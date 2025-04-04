¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡ÛTORRASÎäµÑ¥°¥Ã¥º¡ÖCOOLiFY¡×¥·¥êー¥º¤¬ÄÕ²°²ÈÅÅ¤ËÅÐ¾ì¡ªºÇ¿·¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡ØCOOLiFY iva¡Ù¤â¤¤¤ÁÁá¤¯»î¤»¤ë¡ª
COOLiFY¤ÏTORRAS¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê²Æ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯3·î31Æü¤è¤ê¡¢Æó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆCOOLiFYÁ´¥·¥êー¥º¤òÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖCOOLiFY Cyber¡×¡¢¡ÖCOOLiFY 2S¡×¡¢¡ÖCOOLiFY Air¡×¡¢¼ó³Ý¤±ÀðÉ÷µ¡¡ÖCOOLiTE¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¿·À½ÉÊ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡ÖCOOLiFY iva¡×¤â¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇCOOLiFY¥·¥êー¥º¤ÎÉÊÂ·¤¨¤¬ºÇ¤âËÉÙ¤Ê¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
ÄÕ²°²ÈÅÅ Å¹Æ¬
Àè¹ÔÈÎÇäÆÃÅµ
´ü´ÖÃæ¡¢¡ØCOOLiFY Cyber¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡ØCOOLiFY 2S¡Ù¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÀèÃå60Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¾®·¿30W¥¢¥À¥×¥¿ー Icenano¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
TORRAS ¥¿¥¤¥×C¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÖIcenano FoldPro¡×
¢£¡¡¾¦ÉÊÀâÌÀ
COOLiFY iva ¥Á¥ã¥³ー¥ë
¡ãCOOLiFY iva¡ä
¡¦¹âÂ®¥¿ー¥Ü¥âー¥¿ー¤ÈÎäµÑ¥×¥ìー¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¿á¤½Ð¤¹É÷¤¬¤è¤êÎÃ¤·¤¯
¡¦ÌµÃÊ³¬¤ÇÉ÷ÎÌ¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°²ÄÇ½
¡¦¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¡¦Äß¤ê²¼¤²¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¤È3ÄÌ¤ê¤Î»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½
¡¦¤ï¤º¤«182g¤Î½Å¤µ¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤¹¤ë¤È´Ì¥³ー¥Òー1ËÜÊ¬¤è¤ê¤â·Ú¤¤
¡¦¥«¥é¥Ð¥ê¡§3¿§¡Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¡Ë
¡ãCOOLiFY Cyber¡ä
¡¦3Ëç¤ÎÎäµÑ¥×¥ìー¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢ÎäµÑÌÌÀÑ¤¬¶ËÂç¤Î14975mm2¤ËÃ£¤·¤¿
¡¦¹âÂ®¥¿ー¥Ü¥Õ¥¡¥óµÚ¤Ó6¤Ä¤ÎÁ÷É÷¸ý¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÃ¤·¤¤É÷¤¬´é¤«¤éÇØÃæ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¥âー¥É¤ä²¹ÅÙ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½
¡¦ºÇÂç15.5»þ´ÖÏ¢Â³»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡¦ÎäÃÈË¼Î¾ÍÑ
¡¦¥«¥é¥Ð¥ê¡§2¿§¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
COOLiFY Cyber
¡ãCOOLiFY 2S¡ä
COOLiFY 2S ¥Ç¥¶ー¥È¥Á¥¿Æó¥¦¥à
COOLiFY 2S ¥°¥ìー
¡¦²ÔÆ¯»þ´ÖºÇÂç²½¡§Fan¥âー¥É¤ÎEcoÃÊ³¬¤Ç¤Ï28»þ´ÖÏ¢Â³²ÔÆ¯¤¬¤Ç¤¡¢ÎäµÑ¥âー¥É¤ÎMaxÃÊ³¬¤Ç¤ÏºÇÂç4»þ´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡¦2Ëç¤ÎÎäµÑ¥×¥ìー¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¼ó¤ÎÎ¾Â¦¤ÎÈ©¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò°ì½Ö²¼¤²¤ë¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¥âー¥É¤ä²¹ÅÙ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½
¡¦ÎäÃÈË¼Î¾ÍÑ
¡¦¥«¥é¥Ð¥ê¡§3¿§¡Ê¸ÂÄê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¥Á¥¿Æó¥¦¥à¡Ë
COOLiFY Air ¥Ô¥ó¥¯
¡ãCOOLiFY Air¡ä
¡¦¼ó¤Î¸å¤í¤Ë1Ëç¤ÎÎäµÑ¥×¥ìー¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ó¸µ¤«¤é´é¡¢Á´¿È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎäµÑ
¡¦395g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¡¢¼ó¤È¸ª¤ËÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤
¡¦ºÇÂç24»þ´ÖÏ¢Â³»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡¦¥«¥é¥Ð¥ê¡§3¿§¡Ê¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¡Ë
¡ãCOOLiTE¡ä
COOLiTE ¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
COOLiTE ¥¢¥¤¥Ü¥êー
COOLiTE ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¦ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¬´ÊÃ±¤Ë
¡¦4¤Ä¤Î¹âÂ®¥âー¥¿ー¤È6¤Ä¤ÎÉ÷Æ»Àß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ç¶¯¤¤É÷¤ò¿á¤½Ð¤¹
¡¦ºÇÂç14»þ´ÖÏ¢Â³»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡¦2025Ç¯¤Î¿·¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¦¥«¥é¥Ð¥ê¡§3¿§¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¡Ë
¢£¡¡Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
Æó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡ä
10:00～20:00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ ¢¨¸µÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ã½êºßÃÏ¡ä
¢©158-0094¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî1ÃúÌÜ14ÈÖ1¹æÆó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºS.C.¥Æ¥é¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È 1³¬ ½»¥Õ¥í¥¢
¡ã¥¢¥¯¥»¥¹¡ä
ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¡¦ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡ØÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¡Ù¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬
¡ã¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä
https://store.tsite.jp/shopping/
¢£´ë¶È³µÍ×
³ÚÁÏÅ·À®³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò:¹¦±í¡¢½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì»°ÃúÌÜ£±£´ÈÖ£²¹æº´À®²°¥Ó¥ë£³³¬)¤Ï¡¢TORRAS¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·Ð±Ä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¾®·¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤â³«È¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://torras.co.jp/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://twitter.com/TORRAS_JP
X¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://twitter.com/TORRAS_life
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/torras_japan/