¡Ú¥½¥é¥ß¥Á¥·¥¹¥Æ¥à¡§ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Û4·î11Æü¡¢12Æü¡¢26Æü¤Ë³«ºÅ¡ª¡ÖÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¶É¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËAI²»À¼ÆþÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¡×
¡¡¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅ»ÒÌôÎò¡ØCARADA ÅÅ»ÒÌôÎò Solamichi¡Ù¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥ß¥Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òcorte ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¾£ß· Íµ²ð»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¶É¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËAI²»À¼ÆþÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤ò2025Ç¯4·î11Æü(¶â)¡¢12Æü(ÅÚ)¡¢26(ÅÚ) ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/solamichi_20250411-12
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌô¶É·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌôÎòºîÀ®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢´µ¼ÔÂÐ±þ¤Î»þ´Ö¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌôºÞ»Õ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ØCARADA ÅÅ»ÒÌôÎò Solamichi¡Ù¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡ÖAI²»À¼ÆþÎÏ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿Ìô¶É¤Ç¤Ï¡¢ÌôÎòºîÀ®¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢ÌôºÞ»Õ¤¬´µ¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤è¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´µ¼ÔËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ä¤«¤«¤ê¤Ä¤±´µ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖAI²»À¼ÆþÎÏ¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¤·¤¿¡¢¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¹Åç¸©¸â»Ô¡¢44Å¹ÊÞÅ¸³«¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¡ÖAI²»À¼ÆþÎÏ¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Æ³ÆþÁ°¸å¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ»öÎã¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìô¶É·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò30Ê¬¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£ÌôºÞ»Õ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Ìô¶É·Ð±Ä¤Î²þÁ±¤Ë·Ò¤¬¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/solamichi_20250411-12
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¡ü³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯4·î11Æü(¶â)¡¢12Æü(ÅÚ)¡¢26Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9:30～10:00 / 12:30～13:00 / 19:30～20:00
¡ü²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥Í¥¯¥×¥í¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ë
¡ü»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÌôºÞ»Õ¡¦Ìô¶É´Ø·¸¼Ô
¡ü»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¡ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/solamichi_20250411-12
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
¾£ß· Íµ²ð
³ô¼°²ñ¼Òcorte ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£Æ°²èÀ©ºî²ñ¼Ò¤È´Ñ¸÷¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î2¼Ò¤ò·Ð±Ä¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÅÐÏ¿¼Ô5Ëü¿Í¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯8·î³ô¼°²ñ¼Òcorte¤òÀßÎ©¡£ÆüËÜ½é¤ÎAIÌôÎòºîÀ®»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Öcorte¡×¤ò³«È¯¤·¡¢2¥«·î¤Ç·ÀÌó¿ô100Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£¸½ºß¤ÏAI¡ßÌô¶É¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆËè·î100Ì¾°Ê¾å¤ÎÌôºÞ»Õ¡¦Ìô¶É·Ð±Ä¼Ô¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ä¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡ØCARADA ÅÅ»ÒÌôÎò Solamichi¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡ØCARADA ÅÅ»ÒÌôÎò Solamichi¡Ù¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¾É¾õ¤äÌôºÞ¤Î½èÊýÆâÍÆ¡¢»ØÆ³ÍúÎò¤Ê¤É¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎÅÅ»ÒÌôÎò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÌôºÞ»Õ¤Î¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢½èÊý¤ËºÝ¤·¤Æ°û¤ß¹ç¤ï¤»¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤ÌôºÞ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ä¡¢´µ¼Ô¤Ø¤ÎÉþÌô»ØÆ³ÆâÍÆ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯Ä´ºÞÊó½·²þÄê¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐ¿Í¶ÈÌ³¤Î¶¯²½¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±²½¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÖÉþÌô¥Õ¥©¥íー¡×µ¡Ç½¤ä¥È¥ìー¥·¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌôÎò¤ÎºîÀ®¾õ¶·¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ä´µ¼ÔÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Îto do¥ê¥¹¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤º¤ËÌôÎò¤ÎºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2021Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡URL¡§ https://site.solamichi.com/news/2021/10/20_02
¢¨CARADA¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Æ¥£ー¥¢¥¤¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Solamichi¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥ß¥Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨corte¡¢¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òcorte¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ç¤¹¡£
¢¨corte¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òcorte¤è¤êÆÃµö½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Í¥¯¥×¥í¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥×¥í¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨YouTube¤Ï¡¢Google LLC.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£