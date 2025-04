¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥ªー¥×¥ó

ブルーベル・ジャ パン 株式会社

GINZA SIX店、六本木ミッドタウン店に続く、日本国内で10店舗目となる本ブティックは、国内でのブランドのプレゼンスをさらに広げて参ります。ブランドのエレガントでタイムレスな魅力が詰まった空間をお楽しみいただけます。

日本橋三越は、日本で最も歴史のある百貨店として長く愛されてきました。1673年の創業以来、伝統を大切にしながらも、時代とともに進化を続けています。ルネサンス様式の壮麗なファサードは、時を超えて受け継がれる建築の象徴であり、クラシックとモダンが融合するそのスピリットは、マノロ ブラニクが大切にするタイムレスな美しさを追求するデザインフィロソフィーと共鳴します。

新ブティックは、マノロ ブラニクのシグネチャーである“リビングルーム”スタイルを体現しており、親しみやすく心地よい空間を演出します。75平方メートルの広さを誇り、アースカラーを基調に、鮮やかなブルーのアクセントで彩りを加え、ブランドの色彩と創造性への情熱を表現します。洗練されたミニマルな店内は、コレクションを引き立て、マノロ ブラニクの世界観を存分にお楽しみいただけます。

日本橋三越先行アイテムも登場!

地中海の美しい風景や建築、アート、写真などからインスピレーションを得た2025年春夏コレクションより、日本橋三越店先行発売のウィメンズシューズ 「BETGIEB/ベッジープ」 が登場。伝統的なパラソルを思わせるブレトンストライプを取り入れたこのタイムレスなスタイルは、クラシックでありながらも新鮮な印象で夏の息吹を運んできます。

BETGIEB/ベッジーブ ヒール高さ:9cm 価格181,500(税込)

また、オープンを記念し、シューズをご購入いただいたお客様には、デザイナー マノロ・ブラニクが愛するガーデニングへのオマージュとしてオリジナルのフラワーギフトをプレゼントいたします。ギフトには数に限りがありますので予め、ご了承ください。

マノロ ブラニク 日本橋三越本店にて、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■マノロ ブラニク日本橋三越本店

住所:〒103-8001

東京都中央区日本橋室町1-4-1日本橋三越本店 本館 3階

TEL:03-6910-8108

営業時間:10時~19時

About MANOLO BLAHNIK

50年以上のキャリアを持つマノロ・ブラニクは、世界で最も影響力のある靴とアクセサリーのデザイナーの一人である。彼の靴とクラフトマンシップは、世界中の憧れとなり熱心なファンを魅了し続けている。2019年、ブラニクはイタリアのパヴィア県ヴィジェヴァーノに自社アトリエと生産施設を取得。

マノロ ブラニクは、ニューヨーク・マンハッタンの象徴的なマディソン・アベニューにある旗艦店を含め、18の単独ブティックを運営している。そして、ヨーロッパ、北米、アジア、オーストラリアの30カ国に270以上の店舗を展開している。また、独自のグローバルEコマース・プラットフォーム(www.manoloblahnik.com)も運営しています。

長年にわたり、ブラニクは英国の独立系ラグジュアリー団体であるウォルポールが授与するthe Luxury Legend Awardや、FIT美術館のクチュール・カウンシルによるAward for Artistryなど、世界中で数々の称賛を受けてきた。2007年、故エリザベス女王2世は、マノロ・ブラニクの英国ファッションへの貢献を称え、大英帝国名誉勲章(CBE)を贈った。著書も多数あり、最新作は2017年にリッツォーリ社から出版された「The Art of Shoes」。靴、バッグ、ベルト、スカーフなどのレディースコレクションとともに、メンズコレクションもデザインしています。

2021年、マノロ ブラニクは、50周年を記念して「The Manolo Blahnik Archives: ‘A New Way of Walking’」を発表しました。このインタラクティブなバーチャルエキシビションでは、メゾンのアーカイブの幅広さと、靴職人の絶え間ない革新への渇望が探求された。2023年、このデジタルエキシビションは、「The Craft」と呼ばれる新しいバーチャルルームをオープンし、イタリアのアトリエの舞台裏を紹介。マノロ・ブラニクのデザインプロセスや独自のテクニックを視聴し、アイコニックなシューズの数々に命を吹き込む本物の職人を垣間見ることができます。www.thearchives.manoloblahnik.com

2024年、Manolo Blahnikは、Great Place to Workによって英国の「リテール、ホスピタリティ、レジャー分野での最高の職場」のひとつに選ばれました。この栄誉は、私たちが創造性、協力、情熱が育まれる職場文化の実現に取り組んできた証です。

読者問い合わせ

ブルーベル・ジャパン ファッション事業本部

Tel: 03-5413-1050