレントやアーティストのパフォーマンスや商店主のトークで盛り上がることのできる気の置けない社交場として、自由気ままに自分らしく過ごすための場所、トークショップがホテルの顔であり、中心です。「キャプション by Hyatt なんば 大阪」は、お客様が地元のいろいろな“オモロイ”を発見し、エネルギーをチャージしてご自身をもアップデートできるような、新しいカタチのホテルを目指しています。

ホテル名: キャプション by Hyatt なんば 大阪

総支配人: 福田慎太郎(ふくだしんたろう)

所 在 地: 大阪市中央区日本橋2-7-5

電話番号: 06-6649-4321

最寄り駅: Osaka Metro各線 なんば駅(千日前線・御堂筋線)徒歩10分/

Osaka Metro各線 日本橋駅(堺筋線・千日前線) 徒歩5分/

近鉄難波線「近鉄日本橋」駅 徒歩5分/南海本線「なんば」駅 徒歩6分

階 数: 地上11階建て

延床面積: 6103.7平方メートル

総客室数: 167室

その他施設: フィットネスジム

料飲施設名: カフェ&バー「トークショップ」 1 階

席 数: 100席

時 間: 7:00~22:00(朝食 7:00~11:00)

※LO・21:30

※予約不可・現金利用不可

URL: www.captionbyhyattnambaosaka.com

キャプション by Hyattについて

キャプション by Hyattはいわゆる普通のホテルブランドではありません。それぞれのキャプション by Hyattに集まる人が創り上げる、すなわちホテルが真のコミュニティーとなるようにデザインされています。それぞれのキャプションby Hyattは積極的に、地元で雇い、地元で買い、地元を活性化します。各ホテルの中心には「トークショップ」があり、そこはお客様が一日を通して、飲食を楽しんだり、仕事をしたり、友達と遊んだり、ただ寛いだりできるスポットになっています。さらに、例えばオープンマイクの夜でも、ポップアップアートのインスタレーションでも、館内のスペースはそれぞれのデスティネーションとそのコミュニティーを反映した設定がなされています。キャプション by Hyattのホテルは、デジタルチェックインやデジタルキー、ステイキャストのストリーミングなどテクノロジーも取り入れ、お客様に「あなたにできる、あなたになれる」場所を提供します。