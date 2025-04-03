防水対応なので場所を選ばずTVやDVDを楽しめる「OVER TIME(R) 14インチ防水フルセグDVDプレーヤー」を発売

ダイアモンドヘッド株式会社OVER TIME(R) 14インチ防水フルセグDVDプレーヤー OT-WFD14TE

防水レベルIPX7（リモコンはIPX6）

高い防水性能により、キッチンやお風呂、アウトドアでも活躍。

場所に合わせて選べる2WAYスタイル・3電源対応

家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3タイプの電源に対応します。

据え置き、壁掛けに対応します。さらに付属の車載バッグでお車のシートに取り付け可能です。

TVやDVDの他、HDMIでゲーム機やストリーミングデバイスに対応

地デジの番組を録画再生できます。

HDMIで様々なデバイスと接続すればモニターとしても利用可能です。

主な仕様

サイズ：W351×D234.5×H46mm

重量：約1.5kg

防水レベル：本体 IPX7 / リモコン IPX6

画面表示：14型ワイド液晶（解像度 1366×768）

プレイヤー：MTK Solution + Sanyo Lens

再生メディア：DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW

動画対応ファイル：MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、3GP

音声対応ファイル：MP3、WMA、WAV、AAC

画像対応ファイル：JPEG、BMP

テキスト対応ファイル：TXT

スピーカー：2W×2

入力端子：DC IN 端子×1、Micro-SD 端子 (マルチメディア再生)×1、HDMI入力端子 x1 (ver.1.4)、AV入力端子 (RCAピン)×1

出力端子：ヘッドホン端子×1

テレビ：地上デジタル放送 UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切換

電子番組表 EPG：8日間

テレビ接続端子：TVアンテナ入力端子×1、ミニB-CASカード×1、Micro SD 端子(録画&更新用)×1

充電式電池：リチウムポリマー電池 7.4V, 2500mAh, 18.5Wh

充電時間：約3～4時間

DVD再生時間：約2.5時間

電源：専用ACアダプタ AC 100V-240V, 50-60Hz

車載用DCアダプタ DC 12V 1.5A

消費電力：約14W

本体サイズ：約 W351 x D234.5 × H46mm

本体質量：約 1.5kg

付属品：ACアダプタ (長約1.5m)、 AVケーブル (長約1.2m)、 車載用DCアダプタ (長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー

ROOMMATE(R) OVER TIME(R)

ダイアモンドヘッド株式会社

https://roommate.life/