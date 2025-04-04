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SV950 Necklace / White Shell¡¡\26,400¡¡¡¡SV950 Ring / White Shell¡¡\26,400
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From Left
SV950+K10WG Pierced Earrings¡¡\24,200
SV950 Necklace¡¡\44,000
SV950 Bracelet¡¡\33,000
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From Left
K10YG Necklace / Diamond¡¡\44,000¡¡¡¡SV950+ SV(K18YGc) Ear Cuff¡¡\14,300
K10YG+SV950+K10WG Pierced Earrings¡¡\44,000
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From Left
PT950 Necklace / Diamond¡¡\83,600
K18PG Necklace / Diamond¡¡\70,400
K18YG Necklace / Diamond¡¡\70,400
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