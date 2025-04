豊洲の夜空に輝いた万博公式キャラクター・ミャクミャク！大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー盛況のうちに閉幕

株式会社ドローンショー・ジャパン

プロジェクト「Soar(ソアー)」は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会との共催で、4月13日に開幕を迎える2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開幕直前の機運醸成のひとつとして、特別ドローンショー『いよいよ開幕!大阪・関西万博スペシャルドローンショー』(以下、本イベント)を、2025年3月27日・28日に豊洲公園(東京都江東区豊洲2-3-6)にて開催いたしました。

※3月27日(木)は強風のため中止となりました。

※本イベントは、LEDドローンを活用した新たなプロジェクト「Soar(ソアー)」として提供いたしました。

ドローンショー動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_j_7zRdcJ98 ]

ドローンショー写真

ドローンショー・ジャパン公式YouTube ライブ配信(アーカイブ)

https://www.youtube.com/live/iGb14x1GBd0?si=nkByuDCB05lwyDVx

いよいよ開幕!大阪・関西万博スペシャルドローンショー概要

開催日

2025年3月27日(木)・28日(金) 19:00~

※3月27日(木)は強風のため中止となりました。

観覧場所

豊洲公園(東京都江東区豊洲2-3-6)

観覧料

無料

主催

Soar

共催

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

2025年大阪・関西万博開催概要

テーマ

いのち輝く未来社会のデザイン

~Designing Future Society for Our Lives~

開催期間

2025年4月13日(日)~10月13日(月) 184日間

開催場所

大阪 夢洲(ゆめしま)

チケットインフォメーション

https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/

「Soar(ソアー)」

低空経済領域でLEDドローンを活用し、新たな空間価値を創造するプロジェクト (2025年1月リリース)です。電通のマーケティング支援とドローンショー・ジャパンの実績を組み合わせ、企業のマーケティング活動や地域観光に包括的ソリューションを提供します。空をキャンバスに見立てた新しいメディアから、QRコードを使ったオンオフ統合による、リアル体験をデジタル上で拡散・波及させることも可能です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000080729.html

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博1年前をPRする「くるぞ、万博。1 year to go. スペシャルドローンショー(2024年5月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル

・Web

https://droneshow.co.jp/

・SNS

ドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショーのライブ配信などをお届け!業界最先端の情報もリアルタイムで発信します!

ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう!

DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp