【受講料最大80%OFF】専門実践教育訓練講座として新たに3コースが登録されました｜Tech Mentor

株式会社if

株式会社if（代表取締役：伊藤史弥）が運営するオンラインプログラミング・Webスクール『Tech Mentor』の3コースが、経済産業省の「第四次産業革命スキル習得講座」および厚生労働省の「専門実践教育訓練講座」に新たに認定されました。

本制度での受講は、2025年4月1日より受講が可能となります。



これにより、既存の認定講座含めて合計5コースに受講料の最大80%が給付されます。

IT業界への転職やスキルアップを目指す方々にとって、より経済的で実践的な学習の機会を提供します。

■Tech Mentor（テックメンター）について

Tech Mentorは、IT未経験者向けのオンラインプログラミングスクールです。

プログラミング・WebデザインなどのWebスキルを学んで、「開発職への転職・フリーランス案件獲得」などの目標達成を目指します。

■厚生労働省指定の専門実践教育訓練講座に3コースが認定

Tech Mentorのサービス概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103307/table/35_1_4b5a00cc13ef0d8d71aae67f0760dc24.jpg ]詳しくはこちら :https://tech-mentor.dev/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotionTech Mentorの公式サイトへ

この度、Tech Mentorが提供している以下の3コースが、厚生労働省指定の教育訓練給付制度に認定されました！

該当コースは、2025年4月1日より受講可能です。

Webエンジニア就職コース 9ヶ月(https://tech-mentor.dev/webengineer/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

■学習スキル

HTML、CSS、JavaScript（DOM）、TypeScript、React、Next.js、Node.js、Firevase、SQL、GitHub など

■おすすめの方

・未経験からWebエンジニアに就職したい方

・就職/転職活動のサポートを必要としている方

・オリジナルアプリを開発してステップアップしたい方

Webエンジニア就職コース Java 3・5ヵ月(https://tech-mentor.dev/webengineer_java/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

■学習スキル

HTML、CSS、JavaScript、Java、Spring Boot、SQL、GitHub など

■おすすめの方

・未経験からWebエンジニアに就職したい方

・30代以降でもIT系のキャリアにチャレンジしたい方

Webエンジニア就職コース Python 3・6ヵ月(https://tech-mentor.dev/webengineer_python/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

■学習スキル

HTML、CSS、JavaScript、Python、Laravel、FastAPI、SQL、GitHub など

■おすすめの方

・未経験からWebエンジニアに就職したい方

・Pythonを習得してAI開発などのキャリアに活かしたい方

■Tech Mentorの専門実践教育訓練講座について

Tech Mentorでは、以下の講座が専門実践教育訓練講座となっています。

■未経験から就職・案件獲得を後押し！サポートの内容について

Webエンジニアに就職したい方向け[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103307/table/35_2_549ed5438fc5f4c92d1049c244aa200e.jpg ]Web制作・デザインを学んで就職, 案件獲得したい方向け[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103307/table/35_3_f1d34ea77df23543456f56f277b0cae1.jpg ]1. 定期メンタリングで学習管理とスキル指導

月次計画や進捗に応じて次回までの宿題を設定します。やることが明確になるため、モチベーション低下を防ぎます。

また、プログラミング学習中にエラーに遭遇したり、環境構築でつまずいたりした場合、解決するまでサポートします。

2. 専属の現役エンジニアにいつでも質問し放題

専属の現役エンジニアに対して、回数無制限・いつでも質問し放題です。原則24時間以内に回答します。

AIへの質問も活用可能で、5秒で回答を得ることもできます。

3. 内定率を高める！ポートフォリオ開発を一気通貫サポート

オリジナルポートフォリオ開発を通して、プログラミング的思考と自走力が身についていることをアピールでき、さらに企画・設計を含めた実装の全工程を経験しておくことで、申し込める求人の幅が大きく広がります。

