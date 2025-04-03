毎月7日は「さぶろうべい」の日！白菜鍋100円引き！2025年4月よりスタート！

株式会社SU-BEE

石川県のソウルフードとして、70年以上に渡り愛される「さぶろうべい」を展開する株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）は、さぶろうべい4店舗にて、2025年4月より毎月7日を「さぶろうべいの日」とし、白菜鍋各種メニューを100円引きで提供いたします。

毎月7日は「さぶろうべい」の日！白菜鍋100円引き！

毎月7日は「さぶろうべい」の日

2025年4月より、毎月7日は「さぶろうべいの日」として、お好きな鍋（季節限定鍋も含む）を100円引きにて提供いたします。この企画を通じて、より多くのお客様に当店自慢のとり白菜鍋をお楽しみいただきたいと考えております。是非この機会に、いつもとは違う白菜鍋もお試しください。

対象店舗情報

毎月7日は「さぶろうべい」の日

＜さぶろうべい 高松本店＞

石川県かほく市高松丁42

TEL： 076-281-0529

営業時間 ： 11：00～21：00 (L.O 20：40)

＜さぶろうべい 藤江店＞

石川県金沢市藤江北4-472

TEL： 076-266-1555

営業時間 ： 11：00～14：30 (L.O 14：00)、17：00～22：00 (L.O 21：40)

＜さぶろうべい 野々市店＞

石川県野々市市本町6丁目13-29

TEL： 076-259-1751

営業時間 ： 平日11：00～14：30（L.O 14：00)、17：00～22：00（L.O 21：40)

土日祝 11：00～22：00（L.O 21：40)

＜さぶろうべい 小杉店＞

所在地： 富山県射水市戸破1633番地

TEL： 0776-54-0763

営業時間 ： 11:00～14:30 (L.O/14 :00)、17:00～22:00 (L.O/21:30)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sQjdiP_xI8Q ]■さぶろうべい

さぶろうべいは、昭和25年(1950年)に石川県かほく市で創業し、70年以上に渡り石川県のソウルフードとして親しまれています。名物は、鶏油と秘伝の醤油だれが決め手である「とり白菜鍋」。2014年に事業を継承し、2024年6月現在、石川県内に3店舗、富山県にフランチャイズを1店舗展開中。伝統の味を「今」に、そして「次世代」に承継していきます。



＜公式アカウント＞



【HP】 https://saburoubei.jp/

【Twitter】 https://twitter.com/saburoobei

【Instagram】 https://www.instagram.com/saburoubei_326/

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@saburoubei

【通販サイト】 https://saburoubei-shop.stores.jp/

■株式会社サビー

会社名： 株式会社サビー (SU-BEE.CO., LTD.)

所在地： 石川県金沢市玉川町9-15

代表者： CEO 田端 弘一

設立 ： 平成27年11月

URL ： http://su-bee.jp/

事業内容： 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、コントラクト事業、グリーン事業、農業