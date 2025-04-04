¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÚPIDÀ©¸æ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡Û¹©¾ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤äÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¡ÖºÇÀèÃ¼À©¸æµ»½Ñ¡×¤È¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/proxima-ai-tech-20250424/M1D
¢£ PIDÀ©¸æ¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ
¤³¤¦¤·¤¿ºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼ïÀßÈ÷¤ä¥×¥í¥»¥¹¤ò°ÂÄê¤«¤ÄÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËPIDÀ©¸æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸íº¹¤òÊäÀµ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ç¤Ïµ¡´ï¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤äÀßÈ÷¤Î¸ÄÂÎº¹¡¢À¸»ºÉé²Ù¤ÎÊÑÆ°¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤ë¼¼²¹ÊÑ²½¤Ê¤É¡¢Í½Â¬¤¬º¤Æñ¤Ê³°ÅªÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ³Î¼Â¤Ê´Ä¶²¼¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎPIDÀ©¸æÊý¼°¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¼êË¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ñ¥é¥áー¥¿ÀßÄê¤äºÙ¤«¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーºï¸º¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î±¿ÍÑ¤ÎÍÆ°×¤µ¤È¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æµ»½Ñ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤ÊÀ©¸æµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ëÍ½Â¬À©¸æ¡ßµ¡³£³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¡¢·àÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎPIDÀ©¸æ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¸½¾ì¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë³×¿·Åª¤ÊÀ©¸æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡ÖSmart MPC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSmart MPC¡×¤Î¡ÖMPC¡×¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ëÍ½Â¬À©¸æ¡ÊModel Predictive Control¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢À©¸æÂÐ¾Ý¤ÎÌ¤Íè¤Î¾õÂÖ¤òÍ½Â¬¤·¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÇÅ¬¤ÊÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹âÅÙ¤ÊÍ½Â¬¡¦ºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎMPC¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ê¿ôÃÍ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¹â¤¤·×»»Éé²Ù¡¢¥Ñ¥é¥áー¥¿Ä´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¹©¾ì¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖSmart MPC¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½¾Íè¤ÎMPC¤Î²ÝÂê¤òµ¡³£³Ø½¬¤ÈºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃÎ¼±¤äÄ´À°¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÊÀ©¸æ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¹©¾ì¤ä¥Ó¥ë¤Î¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤òPIDÀ©¸æ¤«¤éSmart MPC¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î±¿Å¾¥Çー¥¿¤ä´Ä¶¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢³°µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤ÆÎäË¼¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¤ê¡¢¼¼Æâ¤Î¿Í¤ÎÁý¸º¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¶õÄ´¤ò»öÁ°¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÅÎÏ¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¹©¾ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸»ºµ»½ÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý
- ÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤À½Â¤¸½¾ì¤Î´ÉÍý¼Ô¤ÎÊý
- ´ûÂ¸¤ÎÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊý
- ºÇ¿·¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤Êý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò Proxima Technology
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/proxima-ai-tech-20250424/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/proxima-ai-tech-20250424/M1D
¢£ ¿Ê¤à¹©¾ì¤Î¥¹¥Þー¥È²½¡¢¸úÎ¨²½¤äºÇÅ¬²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¶áÇ¯¡¢IoT¤äAIµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹©¾ì¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÈ÷¤äÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ý½¸¤·¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¡¦ºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈÂÁ÷¤ä¸¡ºº¤Î¼«Æ°²½¡¢ÀßÈ÷¤ÎºÇÅ¬À©¸æ¡¢Í½ÃûÊÝÁ´¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸»ºÉÊ¼Á¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ PIDÀ©¸æ¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ
¤³¤¦¤·¤¿ºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼ïÀßÈ÷¤ä¥×¥í¥»¥¹¤ò°ÂÄê¤«¤ÄÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËPIDÀ©¸æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸íº¹¤òÊäÀµ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ç¤Ïµ¡´ï¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤äÀßÈ÷¤Î¸ÄÂÎº¹¡¢À¸»ºÉé²Ù¤ÎÊÑÆ°¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤ë¼¼²¹ÊÑ²½¤Ê¤É¡¢Í½Â¬¤¬º¤Æñ¤Ê³°ÅªÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ³Î¼Â¤Ê´Ä¶²¼¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎPIDÀ©¸æÊý¼°¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¼êË¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ñ¥é¥áー¥¿ÀßÄê¤äºÙ¤«¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーºï¸º¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î±¿ÍÑ¤ÎÍÆ°×¤µ¤È¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æµ»½Ñ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤ÊÀ©¸æµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ëÍ½Â¬À©¸æ¡ßµ¡³£³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¡¢·àÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎPIDÀ©¸æ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¸½¾ì¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë³×¿·Åª¤ÊÀ©¸æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡ÖSmart MPC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSmart MPC¡×¤Î¡ÖMPC¡×¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ëÍ½Â¬À©¸æ¡ÊModel Predictive Control¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢À©¸æÂÐ¾Ý¤ÎÌ¤Íè¤Î¾õÂÖ¤òÍ½Â¬¤·¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÇÅ¬¤ÊÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹âÅÙ¤ÊÍ½Â¬¡¦ºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎMPC¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ê¿ôÃÍ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¹â¤¤·×»»Éé²Ù¡¢¥Ñ¥é¥áー¥¿Ä´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¹©¾ì¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖSmart MPC¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½¾Íè¤ÎMPC¤Î²ÝÂê¤òµ¡³£³Ø½¬¤ÈºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃÎ¼±¤äÄ´À°¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÊÀ©¸æ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¹©¾ì¤ä¥Ó¥ë¤Î¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤òPIDÀ©¸æ¤«¤éSmart MPC¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î±¿Å¾¥Çー¥¿¤ä´Ä¶¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢³°µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤ÆÎäË¼¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¤ê¡¢¼¼Æâ¤Î¿Í¤ÎÁý¸º¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¶õÄ´¤ò»öÁ°¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÅÎÏ¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¹©¾ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸»ºµ»½ÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý
- ÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤À½Â¤¸½¾ì¤Î´ÉÍý¼Ô¤ÎÊý
- ´ûÂ¸¤ÎÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊý
- ºÇ¿·¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤Êý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò Proxima Technology
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/proxima-ai-tech-20250424/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]