4. キャリアコンサルタントが内定獲得まで1on1就職サポート！

キャリアコンサルタントと1on1面談が可能です。

企業選定の基準作り、履歴書・職歴書添削、面接ロープレなど、未経験からIT人材で就職を成功するまで一貫通貫サポートします。

■教育訓練給付制度の対象条件

給付金を受け取るための条件や手続きは、ご自身で最寄りのハローワークで確認する必要があります。

また、この制度を利用するには、受講開始の1ヶ月前までにハローワークで「受給資格確認手続き」を行う必要があります。

事前に条件を確認する際は、以下からお問い合わせください。

■厚生労働省：教育訓練給付制度について

個別説明会はこちら :https://tech-mentor.dev/counseling/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion無料で給付金などの相談が可能

「教育訓練給付制度」は、労働者の能力向上を主導的に支援する目的で、厚生労働大臣の認定を受けた特定の教育訓練を完了した個人に、その経費の一部を補助する制度です。

この制度の対象となる教育訓練プログラムは、その内容や水準によって三つのカテゴリーに分類され、それぞれで給付の割合が異なります。

参照：厚生労働省「教育訓練給付制度」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)

■経済産業省：第四次産業革命スキル習得講座 （Reスキル講座）について

「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」は、ITとデータ関連の分野で将来の成長と雇用の創出が期待される中、社会人が高度な専門知識を習得し、キャリアを向上させるための、専門的かつ実践的な教育・訓練プログラムを経済産業大臣が認定する仕組みです。

経済産業省は、民間の事業者が社会人に対して提供する、ITとデータ分野を重視した高レベルの教育・訓練プログラムを、「第四次産業革命スキル習得講座」（Reスキル講座）として認定し、社会人のスキルアップをサポートしています。

参照：経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/index.html(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/index.html)

■株式会社ifについて

ifは「テクノロジーで誰もが創造できる世界へ」をビジョンに掲げ、DX人材の育成からシステム開発までを一気通貫でサポートし、クライアントのさまざまなIT課題を解決する企業です。

主に以下の事業を展開しています。

- 未経験からエンジニア内定・案件獲得を目指す「Tech Mentor(https://tech-mentor.dev/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)」- ITエンジニア/生成AI人材を育成し、社内DX化を進める「Tech Mentor 法人研修(https://tech-mentor.dev/business?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)」- 即戦力エンジニアの早期採用を後押しする「Tech Mentor 人材紹介(https://tech-mentor.dev/agent?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)」- 多数のプログラミング言語や実践的フレームワークをプロ監修ロードマップに沿って学べる「Code Lesson(https://code-lesson.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)」- オーダーメイドでクライアントの求めるアプリ・サイトを実装する「受託開発事業(https://if-tech.co.jp/app/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)」- SESなどの開発経験者向けの高単価フリーランス案件紹介サービス「フリーランススイッチ(https://freelance-switch.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)」

各種事業にご興味持たれましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

・会社名：株式会社if

・代表者：伊藤 史弥

・設立年月：2021年1月

・メールアドレス：support@if-tech.co.jp

・会社ホームページ：https://if-tech.co.jp/(https://if-tech.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

・株式会社ifの事業内容：

・プログラミング学習サービス『Code Lesson』運営：https://code-lesson.com(https://code-lesson.com?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

・プログラミング教育スクール『Tech Mentor』運営：https://tech-mentor.dev(https://tech-mentor.dev?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

・法人研修事業：https://tech-mentor.dev/business(https://tech-mentor.dev/business?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

・人材紹介事業：https://tech-mentor.dev/agent(https://tech-mentor.dev/agent?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

・受託開発事業(アプリ)：https://if-tech.co.jp/(https://if-tech.co.jp/app?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)app(https://if-tech.co.jp/app?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

・生成AI事業：https://tech-mentor.dev/business/tob_generative-ai/(https://tech-mentor.dev/business/tob_generative-ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)

・フリーランス案件紹介：https://freelance-switch.com/(https://freelance-switch.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ReSkill_202504promotion)