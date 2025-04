³ô¼°²ñ¼Òiiba¡¢¥×¥ì¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Æ1.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü

株式会社iiba

株式会社iiba(代表取締役CEO:逢澤奈菜)は、ANRIをリード投資家として、ユナイテッド株式会社、日本ベンチャーキャピタル株式会社、イーストベンチャーズ株式会社、OASIS FUND、宮田 昇始氏、長南伸明氏、他エンジェル投資家一名を引受先としてプレシリーズAラウンドにおける資金調達を実施したことをお知らせします。この度の資金調達によって累計調達額は2.3億円を突破しました。調達した資金をもとに、子育て×AIの事業推進、自治体連携、サービスの認知拡大・利用ユーザーの体験向上を加速してまいります。

資金使途・今後の展望

iibaは、子育てマップを起点とし、下記複数事業を展開しています。

- 子育てで利用する場所に特化したマップアプリ「iiba」の開発・運営- 大企業を中心とした子育て世帯向けマーケティング事業- 自治体への子育てDX事業- 事業者を対象としたマッププラットフォーム事業- 遊び場/お仕事体験のプロデュース事業

本資金調達を通じて、当社の事業をさらに拡大し、子育てをもっと便利に楽しくするために貢献してまいります。また、子育ては社会全体で行なっていくべきものであるというメッセージを発信し、あらゆるステークホルダーを巻き込みながら「子育てしたい社会」の実現に向けて邁進してまいります。

引受先各社からのコメント

ANRI 佐俣アンリ氏

起業も育児も最高にバタバタして楽しい挑戦です。私も3人のこどもと毎日暮らしていて、いままで多くの育児支援サービスを投資/検討させてもらってきました。

マップはユーザーニーズが強く、ビジネス化が難しいと感じていたテーマ。初めて逢澤さんにお会いした時に自分が考えるビジネス上の克服すべき点をすべて考えた上で打ち手を進めていたことがとても印象的でした。すごいぜiiba。

地域、民間、行政、さまざまなパートナーと一緒に新しい子育てインフラをつくっていきましょー!

ユナイテッド株式会社 投資事業本部キャピタリスト/マネージャー八重樫郁哉氏

「振り返ったときに愛おしく感じる思い出の総量」は、人の幸福を形作る重要な要素だと思います。

代表の逢澤さんとお話しする中で、「iiba」は子育てや家族の時間を温かい思い出として蓄積し、未来に残せるかけがえのないプロダクトだと感じました。

iibaのチームなら、今のプロダクトをさらに価値あるものへと進化させ、家族の幸福のインフラになっていくと確信し、この度出資をいたしました。iibaが創る未来を応援できることを、心から楽しみにしています。

日本ベンチャーキャピタル株式会社桑園寛之氏

逢澤さんご自身の体験やニーズから誕生したiibaというサービスが、広く子育て世代の助けになるようなものに進化していけるように応援して行きたいと思い、今回株主として参画させていただくことになりました。子育て支援は広く課題感を共有しているイシューかと思いますので、今後の展開次第ではとても面白い分野かなと思っています。

写真撮影でお会いした会社のメンバーも皆素敵な方々で、逢澤さんの明るさと前向きなスタンスをそのまま投影したような感じで、今後ご一緒させていただくのを楽しみにしております。

イーストベンチャーズ株式会社大柴貴紀氏

まずは今回のラウンドでさらに強力な方々が加わってくれたことを嬉しく思います。最初の出資から1年ちょっとが経過しましたが、その間のiibaの活躍は想像以上でした。社会にとって必要とされるサービスだということを改めて実感しましたし、一方でまだ期待に応えられてない部分も改めて感じました。iibaが成し遂げたい世界を作るために、みんなで力を合わせて盛り上げていければいいなと思っております。

OASIS FUND高萩浩之氏

まず創業者の逢澤さんの強烈な巻き込み力と丁寧な実行力がすさまじいなと思っています。

子育て世代向けのマップアプリを起点として、子育てに真に必要なものを突き詰めることにより多方面にわたる事業展開を期待して出資させていただきました。iibaの事業を通して、子育てに関するあらゆる課題を解決できる世界観実現のために、OASIS FUNDとしては、今後の組織拡大や他事業者との提携など精一杯サポートできるように致します。





