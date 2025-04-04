¡Ö¥Î¥é¥¬¥ß¡×YouTube¤Ç1´üÁ´ÏÃ¤ò°ìµóÌµÎÁ¸ø³«¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡Ú¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥ÈÁ´´¬¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¿·ÁõÈÇ¡¢¹¥É¾´©¹ÔÃæ¡ª¡Û
Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô800ËüÉôÄ¶¡¢¤¢¤À¤Á¤È¤«¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ö¥Î¥é¥¬¥ß¡×¤Î¿·ÁõÈÇ¤¬¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥ÈÁ´´¬¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÇÂç¹¥É¾´©¹ÔÃæ¡ªºÇ¿·Âè8～9´¬¤Ï4·î16ÆüÈ¯Çä¡ª¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡×¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Î¥é¥¬¥ß¡×1´üÁ´12ÏÃ¤ò°ìµóÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü4·î4Æü¤«¤é5·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¿·ÁõÈÇ¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¥Î¥é¥¬¥ß¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ìÐÁ¬£µ±ß¤Ç¿Í½õ¤±¤ò¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Êー¤Ê¿ÀÍÍ¡¦Ìë¥È(¤ä¤È)¡£È¾ÍÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿°í´ô¤Ò¤è¤ê¡¢¿ÀÍÍ¤¬»È¤¦Æ»¶ñ¡¦¿À´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿Àã²»¤âÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤ëÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤ä¿À¡¹¤È¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯3¿Í¤Îå«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìë¥È¤ÏºÇ¶¯Éð¿À¡¦Èûº»Ìç¤«¤éÌ¿¤ò¼¹Ù¹¤ËÁÀ¤ï¤ìÂ³¤±¡Ä!?É³²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢Ìë¥È¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿²áµî¡Ä¡ª·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ä°ø±ï¤Î¹ÔÊý¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Î¥é¥¬¥ß¡× 1´üÁ´12ÏÃ¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://youtu.be/xv_j5hzi4S8
ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¡Ø¥Î¥é¥¬¥ß¡Ù1´üÁ´12ÏÃ ¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û2025Ç¯5·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡×¡§
https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34AcQLsfUfaO0GKPGvGa3qyp&si=lcDPiCJyzejYzf5p(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34AcQLsfUfaO0GKPGvGa3qyp&si=lcDPiCJyzejYzf5p)
¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡Û¡§
https://www.youtube.com/c/fatv
¿·ºî¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡ª¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§¡¡https://x.com/FullAnimeTV
¡Ö¥Î¥é¥¬¥ß¡× ¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1ÏÃ »î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156642892816
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Î¥é¥¬¥ß¡×(1´üÁ´12ÏÃ)ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯4·î4Æü(¶â)AM0:00～5·î4Æü(Æü)23:59
(c)¤¢¤À¤Á¤È¤«¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥Î¥é¥¬¥ßÀ½ºî°Ñ°÷²ñ