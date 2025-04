アニメ『サイバーパンク：エッジランナーズ』より、ルーシーの1/4スケールスタチューが予約開始

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム1スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE(プライム1スタチュー)」。そのフォーマットのひとつリアルエリートマスターラインにて、アニメ『サイバーパンク:エッジランナーズ』から、「ルーシー」の1/4スケールポリストーン製スタチュー(彫像)をリリースいたしました。予約受付は4月3日よりスタート。商品の発売は2026年7月~10月を予定しています。

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/cp-lucy-remcp-01dxs.html

「私達、いいコンビになりそうじゃない?」

ルーシーが『サイバーパンク 2077』のテイストで登場

あらゆるICEを突破するハッキング技術、歴戦の傭兵すら凌駕する戦闘力。アニメ『サイバーパンク:エッジランナーズ』より、ルーシーがリアルエリートマスターラインで立体化!

ルーシーらデイビッドのクルーを、原作ゲーム『サイバーパンク 2077』のCGテイストで表現したら--。この発想を高精細な1/4スケールで具現化したスタチューです。

しなやかな身体をバーカウンターに預けるポーズに、ゲームのリアルなデザインを調和させました。

「ルーシーにはポーランド人と日本人のハーフという裏設定があります。リアルな造形にすることで、その特徴が美しく顔立ちに表れていて嬉しくなりますね」。

CD PROJEKT REDのプロデューサー、サヤ・エルダー氏がプライム1スタジオの『NEXT LEVEL SHOWCASE XIII』で語ったように、造形・彩色はコンセプトを細部まで反映させたもの。

アシンメトリーなボブのカラー、ほんのり赤みが差す肌、異なるテクスチャーで構成した衣装、各部に彼女らしさと新たな魅力があふれています。

特製ベースは伝説のバー、アフターライフをイメージしたもの。

LEDとリフレクション塗装で表現したネオンの灯、汚れたステッカー、極彩色のカクテル。夜のとばりを感じさせる仕上がりです。

DXボーナス版には多彩なパーツを追加しました。

タバコを片手にウインクを投げる。

怒りの表情で武器を展開する。

戦闘用ドローン・ワイバーンやヘッドスタンドと共に、さまざまなシーンを演出してください。

さらに本バージョンには飛行形態のワイバーンも。戦いにアドバンテージをもたらす、無骨なスペシャルアイテムです。

ゲームのデザインで現れた凄腕ネットランナー、ルーシー。後日リリースされるデイビッドとレベッカも仲間に加え、ぜひあなたのコレクションにエッジランナーズを!

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/cp-lucy-remcp-01dxs.html

[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

リアルエリートマスターライン

サイバーパンク:エッジランナーズ ルーシー DXボーナス版

※本DXボーナス版は、日本国内ではプライム1スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格 :\201,190(税込)

発売時期 :2026年7月~10月

販売数量 :後日発表

シリーズ :サイバーパンク:エッジランナーズ

フォーマット:リアルエリートマスターライン

サイズ:1/4 Scale

全高:50cm 全幅:35cm 奥行:35cm

重量:8.4kg

素材 :ポリストーン(一部に別素材使用)

製品仕様・付属品:

・頭部×3(真顔、ウインク、怒り)

・右腕×3(腰、タバコ、モノワイヤー)

・左腕×2(テーブル、ハンドガン)

・LED内蔵特製ベース

・ヘッドスタンド×2

・アフターライフ・ロゴスタンド

・ワイバーン(格納形態)

・ボーナス特典:ワイバーン(飛行形態)

※LED給電方式未定(仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください)

権利表記 :

(C) 2025 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, the Cyberpunk 2077 logo and Cyberpunk: Edgerunners are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/