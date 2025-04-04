¡Ö¥é¥°¥ÓーÁª¼ê¡×¤¬¡È¥×¥í¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¡É¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÈäÏª
±º°ÂD-Ro£ã£ë£ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¡¢3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë±º°ÂD¥Ñー¥¯µÚ¤Ó¥¹¥Ô¥¢ー¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Æ¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¤È¡Ö¥é¥°¥ÓーÂÎ¸³¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤äÌ´¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¡¦ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¡õÂç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂ¿¿ô¤Î±þÊç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¾®³Ø1～6Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á17Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥Áー¥à¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ëÁ÷·Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥êー¥°¥ï¥ó½êÂ°Áª¼ê¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¥é¥°¥ÓーÂÎ¸³¡ÊÎý½¬¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢±º°ÂD-Rocks¤ÎÁª¼ê¤¬ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿©»ö¤òÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¿©»ö²ñ¡¢¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÂÎ¸³¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¥Üー¥ë¥Ñー¥½¥óÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°¤ÎÉô¤ÎÍÍ»Ò
»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤Ë½¸¹ç¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ°ÜÆ°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Áー¥à¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Ë¾è¼Ö¤·±º°ÂD¥Ñー¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅþÃå¸å¡¢¶¨ÎÏÁª¼ê¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁáÂ®¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò¸«³Ø¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËèÆü¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤Ç¥À¥ó¥Ù¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ä½Å¤µ¤òÂÎ¸³¡£¤¤¤è¤¤¤è¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥é¥°¥ÓーÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤â¤¤¤ëÃæ¡¢¥Ñ¥¹¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥¥Ã¥¯¡¦¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¦¥È¥é¥¤¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥È¥é¥¤ÂÎ¸³¤ÏÂç¹¥É¾¤Ç²¿²ó¤âÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
µÙ·ÆÃæ¤Ë¤Ï¡¢±º°ÂD-Rocks¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õー¥É&¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡× ¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ï¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¡£¤³¤³¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥é¥°¥ÓーÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±º°ÂD-Rocks ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î²¬ËÜÆà½ï»Ò»á¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜ¥»¥ß¥Êー¤È¥Ø¥Ã¥É¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î¹âÌî ¹¨¼ù»á¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¡£²¬ËÜ»á¤«¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´èÄ¥¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¡É¶¯¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¡É¤Î±ÉÍÜ¡¦¿©»ö½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾æÉ×¤Ê¹üºî¤ê¤ä¶ÚÆùºî¤ê¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª´«¤á¿©ºà¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÏÇ®¿´¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÌî»á¤«¤é¤Ï¡Ö²ø²æ¤·¤Ê¤¤¿ÈÂÎºî¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤µ¤ó¤«¤éÆý»À¶Ý°ûÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÁª¼ê¤È¤Î¿©»ö²ñ¡£¿©»ö¤ÏÉáÃÊÁª¼ê¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¿©»ö¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²¿¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¿¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Åú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë
¥¨¥Ê¥¸ー¥Á¥ãー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¸á¸å¤ÎÉô¤ÎÍÍ»Ò
¸á¸å¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Áー¥à¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¥¹¥Ô¥¢ー¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë°ÜÆ°¡ª
¡Ö±º°ÂD-Rocks vs ¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¡×¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¼ÂÂÎ¸³¡£Î¾¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÂÎ¸³¡£¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÂÎ¸³¡¢¥Üー¥ë¥Ñー¥½¥ó¤Î¤ª»Å»ö¡¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª»Å»ö¤òÂÎ¸³¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÂÎ¸³¤Ç¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ç²ñ¾ì¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È¤Ç´ÑÀï¤·¤¿»î¹ç¤Ï,¡¢¼ÂºÝ¤ËÁª¼ê¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨»²²Ã¼Ô¤âÂç¶½Ê³¡ªÁ°È¾¤Ï0-17¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤Í¥Àª¤Î»î¹çÅ¸³«¤Ë¡£Î¾¥Áー¥à¤Ë¤ªÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¤ª¤¯¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤Ï±º°ÂD-Rocks¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï19-43¤Ç¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤ä¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡× ¤ä ¡Ö¥Á¥¢¥êー¥Àー¡×¡¡¡Ö³Ø¼Ô¡× ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ´¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤¶¤¹¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æ´¤ì¤ò¶¯¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ØÊâ¤½Ð¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë·Ð¸³¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¤ÈÊÂ¤Ö£³¤Ä¤ÎÉñÂæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤äÌ´¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£Î£È£Ë¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ä¥µ¥Ã¥«ー¡¦ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¡õÂç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥×¥í¤Î¥»¥«¥¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±º°ÂD-Rocks¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë±º°Â»Ô¤ÎÌ¾Á°¤ÈD-Rocks¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Áー¥àÌ¾¡£D-Rocks¤ÎD¤Ë¤Ï¡ÖDynamic(ÌöÆ°)¡×¡¢¡ÖDream(Ì´)¡×¡¢¡ÖDelight(´¿´î)¡×¤¬¡¢Rocks¤Ë¤Ï´ä¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤È¡¢Î¬¸ì¤Ç¤¢¤ë¡ÚROX¡Û¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìËç´ä¤Î¥Áー¥àÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶Æ°¡¦Ì¥Î»¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¶¯¤¯¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë1978Ç¯ÁÏÉô¡£1990Ç¯¡¢¥¯¥Ü¥¿ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÄê¤á¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¥¯¥Ü¥¿µþÍÕ¹©¾ìÆâ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òÀ°È÷¡£Á¥¶¶»ÔµÚ¤Ó¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤òµòÅÀ¤Ë¥Áー¥à¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤ÏÃå¼Â¤Ë¾å°Ì¥êー¥°¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò½Å¤Í¡¢2003Ç¯¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー¥È¥Ã¥×¥êー¥°È¯Â»þ¤«¤é¥Áー¥àÌ¾¤ò¡Ö¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥º¡×¤È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Î¾ïÏ¢¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖProud Billboard¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¸µ¡¢¶¯¤¯¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¡Ö¸Ø¤ê¤Î¹¹ðÅã¡×¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£