¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×POP-UP¥¹¥Úー¥¹Âè2ÃÆ¤Ï¡ÖBanG Dream! STORE¡×¤Ë·èÄê¡ª¡¡4·î25Æü～5·î8Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª
¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.animate.co.jp/ex/expo2025/
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë²ñ¾ìÆâ¡ÖÀ¾¥²ー¥È¥¾ー¥ó¡×¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹À¾1³¬¤Ë½ÐÅ¹Í½Äê¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢POP-UP¥¹¥Úー¥¹¤ÎÂè2ÃÆ¡ÖBanG Dream! STORE in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡ÖBanG Dream! It¡Çs MyGO!!!!!¡×¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×ÊüÁ÷µÇ° POP UP STORE in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4·î26Æü¤«¤é¤ÏMyGO!!!!!¡ßAve Mujica ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡Ö¤ï¤«¤ìÆ»¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤â°ìÉôÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ÎÇÛÉÛ¤äÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤POP-UP¥¹¥Úー¥¹¤Î¾ðÊó¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ÇÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£POP-UP¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§BanG Dream! STORE in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î25Æü～5·î8Æü18:00
¢¨4·î25Æü¡¢5·î8Æü¤Î¤ß¡¢POP-UP¥¹¥Úー¥¹¤Ï18»þ¤ËÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï4·î26Æü¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡Êanimate EXPO 2025 STORE¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î13Æü～10·î13Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âçºå¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¾¥²ー¥È¥¾ー¥ó¡¡¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹À¾1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～21:00
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)BanG Dream! Project
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ØÏ¢URL
¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.animate.co.jp/ex/expo2025/)
¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¸ø¼°£Ø(https://x.com/animateexpo2025)
¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.animate.co.jp/)
¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.expo2025.or.jp/)