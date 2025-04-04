¡Ú³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¡Û4/9¡Ê¿å¡ËÅÏî´ ·½Í´¤µ¤ó»Ïµå¼°
³ô¼°²ñ¼Ò³ÚÅ·ÌîµåÃÄ¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹°æ À¿Ç·¡Ë¤Ï¡¢4·î9Æü¡Ê¿å¡ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÀï¤Î¡ÖÆü¾ï¤Ë¡¢Ç®¶¸¤ò¡£¡×³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È¥Ê¥¤¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤ÎÅÏî´ ·½Í´¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï»Ïµå¼°¤Î¤Û¤«¡¢»î¹çÁ°¤Î¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ã 4/9¡Ê¿å¡ËÅÏî´ ·½Í´¤µ¤ó»Ïµå¼° ³µÍ×¡ä
¢£Æü»þ¡§4·î9Æü¡Ê¿å¡ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï17:58º¢
¢£¾ì½ê¡§³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñー¥¯µÜ¾ë ¥Þ¥¦¥ó¥É¾å
¢£ÅÏî´ ·½Í´¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤±¤¤¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1993Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£
2018Ç¯¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¸¥ª¥¦¡×¡Ê18¡¢19¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë¤Æ³èÌö¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤È¤·¤ÆNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡Ê24¡Ë¡¢¡Ø»°Æü·î¤È¥Í¥³¡Ù¡Ê24¡Ë¡¢¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ê24¡Ë¡¢¡ÖºâÈ¶Éü½²～·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø～¡×¡Ê25¡Ë¤Ê¤É¡£3·î20Æü¤Ë±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¤ÎÁ°ÊÔ¡Ø½÷¿À¹ßÎ× Before ¹â¹»¥Ç¥Ó¥åーÊÔ¡Ù¤¬Àä»¿¸ø³«Ãæ¸ø³«¡£5·î1Æü¤Ë¤Ï¸åÊÔÂ³ÊÔ¡Ø½÷¿À¹ßÎ× After ¥×¥í¥Ýー¥ºÊÔ¡Ù¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ× Before ¹â¹»¥Ç¥Ó¥åーÊÔ¡¿After ¥×¥í¥Ýー¥ºÊÔ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.megamikorin-movie.jp
¢£ÅÏî´ ·½Í´¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
µÜ¾ë¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÅÏî´¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¡¢³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤Ç¤Î»Ïµå¼°¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
À¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌòÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500786854.html
³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ :
https://www.rakuteneagles.jp/ticket/