宮田 昇始氏

ほぼ毎週末、小学生の娘とどこかにお出かけしています。ベビーカーやおむつ替え場所が必要な年齢ではないのですが、遊びに行く場所にネタ切れする週末もあります。先日、iibaで見つけた千代田区の「科学技術館」に遊びに行きました!大人でも楽しめる体験型の展示も充実しており、休日を楽しく過ごせました。また、私は1つ1つは小さく見える復数の課題を解決し、すべてのパーツが噛み合うと大きくなるタイプのビジネスが好きです。ICCで逢澤さんのプレゼンを拝見し、親としても起業家としても共感したので出資を決めさせていただきました。これからのiibaの成長を楽しみにしています!

公認会計士長南伸明氏

少子高齢化問題で、日本でも子育て応援の風潮になっていますが、子育ての理解が進んでいるEUなどと比較すると、子供を見る目や電車などでの対応も違い、社会全体で変わっていくことが必要と感じています。

逢澤奈菜さんから、「子育て支援パスポートってご存じですか?」と聞かれ、全く知らず、支援策があっても、一般には知られていないことも多いなと感じました。

株式会社iibaは、独自のアプリ展開だけでなく、各自治体との連携による草の根活動から、社会に変革をもたらそうとしています。子供は、いつの時代も、見ているだけでも可愛くて、社会の癒しにも活力にもなる。株式会社iibaの「子育てがしたい社会」を応援します。

株式会社iiba代表取締役CEO逢澤奈菜のコメント

今回、非常に心強い投資家の皆様に、新しく株主としてご参画いただけたことを非常に嬉しく思っております。iibaは、私自身の小さな原体験から始まったサービスですが、「孤育て」に向きあえば向き合うほど、解決したい課題がたくさん見えてきました。社会課題の解決と収益性/ビジネス成長を両立することは難易度の高い挑戦ですが、「子育てしたい社会を目指し、新たな子育てインフラを創る」というミッションに向けて集まってくれているチームメンバー、株主、クライアントや行政も含め、子育てに関係する全てのステークホルダーを巻き込みながら、一生懸命課題に取り組んでいきます。iibaが目指す、新しい社会にぜひご期待いただけますと幸いです。

iibaについて

■AIを活用した「こどもタイプ診断」をリリース!こども診断機能とは

簡単1分で完了!12個の質問に答えることで、お子さまのタイプを全20タイプから診断します。さらに、診断結果に応じてiiba内のおすすめスポットをレコメンド。AIを活用し、iiba内の遊び場やホテル、習い事をその子のタイプに合わせておすすめします。

■特徴ごとのスポットが見つかる「テーママップ」をリリース!

■テーママップとは

「電車が見えるスポット」「子連れで行けるランチスポット」などテーマごとにまとめられたマップが新登場。リリース初日から150個以上のテーママップが作成され、SNSで150万再生されるなど反響を呼んでいます。全国各地で展開!ぜひチェックしてみてください。

■株式会社iibaについて

「子育てしやすい社会を目指し、新たな子育てインフラを構築する」をビジョンに掲げ、子育て特化のマッププラットフォームの開発・運営。子育て世帯特化のマーケティング事業、自治体DX事業などを展開。

東洋経済「すごいベンチャー100」、日経クロストレンド「未来をつくる100社」に選出。

EY Innovative Startup 2024受賞。Incubate Camp17thにて史上初、女性起業家として優勝。

ICC2025スタートアップカタパルト3位 等

■会社情報

会 社 名:株式会社iiba

所 在 地:東京都港区虎ノ門二丁目2番1号住友不動産虎ノ門タワー2F・G-STASQUARE

代表取締役:逢澤奈菜

ios :https://apps.apple.com/jp/app/iiba/id6467093403

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.iiba.iibaNext

▼アプリに関するお問い合わせ/ご要望

https://forms.gle/QrXtEY7rxLRXVVRC8

▼協業・提携・掲載に関するお問い合わせ

サービスサイト :https://corporate.iiba.space/service/iiba

iiba公式インスタグラム:https://www.instagram.com/iiba_official/

お問い合わせ :https://corporate.iiba.space/contact

