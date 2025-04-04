¡ÖNo.12 Kashima Fan Zone¡×½ÉÇñ±Ä¶È¤ò³«»Ï ― Ê»¤»¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥¨¥ê¥¢¡¦»ÜÀß¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ―
¥Ä¥¥Ò¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¥¥à¥é¥«¥º¥¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒKX¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÀôÊ¸ÌÀ¡Ë¤¬´ë²è±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Ê£¹ç·¿ÂÚºß»ÜÀß¡ÖNo.12 Kashima Fan Zone¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Î½ÉÇñ±Ä¶È¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜÆü11:00¤è¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬»ÜÀß¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë»ÜÀß¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÉô±Ä¶È»þ´Ö¤È±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀï¤ÎÁ°¸å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼¯¹Ô¡¦¥«¥·¥Þ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖNo.12 Kashima Fan Zone¡×¤È¤Ï¡©¡ÈÇ®¶¸¡É ¤È ¡È¤È¤È¤Î¤¤¡È¤Î¤É¤Á¤é¤â³ð¤¦¡¢¿·¤·¤¤ÂÚºß·¿¥Õ¥¡¥ó¥¾ー¥ó
No.12 Kashima Fan Zone¤Ï¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¼¯Åè»Ô¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢½ÉÇñ¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦°û¿©¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÂç·¿¥µ¥¦¥Ê¡ÖÁû¡ÊSOU¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ÊÈÓ¤ò³Ú¤·¤á¤ë·Ú°û¿©¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤äÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç´°È÷¡£
¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤Çºî¤é¤ì¤¿£¸Åï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢£±Åï¤¢¤¿¤êºÇÂç£¶Ì¾¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×ÂÚºß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´ÑÀï¤ä´Ñ¸÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢**¡Ö¼¯Åè¤ËÂÚºß¤¹¤ëÍýÍ³¡×**¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÉÇñ±Ä¶È¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ
½ÉÇñ±Ä¶È¥¹¥¿ー¥È¤ËÈ¼¤¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë»ÜÀß¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢±Ä¶È»þ´Ö¡¦±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤Ë°Ê²¼¤ÎÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆâÍÆ¤Ï¡¢¸¡¾Ú¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎Á´À©¸Â¤Î²ò½ü¡Ê2025Ç¯4·î4Æü 11:00～¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÜÀß¤ò³«Êü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤êÁ´¤Æ¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¤ò²ò½ü¡£¥Ç¥¤¥æー¥¹¡¦½ÉÇñ¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶︎DAY-USE¡Ê¥Ç¥¤¥æー¥¹¡Ë¥¨¥ê¥¢¡§´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½÷À¸ÂÄê»þ´Ö¤Î¿·Àß
Ê¿Æü¤Î¸áÁ°ÂÓ¡Ê11:00～14:00¡Ë¤Ï¡¢½÷ÀÀìÍÑ¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´É×ÉØ¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äSNSÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎DAY-USE¡Ê¥Ç¥¤¥æー¥¹¡Ë¥×¥é¥ó¤Î±¿ÍÑ¥ëー¥ë¡¦ÍøÍÑ»þ´Ö¤òÊÑ¹¹
2025Ç¯4·î4Æü(¶â)¤è¤ê¡¢DAY-USE¡Ê¥Ç¥¤¥æー¥¹¡Ë¥×¥é¥ó¤Ë¤Æ¡¢²¼µ¤Î±¿ÍÑ¥ëー¥ë¡¦¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢þ Ê¿Æü¡Ê·î～¶â¡Ë
¡¡¡¦½÷À¸ÂÄê»þ´Ö¡§11:00～14:00
¡¡¡¦ÃË½÷¶¦ÍÑ»þ´Ö¡§15:00～24:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û 22:00 / ´°Á´Âà´Û 24:00¡Ë
¡¡
¢þ ÅÚÆü½ËÆü
¡¡¡¦ÃË½÷¶¦ÍÑ¡§11:00～24:00¡Ê¢¨ÊÑ¹¹¤Ê¤·¡Ë
¡¡¢¨14:00～15:00¤Ï¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ª¤è¤Ó¹¹°á¼¼¤ÎÀ¶ÁÝ»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊÑ¹¹¤Ï¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äSNSÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://no-12.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/no.12kashimafanzone
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§
¥Ä¥¥Ò¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Ã´Åö¡§ÌùÃæ
TEL¡§03-6869-2466
Email¡§info@tsukihi-holdings.co.jp
¡ÉÃ¯¤Ë¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤ÊÐ°¦¤Ï¤¢¤ë¤«¡£¡É
No.12 Kashima Fan Zone¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Î¤´ÍèË¬¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£