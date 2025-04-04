¡ÚÃÄÂÎ¥Ð¥¹¡¦Î¹¹Ô¶È¼Ô¼õÆþ¤ì²Ä¡Û°¤ÁÉ¥Õ¥¡ー¥à¥é¥ó¥É¤Ç°¤ÁÉ»³¥Ø¥êÍ·Í÷¤¬ËèÆü±¿¹Ò¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ª¡ÚÁðÀéÎ¤¡¦°¤ÁÉ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó16Ê¬¡Û
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤«¤é¤Î¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿
³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ê¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜÍÛÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖARILA¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖARIAir¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯4·î25Æü(¶â)¤«¤é°¤ÁÉ¥Õ¥¡ー¥à¥é¥ó¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö°¤ÁÉ¸µµ¤¤Î¿¹¡×¡ÖÂç¼«Á³°¤ÁÉ·ò¹¯¤Î¿¹¡×Æâ¤ÎÂè3Ãó¼Ö¾ì(¸Æ¾Î¡§ARIAir°¤ÁÉ¥Õ¥¡ー¥à¥é¥ó¥É¥Ø¥ê¥Ýー¥È(https://maps.app.goo.gl/wuDvxXT7571keFRa8))¡Ê½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©¡Ë¤òÈ¯ÃåÃÏ¤È¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÍ·Í÷¥×¥é¥ó(https://ariair.arila.co.jp/cruising-new/asofarmland/?sort=price_low)¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÍºÂç¤Ê°¤ÁÉ»³²Ð¸ý¾å¶õ¤òµ¤·Ú¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎ¥Ð¥¹¤äÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎÍè¾ì¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ê¥Ýー¥È¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë»ÜÀßÆâ¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥¹¤¬Ää¼Ö¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¤ªÅÚ»ºÅ¹¡¦¥È¥¤¥ì¡¦²¹Àô¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷Å¬¤ËÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·Äº¤±¤Þ¤¹¡£
Í·Í÷¥¤¥áー¥¸
¡¡°¤ÁÉ»³¤Ï¡¢²Ð¸ý¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤³è²Ð»³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î²Ð»³´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤äÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¤âÂçÊÑ¤Ê¿Íµ¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°¤ÁÉ¸µµ¤¤Î¿¹¡×¡ÖÂç¼«Á³°¤ÁÉ·ò¹¯¤Î¿¹¡×¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦·§ËÜ¸©¤Ê¤É¾ÊÄ£¡¦¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Áý¿Ê»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î25Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢°¤ÁÉ¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç¾å¶õ¤«¤é¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ARILA¤Ç¤Ï°¤ÁÉ¥¨¥ê¥¢¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Î¶õ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚSNS±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡Û¾å¶õ¤«¤é¸«¤ë°¤ÁÉ»³²Ð¸ý¤ÏÂçÇ÷ÎÏ¡ª
°¤ÁÉ¥Õ¥¡ー¥à¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Ê¡²¬ÊýÌÌ¤ä·§ËÜ¶õ¹Á¤«¤éÁðÀéÎ¤¥öÉÍ¤Ø¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤òÂÎ¸³Äº¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤â¤ª±Û¤·Äº¤±¤ë°ÙÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ú°¤ÁÉ»³¾å¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÀþ¡Û·§ËÜ±Ø¡¦ºùÄ®¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¦»ÔÆâ³Æ½ê¤«¤é°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢°¤ÁÉ¥Õ¥¡ー¥à¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥¹Ää²¼¼Ö¡£
