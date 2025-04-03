DJの新たなスタートを応援する製品登場。オールインワンDJバンドルキット_Hercules DJ Essentials Kit発売
株式会社 銀座十字屋
Apple Musicストリーミング対応
バンドル内容
- DJControl Inpulse 300 MK2：DJコントローラー
- DJMonitor 42：4インチ・アクティブ・モニタースピーカー
- HDP DJ60：ヘッドホン
- Serato DJ Lite：Apple Musicストリーミングに対応した、業界標準Serato DJ Proのエントリーバージョン
- DJUCED：Hercules独自のパワフルで使いやすいDJソフトウェア。
製品概要
- 製品名：DJ Essentials Kit
- EAN：3362934747091
- 価格（税込）：69,900 円
国内代理店ニュースリリース
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・銀座）は、Herculesブランド（フランス）のオールインワンDJバンドルキットの「DJ Essentials Kit」を2025年4月10日（木）より発売いたします。
Hercules「DJ Essentials Kit」は、2デッキUSB-DJコントローラー、20Wアクティブスピーカー、ヘッドホン、Serato DJ Lite/DJUCEDソフトウェアがセットになった、これからDJを始める方に最適なコンプリートキットです。
本製品を導入し、Apple Musicストリーミングに対応した最新のSerato DJ Liteを使用することで、1億曲以上のApple Musicストリーミング楽曲やプレイリストへのアクセスが可能となります（別途、Apple Musicのサブスクリプション契約が必要です）。
HERCULES DJ ESSENTIAL KIT
Apple Musicストリーミング対応
最新のSerato DJ Liteを使用することで、1億曲以上のApple Musicストリーミング楽曲やプレイリストへのアクセスが可能になります（別途、Apple Musicのサブスクリプション契約が必要となります）。
バンドル内容
- DJControl Inpulse 300 MK2：DJコントローラー
- DJMonitor 42：4インチ・アクティブ・モニタースピーカー
- HDP DJ60：ヘッドホン
- Serato DJ Lite：Apple Musicストリーミングに対応した、業界標準Serato DJ Proのエントリーバージョン
- DJUCED：Hercules独自のパワフルで使いやすいDJソフトウェア。
製品概要
- 製品名：DJ Essentials Kit
- EAN：3362934747091
- 価格（税込）：69,900 円
国内代理店ニュースリリース
https://dirigent.jp/blog/hercules-dj-essentials-kit