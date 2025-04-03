ÊÆKeyBudz¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ËÄ©¤à¥¿¥Õ»ÅÍÍ¡ªApple WatchÍÑ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¥ãー¥Ëー¡×È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ally Won)¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÈ¯¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉKeyBudz(¥ー¥Ð¥Ã¥º)¤è¤ê¡¢Apple WatchÀìÍÑ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¥ãー¥Ëー ¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ð¥ó¥É¡×¤ò£´·î²¼½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¹âµ¡Ç½FKMÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÂÑµ×À¤È²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Apple WatchÍÑ¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£´À¤ä¿å¤Ë»ç³°Àþ¤Ë¶¯¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥í¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Êhttps://www.mycaseshop.jp/(https://www.mycaseshop.jp/)¡Ë¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
ÊÆKeyBudz¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ËÄ©¤à¥¿¥Õ»ÅÍÍ¡ªApple WatchÍÑ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¥ãー¥Ëー¡×
À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹
¡üÄ¶¹âÂÑµ×FKMÁÇºà¡Ê¥Õ¥ÃÁÇ¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¡Ë¤òºÎÍÑ
¹âÀÇ½¤ÊFKMÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¶¯¿Ù¤ÊÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Ãæ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÂÑ¸õÀ¡õËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤ËºÇÅ¬
´°Á´ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ç¡¢´À¤ä±«¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÅ·¸õ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëApple WatchÍÑ¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÂÑ¸õÀ¡õËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤ËºÇÅ¬¡Ö¥¸¥ãー¥Ëー ¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ð¥ó¥É¡×
¡ü¼ê¼ó¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Õ¥£¥Ã¥È´¶
¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ÃÁÇ¥¨¥é¥¹¥È¥ÞーÁÇºà¤È14¸Ä¤ÎÄ´À°·ê¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê¼ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£Í¥¤ì¤¿ÄÌµ¤À¤Ç¥à¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÁÇÁá¤¯ÃåÃ¦¤Ç¤¤ë6061¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ô¥ó¡õ¥¿¥Ã¥¯Î±¤á¶ñ
¹Ò¶õ±§Ãè¥°¥ìー¥É¤Î6061¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ô¥ó¤ÈÎ±¤á¶ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¡£¥Ô¥ó¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¥Ð¥Ã¥¯¥ë¹½Â¤¤ÈÆâÂ¦¤Ë¼ý¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È¥¹¥àー¥º¤ÊÃåÃ¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÇÁá¤¯ÃåÃ¦¤Ç¤¤ë6061¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ô¥ó¡õ¥¿¥Ã¥¯Î±¤á¶ñ¡Ö¥¸¥ãー¥Ëー ¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ð¥ó¥É¡×
¡üUVÂÑÀ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
UVÂÑÀ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¿§¤¢¤»¤òËÉ¤®¡¢Ä¹´ü´ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÁª¤Ù¤ë¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë±Ç¤¨¤ë¿§¹ç¤¤¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥°¥êー¥ó¤ä¥¹¥Èー¥ó¥°¥ìー¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¿¥¤¥À¥ë¥Ö¥ëー¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î5¿§Å¸³«¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§¥¸¥ãー¥Ëー ¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ð¥ó¥É
¥«¥éー¡§¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¿¥¤¥À¥ë¥Ö¥ëー¡¢¥¹¥Èー¥ó¥°¥ìー¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥°¥êー¥ó
ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§Apple Watch Ultra 49mm(2/1)¡¢Apple Watch 46mm(Series10)¡¢
45mm(9/8/7),44mm(6/5/4)¡¢ 42mm(3/2/1)¡¢Apple Watch SE 44mm
ÁÇºà¡§¥Õ¥ÃÁÇ¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à
Äê²Á¡§6,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.mycaseshop.jp/kb54010(https://www.mycaseshop.jp/kb54010)
¥¸¥ãー¥Ëー ¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ð¥ó¥É¡¡¥«¥éー¡§º¸¾å¤«¤é¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¿¥¤¥À¥ë¥Ö¥ëー¡¢¥¹¥Èー¥ó¥°¥ìー¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥°¥êー¥ó
¡ÚKeyBuds¤È¤Ï¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢AirPods¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤ËÀßÎ©¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢Amazon¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÁª½Ð¤äAmazonÊ¿¶Ñ¥ì¥Ó¥åーÀ±4.5¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎAirPods¥æー¥¶ー¤ÎÂÎ¸³¸þ¾å¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Î·Ç¤²¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡ÖÁÛ¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.mycaseshop.jp/view/category/keybudz(https://www.mycaseshop.jp/view/category/keybudz)
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ³µÍ×
ÀßÎ© ¡§2006Ç¯7·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§Ally Won
½êºßÃÏ ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§PC¡õ¥â¥Ð¥¤¥ë¼þÊÕ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¾®·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÈÅÅ¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÍ¢½ÐÆþ¤ª¤è¤Ó²·¡¦Î®ÄÌ
URL ¡§https://www.roa-international.com
Ä¾±ÄÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.mycase.jp