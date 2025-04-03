²È¶ñ½º´ï¼õÈ¯Ãí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¶ÈÌ³´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ë¤Æ¥¹¥¤¥¹È¯¤ÎµÛ²»À½ÉÊ¥áー¥«ー¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤òÄó¶¡³«»Ï

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¡¦THE MUSEUM
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¡¦¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100Áª½Ð(2021Ç¯8·î¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ)
¡¦ÆüËÜ¥Í¥Ã¥È·ÐºÑ¿·Ê¹¾Þ SDGsÉôÌç ÆÃÊÌ¾Þ(2022Ç¯6·î¡¢ÆüËÜÎ®ÄÌ»º¶È¿·Ê¹¼Ò)
¡¦Mizuho Innovation Award 2024.3Q(2024Ç¯10·î¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô)