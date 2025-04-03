信州のへき地医療を守る鍵　長野県オンライン診療研究会を開催(2025/5/15)

一般社団法人信州医療開発第３回長野県オンライン診療研究

一般社団法人 信州医療開発(https://smi-nagano.jp/)（本社：長野県塩尻市、代表理事：今井 紳一郎）は、2025年5月15日(木)に長野県塩尻市で「第3回長野県オンライン診療研究会(https://smi-nagano.jp/%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%a8%ba%e7%99%82%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a/)」を開催いたします。オンライン診療の先駆者3名を演者に迎え、全国の先行事例を共有し議論します。現地＋オンライン開催で参加費無料、どなたでも参加可能です。

【イベント申込ページ】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnlCwE_F6z3N2_ECMvezoUR-sYj2d7woFzh2RWNMvjfCvGw/viewform?usp=header

地域医療の課題の解決策として期待されるオンライン診療

地方の医師不足や高齢化が深刻化し、へき地や離島の診療所では閉院のリスクが急速に高まっています。後継者不在のまま無医村となると、地域住民の医療アクセスは著しく低下し、行政もさらに抜本的な対策を打ち出しにくくなります。

こうした問題の解決策として期待されるのがオンライン診療です。インターネットを通じて医師と患者が診察を行うことで、患者の通院負担を軽減しながら受診の選択肢を増やすことができ、医師の移動負担を最小限に抑えることができます。オンライン診療は慢性疾患管理や初期判断の領域で特に有効とされ、常駐医や専門医がいない地域でも継続的に医療を提供できるようになるため、新しい形の医療として全国各地で広がりつつあります。

本研究会に参加することで、全国の先進事例とその実践内容を学べます。現地会場では関係者との直接対話により、さらに深掘りした現状と課題の共有が可能です。また、会場では関連企業による展示もあり、オンライン診療関連製品に直接触れられる貴重な機会にもなります。

第3回長野県オンライン診療研究会開催概要

名称：第3回長野県オンライン診療研究会

プログラム

- へき地離島医療DX ～鳥羽市での取り組み～ 小泉 圭吾 様（鳥羽市立神島診療所／三重県へき地医療総括監）- 当院におけるオンライン診療の実際 ～8年間の経験から学ぶ実践的知識～ 大林 克巳 様（大林クリニック）- いざという時のオンライン診療 ～令和６年能登半島地震～ 根上昌子 様（ねがみみらいクリニック）

日時：2025年5月15日（木）13：00～15：30

会場：塩尻市市民交流センター「えんぱーく」 〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町12番2号(https://maps.app.goo.gl/Dqd72g8dkzSHzSAk8)

駐車場：塩尻市営大門駐車場（6時間まで無料） 〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町７－２(https://maps.app.goo.gl/YVujB9BhsAxaxWfW9)

開催形式：現地＋オンラインのハイブリッド開催

主催：一般社団法人 信州医療開発

参加対象：医療関係者、行政職員、企業関係者、一般の方（どなたでも参加可能）

参加費：無料

参加申込：申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnlCwE_F6z3N2_ECMvezoUR-sYj2d7woFzh2RWNMvjfCvGw/viewform?usp=header) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnlCwE_F6z3N2_ECMvezoUR-sYj2d7woFzh2RWNMvjfCvGw/viewform?usp=header

長野県オンライン診療研究会について

地域医療関係者が垣根を越えて情報共有し、オンライン診療を活用した持続可能な医療体制確立に向け、講演やディスカッションを行うことが本研究会の目的です。一般社団法人 信州医療開発（所在：長野県塩尻市、代表理事：今井 紳一郎）は「長野県オンライン診療研究会」を継続的に開催しています。

第1回（2024年開催）には約80名、第2回では約120名の参加申込があり、テレビ4社・新聞2社により報道されました。研究会会場にはオンライン診療システムおよびデバイスの展示も出展され、現地参加者の注目を集めました。代表の今井医師は自身も豊富なオンライン診療の実績を持ち、全国のオンライン診療に関係する医療関係者・関連企業とのつながりを有します。

一般社団法人 信州医療開発について

■会社概要

社名 ：一般社団法人 信州医療開発（英表記：General Incorporated Association Shinshu Medical Innovations)

代表者： 今井 紳一郎

設立 ： 2024年9月12日

所在地： 〒399-0737 長野県塩尻市大門八番町1－28 スナバ

ホームページ：https://smi-nagano.jp/

事業概要 ： 持続可能な医療の提供、オンライン診療の普及活動、医療DXサポート

取材・参加申込に関する案内

取材やお問い合わせ、ご相談がございましたら、一般社団法人 信州医療開発HP(https://smi-nagano.jp/)からお問い合わせください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。