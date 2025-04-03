●新商品●Honda CT125 ハンターカブのブロック、プレゼントキャンペーン開始！

ノリモノの形の雑貨を企画・販売する株式会社フェイスの公式Xで、「CAMブロック ホンダ CT125 ハンターカブ」を3名様にプレゼントする企画を開始しました。

株式会社フェイスCAMブロック ホンダ CT125 ハンターカブ

「CAMブロック ホンダ CT125 ハンターカブ」（https://camshop.jp/?mode=f22）は、CAMSHOP.JP で販売中の Honda オフィシャルライセンス取得商品です。

応募方法はアカウントフォロー ＆ リポストが条件です。ぜひこの機会にプレゼントキャンペーンにご応募ください。

本格的なハンターカブを再現したブロックがノリモノ雑貨ブランドCAMSHOPより新登場します。

523ピースからなる細部まで再現されたブロックは、作った後は飾っておける本格的なディティールで存在感たっぷりの仕上がり。タイヤを回転させることも可能。お気に入りのバイクをブロックで組み立てて楽しむことができます。

生産数は限定3000個。

2月入荷予定となっております。（対象年齢6歳以上）

本田技研工業公認のライセンス取得商品です。

CAMSHOP公式X

▼キャンペーンページ

https://camshop.jp/?mode=f22

【応募方法】

CAMSHOP公式Xアカウントのフォロー＆キャンペーンリツポストが応募条件

抽選で3名様にプレゼント致します。

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[CAMSHOP.JP]

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

[商品詳細]

ピース数：523ピース

組み立て後サイズ(およそ)：全長26.5cm × 全幅12cm × 全高18cm

重さ(およそ)：約332g

素材：ABS樹脂



対象年齢：6歳以上

JAN：4570138433408 (品番：433408)



極端に高温となる室内や、直射日光などで高温となる室外でのご使用は変形・破損の原因となるためお控えください。

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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