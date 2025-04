NECのPLM「Obbligato」がGartner(R) Market Guide for PLM Software in Discrete Manufacturing Industriesに掲載

日本電気株式会社

NECのPLM(Product Lifecycle Management、注1)ソフトウェア「Obbligato」が、Gartner(R) Market Guide for PLM Software in Discrete Manufacturing Industries(注2)に掲載されました。

本マーケット・ガイドは、全世界を対象に、ディスクリート(加工組立)系製造業向けPLMソフトウェア市場にフォーカスし、PLMソフトウェア市場の定義や動向、ガートナー社が認定した積極的に販売・サポートを行っている代表的なPLMベンダー18社について、その特徴を解説しています。

本マーケット・ガイドに掲載されている日本のPLMベンダーはNECのみです。

- 詳細はこちらhttps://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2KI38NL3&ct=250311&st=sb(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2KI38NL3&ct=250311&st=sb)

- Obbligatoについて

NECのPLMソフトウェア「Obbligato」は、1991年の発売以来、30年以上の長期に渡り製造業の環境変化に寄り添い、ものづくり関連の業務機能と最新テクノロジーを取り入れて進化し続けてきました。

ものづくりの要である設計と生産の情報連携を推進するBOM/BOP(注3)ソリューションを強みとして、NECグループをはじめ、1,000社以上のお客様にご導入いただいております。

「Obbligato」は、ものづくりの基準情報BOM/BOPを軸に、マニュファクチャリングチェーンをまたがる機能連鎖を円滑化、循環させることで、ものづくりの変革を実現します。

2025年5月提供予定のObbligato R3.6では、PLMソフトウェアと生成AIとの連携により、生成AIが過去の製品開発を通じて蓄積された大量の技術情報から適切な情報を効率的かつ高精度に検索・提供する機能を新たに提供いたします。本機能により開発・設計に係る業務の効率化と技術伝承の円滑化を促進します。

https://jpn.nec.com/obbligato/

NECはDXに関して、ビジネスモデル、テクノロジー、組織・人材の3軸で、戦略構想コンサルティングから実装に導くオファリングなど、End to Endのサービスを提供しています。さらに、従来型のSIerから「Value Driver」への進化を目指し、その価値創造モデルを「BluStellar(ブルーステラ)」(注4)として体系整理しました。業種横断の先進的な知見と研ぎ澄まされた最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導きます。

以上

(注1)製品開発の過程で発生する膨大かつ多種多様な技術情報を製品構成情報に紐付け、製品ライフサイクルにわたって統合管理することで、製品開発力の強化を目指す改革・取り組み。

(注2) Gartner(R) Market Guide for PLM Software in Discrete Manufacturing Industries, Sudip Pattanayak et al., 5 March 2025

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

(注3)部品の種類や数量など製品構成情報(BOM:Bill of Materials)、製造工程・使用設備など製造プロセス情報(BOP:Bill of Process)

(注4)「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導き、お客様を未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

<本件のお問い合わせ先>

NEC 製造ソリューション事業部門

E-Mail:oblsales@cpc.jp.nec.com