¾ÜºÙ
⬛︎³«»Ï
ÆüÄø¡§2025Ç¯4·î25Æü(¶â)～ËèÆü±¿¹Ò
»þ´Ö¡§10:00~16:00¡ÊºÇ½ªÃåÎ¦¡Ë
⬛︎¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÍ·Í÷¥×¥é¥ó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/69742/table/24_1_8ae6cfc49f4b662ee80f35c6bd69e3d8.jpg ]
¢¨1µ¡¤Ë¤Ä¤¡¢¾èµÒÄê°÷¤ÏÂç¿Í4Ì¾¡ÊÂç¿Í¡§3ºÐ°Ê¾å¡Ë¡£
¢¨¤ª»ÒÍÍ¤Ï¡¢¿Æ¸æÍÍ¤ÎÉ¨¾å¤ÇºÇÂç2Ì¾¡Ê1ºÐ～3ºÐ¡Ë¤Þ¤ÇÅë¾è²ÄÇ½¡¢ÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×
»ÈÍÑµ¡ÂÎ
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò¾Ê¤¤¤Æ¾èµÒÄê°÷4Ì¾
Robinson R66¡¡
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¿ー¥Ó¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿Èô¹Ô¤È²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¹¤¤Áë¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤âÈ´·²¤Ç¡¢Í·Í÷Èô¹Ô¤ä°ÜÆ°¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìµ¡¡ª
¡¦Áí½ÅÎÌÀ©¸Â¤Ï285kg¤Þ¤Ç¡ÊÅë¾è¼Ô¡¢²ÙÊª¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦²ÙÊª¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥Ýー¥È¤Ç¤ªÍÂ¤±Äº¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦£±ÀÊ¤¢¤¿¤ê136kg¤Þ¤Ç
¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é :
https://ariair.arila.co.jp/cruising-new/asofarmland/?sort=price_low
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ê¥é ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ê¥é
½»½ê : ÅìµþËÜ¼ÒÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®7 9F
²ñ¼ÒURL :https://arila.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹URL :https://ariair.arila.co.jp/
ARIAir (¥¢¥ê¥¨¥¢ー)
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
support@airla.co.jp
050-1722-7671
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¹ñÆâ¹Ò¶õ±¿Á÷ÂåÍý¶È Âè263¹æ
ÅìµþÅÔÄ£ÅÐÏ¿Î¹¹Ô¶È£²¼ï 8374¹æ
Åìµþ¹ñºÝ(±©ÅÄ)¶õ¹Á ¹½Æâ±Ä¶È¸¢ Âè118¹æ
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á ¹½Æâ±Ä¶È¸¢ Âè2086¹æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ê¥é¤Ï¡¢¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ê¤É¤Î¶õ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤«¤é¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÎ¹¹Ô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÎ¥È¯Ãå¾ì¤Ø¤ÎÍ¶Ã×¤òÂ¥¤¹¶õ¤ÎÁí¹ç¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâÍ£°ì¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ê²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ø¥ê¥Ýー¥È¤äÅìµþ¥Ø¥ê¥Ýー¥È¤Ê¤É¤ÇÎ¥È¯Ãå¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÍ·Í÷¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó³ÍÆÀÅ¹¤ä¹âµéÎ¹´Û¤Ê¤ÉÌÜÅªÃÏ¤Ø¤Î¶õ°ÜÆ°¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÎÂ¨»þÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸½ºß¡ÖARIAir¡Ê¥¢¥ê¥¨¥¢¡Ë¡×¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¼ÒÄ¹(Áí¥Õ¥©¥í¥ïー40Ëü¿Í2023/12/31»þÅÀ)¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÁÉ¥Õ¥¡ー¥à¥é¥ó¥É¡Ê°¤ÁÉ¸µµ¤¤Î¿¹/Âç¼«Á³°¤ÁÉ·ò¹¯¤Î¿¹¡Ë
·§ËÜ¸©°¤ÁÉ·´Æî°¤ÁÉÂ¼²ÏÍÛ5579-3
Ç¯ÃæÌµµÙ¡¿±Ä¶È»þ´Ö 9:00～17:00
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
https://asofarmland.co.jp/access
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´Í½Ìó
Æüµ¢¤ê»ÜÀßÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
0967-67-2100
½ÉÇñ ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´Í½Ìó
0967-67-3737