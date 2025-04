¤Ó¤Ó¤Ê¤Ó¤Èaloha street¡Ê¥¢¥í¥Ï¥¹¥È¥êー¥È¡Ë¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

株式会社Vivid Navigationびびなびとaloha street(アロハストリート)

あなたの街のオンライン交流広場「びびなび」を運営する株式会社Vivid Navigation(米国本社:ロサンゼルス、日本本社:千葉県木更津市)とハワイ情報ウェブサイト「aloha street(アロハストリート)」を運営するWincubic.com, Inc(ウインキュービック、本社:ホノルル)は、グループ会社となる事になりました。

今後は、二つの異なるブランドを通し、「びびなび」はハワイの在住者向け、「aloha street(アロハストリート)」は観光者向けの情報媒体としてより一層充実したコンテンツを配信行ってまいります。

「びびなび」について

あなたの街のオンライン交流広場「びびなび」を運営する株式会社Vivid Navigation(米国本社:ロサンゼルス、日本本社:千葉県木更津市)は2025年5月3日に設立25周年を迎えます。ロサンゼルスの米国本社からは「海外生活の強い味方」として海外に住む日本人の生活情報を提供し、千葉県木更津市の日本本社では地域密着型のフリーペーパー、ウェブサイトとして、世界626エリアでの展開をしております。また、2024年以降は、ハワイと日本で誌面「まち歩き」を出版。ハワイのマガジンラックやマーケット、日本のハワイ関連店舗、大手旅行代理店、ウェディング会社などでも配布をしております。びびなびは求人媒体としても人気で、特にアメリカにある日系企業が優秀なグローバル人材を採用する際に活用されています。

「aloha street(アロハストリート)」について

ハワイ情報ウェブサイト「aloha street(アロハストリート)」を運営するWincubic.com, Inc(ウインキュービック、本社:ホノルル)は1999年4月21日設立。1981年にハワイに関するフリーマガジンを創刊し、2020年8月に休刊するまで約40年間ハワイの情報誌を出版。その後は、Social Mediaを駆使して、ウェブサイトによるハワイの情報提供をしています。現地スタッフによる体験レポートや取材記事などが特に人気のコンテンツです。

この度、びびなびとaloha streetがグループ会社となることにより、千葉県木更津市にあるびびなび日本本社から、誌面配布やイベント開催等、日本国内に向けた宣伝活動を強化し、ハワイではワイキキ中心部にあるオフィスから、aloha streetの長年の取材経験を活かし、より充実したハワイの最新情報を発信していきます。

また、びびなびが保有する膨大な人材・不動産情報に関するデータを活かし、日本からハワイへ進出する企業の経営に関するあらゆる面のサポートをさせていただきます。

現在、期間限定の特別キャンペーンも行っておりますので、ご興味のある方はぜひ弊社までお問い合わせください。

株式会社Vivid Navigation(びびなび)

創業:2000年5月3日

米国本社:Habor City, California

営業所:Honolulu, Hawaii

日本本社:千葉県木更津市

http://www.vivinavi.com

http://hawaii.vivinavi.com

http://www.vividnavigation.com

Wincubic.com, Inc (aloha street)

創業:1999年4月21日

本社:Honolulu, Hawaii

https://www.aloha-street.com/

http://www.wincubic.com/

<期間限定キャンペーン>

現在、期間限定で広告サービスのキャンペーンを開催中です。

バナー広告やメールマガジン広告、SNS広告など対象商品を最大半額でご提供!

詳細は弊社までお気軽にお問い合わせください。

Vivinavi and aloha street will become group companies.

Japanese media for local residents and for tourists will become group companies and reach a wider audience.

Vivid Navigation (U.S. Headquarters: Los Angeles, Japan Headquarters: Kisarazu, Chiba), which runs “Your community classifieds Vivinavi,” and Wincubic.com, Inc. (Headquarters: Honolulu), which runs Hawaii information website “aloha street” will become group companies.

Henceforth, we will utilize both brands, “Vivinavi” for Hawaii residents and “aloha street” for tourists, and enrich our contents.

About Vivinavi

Vivid Navigation, Inc. (U.S. Headquarters: Los Angeles, Japan Headquarters: Kisarazu, Chiba), which runs “Your community classifieds Vivinavi,” will celebrate 25th anniversary on May 3rd, 2025. Vivinavi provides information necessary for daily life to Japanese speakers who live abroad as “A strong supporter for living abroad” from the U.S. headquarters in Los Angeles and offers local information in Japan (through the website and free paper) from the Japan headquarters in Kisarazu, Chiba. At present, a total of 626 listing areas worldwide are available. Since 2024, a printed publication “City Walk (Machiaruki)” has been published and distributed at magazine racks and markets in Hawaii and Hawaii-related stores, travel and wedding agencies in Japan. Vivinavi is also a popular job listing website, which many Japanese companies in the U.S. use to find capable and global candidates.

About aloha street

Wincubic.com, Inc. (Headquarters: Honolulu), which runs Hawaii information website “aloha street” is established on April 21st, 1999. A free magazine about Hawaii was first published in 1981 and had been released for approximately 40 years, until its suspension in August, 2020. Currently, aloha street offers latest Hawaii information through its website and social media platforms. Particularly, first-hand reports and interview articles by local staff are popular.

Combining Vivinavi’s efforts to reach more audience in Japan from the headquarters in Kisarazu, Chiba and aloha street’s efforts to create rich Hawaii contents through their professional experiences, we will become stronger media that cover broad and extensive Hawaii information. Furthermore, we will provide multifaced support to Japanese companies which are expanding their businesses to Hawaii, utilizing the vast amount of human resource and property data that Vivinavi possesses.

We are currently having a limited-time special campaign. Please feel free to contact us if you are interested.

Vivid Navigation (“Vivinavi”)

Established: May 3rd, 2000

U.S. Headquarters: Harbor City, California

Branch: Honolulu, Hawaii

Japan Headquarters: Kisarazu, Chiba

http://www.vivinavi.com

http://hawaii.vivinavi.com

http://www.vividnavigation.com

Wincubic.com, Inc. (aloha street)

Established: April 21, 1999

Headquarters: Honolulu, Hawaii

https://www.aloha-street.com/

http://www.wincubic.com/

/// Limited-time Campaign ///

We are currently running a limited-time special campaign.

Get up to 50% off on selected services such as Banner, Email Magazine, Social Media Ads!

Please contact us for more details.