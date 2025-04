ホテル〈seven x seven 石垣〉で写真家レスリー・キーの写真展を開催

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:河本幸士郎)の連結子会社、fav hospitality group株式会社が展開するホテル〈seven x seven 石垣〉で、世界的な写真家 レスリー・キーのアートマガジン「SUPER(スーパー)」創刊20周年を記念した写真展「seven x seven presents SUPER 2025 LESLIE KEE GALLERY EVENT in ISHIGAKI」を2025年4月12日(土)から5月6日(火)まで開催致します。

世界のセレブ、スーパーモデル、ファッションデザイナーなど著名人を撮り下ろすSUPER。その記念すべき20周年号の表紙にseven x seven インターナショナルクリエイティブディレクター デイビット・ミスキンが起用された事から当施設で実施する運びとなりました。

リゾート感あふれる館内でのアート鑑賞をこの機会にお楽しみください。

レスリー・キーは、1998年に東京で写真家としてキャリアをスタート。2001年ニューヨークに移り、2004年にSUPER Magazineを創刊しました。

芸術への愛と人生の祝福をコンセプトに掲げ、多様性がすべての号で重要なキーワードになっています。

SUPER Magazineは、アート、ファッション、写真のコーヒーテーブル・ブックとしても広く知られ、創刊号は2004年夏に発行され、当時は著名人が表紙と裏表紙に印刷された史上初のファッションマガジンとして話題になりました。

写真家

レスリー・キー(Leslie Kee)

シンガポール生まれ。東京とニューヨークを拠点にアートの本質、ファッションの際立つ魅力、広告の繊細な美しさを超越し、世界各地で映像監督としての洗練された技術を披露している。 東日本大震災への対応「TIFFANY supports LOVE AND HOPE」写真集は第40回APA経済産業大臣賞を受賞。 2004年よりニューヨークで創刊した「SUPER Magazine」シリーズは、世界の企業LVMHやLady Gaga、松任谷由実といったアーティスト達とのコラボレーションを実現し、文化の新たな標となる。 国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」テーマソング「恋のブギウギトレイン」のMVを制作し、国連広報センターと協力してSDGsの推進にも尽力している。 NHKと手を組み、2020年東京オリンピック・パラリンピックへの希望のキャンペーンとして、日本国民の夢や目標を一つに結びつけ、2000著名人の公式ポートレートと心に響くプロモーション映像を監督担当する。

seven x seven インターナショナルクリエイティブディレクター

デイビット・ミスキン(David Miskin)

Netflix、Bentley、Lamborghini、IHG Hotelsなどをクライアントに持つロンドンのグローバルマーケティングエージェンシー アイリスワールドワイド ノースアメリカのカルチュアルアセッツCEO、Moxy Hotels、EDITIONなどの代表的な施設の開発で知られるライトストーングループCheof Creative Officer、世界最大級の不動産デベロッパー、ジェネラル グロース プロパティーズ/ブルックフィールドプロパティーズのクリエイティブ&ブランド戦路担当VPなど要職を歴任。企業だけではなく、世界的に有名なブランド、著名人のブランディング、クリエイティブディレクションを手がける。

2023年東京に拠点を移し、霞ヶ関キャピタル株式会社でインターナショナルクリエイティブディレクターに就任。ホスピタリティ事業のサービスにおける、クリエイティブ、デザイン及びブランディングを主導している。

【seven x seven presents SUPER 2025 LESLIE KEE GALLERY EVENT in ISHIGAKI】

開催日程:2025年4月12日(土)-2025年5月6日(火)

写真展開催場所: CENTRAL棟1階

【seven x seven 石垣】

新石垣空港から車で約18分、太平洋に面したマエサトビーチに近い便利な立地にオープンしました。ホテルに一歩足を踏み入れると、沖縄県を代表する石材“琉球石灰岩”を用いた白を基調とした建築と、草木を豊富に取り入れたボタニカルな空間がゲストをお迎えします。客室は全121室、21タイプに分かれ、プライベートプールとサウナ付きのスイートルームやジャグジーを備えた客室など、ここでしか味わえないエクスクルーシブな体験を提供します。

