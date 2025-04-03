【楽天マラソン＆ポイントアップ】最大50％オフ！RORRY全店対象、5倍ポイントキャンペーン実施中！
【開始】2025/04/04 20:00:00 ～ 【終了】 2025/04/10 01:59:59
SALE対象商品はこちら :
https://www.rakuten.ne.jp/gold/rorrystore/event/sale/
RORRY
注目の商品(一部抜粋)
限定50%OFF
【自信作 Qi2公式認証・15W急速充電】RORRY モバイルバッテリー 10000mAh(QI2）
https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-11/
【セール特価(税込)：4,599円】
15Ｗ Qi2で2倍速い充電
パススルー充電対応qi2 充電器
高品質バッテリー内蔵・PSE認証済
30WのACアダプター付 QI2公式認証ワイヤレス充電器（A7）
https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wc-06/
【セール特価(税込)：3,999円】
最新世代の規格qi2・15Wワイヤレス充電！
4IN1ワイヤレス充電ステーション・角度調整可
コンパクトなサイズ・折りたたみ式携帯便利
放熱専用穴付・超低温充電保証
30WのACアダプター付・１年メーカー保証
限定50%off
限定30%OFF
【新モデル 10000mah 大容量】RORRY magsafe充電器 4in1 ワイヤレス 充電器(w17）
https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-11/
【セール特価(税込)：9,099円】
革新！10000mah容量進化
改良版折りたたみ式・スマホスタンド
15W magsafe充電器・apple watch用充電器付き
【新モデル 10000mah 大容量】RORRY magsafe充電器 4in1 ワイヤレス 充電器(w17）
https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/wr-awb113/
660ポイント（1倍+19倍UP）
高級感に溢れるのステンレスApple Watch バンド
長さ調節機能
取り付け簡単
様々なシーンに対応
新学期 20倍ポイント還元
5999→5299円+1000円offクーポン+P5倍
\5999→5299円+1000円offクーポン+P5倍 RORRY 8.6mm 超薄型 モバイルバッテリー（D14）
https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-07/
【セール特価(税込)：5,299円】
240ポイント（1倍+4倍UP）
8.6mm・極限を追い求めた超薄型モバイルバッテリー
ピッタと充電できるmagsafe式power bank・強磁力のマグネット採用
アルミ合金採用・大手同源バッテリー
二台同時充電・パススルー充電機能
多重保護システム搭載・PSE認証済
\9999→7999円+1000円offクーポン+P5倍 1年保証 RORRY業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器（M3）
https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-10/
【セール特価(税込)：7,999円】
360ポイント（1倍+4倍UP）
4in1ワイヤレス充電器・ステーション
角度調整可能・首や背中の負担が軽減
10000mah大容量・１日の外出で安心
15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電
業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー
9999→7999円+1000円offクーポン+P5倍
1500円OFFクーポン
1500円OFFクーポン【2024昇進型 20Wアダプター付属】RORRY 4in1 ワイヤレス充電器
https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wcmb-06-bk-jp/
【セール特価(税込)：6,999円】
189ポイント（1倍+2倍UP）
3台同時充電・より安定したステーション
磁気吸着・最大15W
分離式モバイルバッテリー・持ち運び便利
その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。
公式Xの毎日抽選キャンペーンが大好評開催中！ぜひご参加ください！
すぐに参加する :
https://x.com/RORRY_JP/status/1906859059338203478
株式会社RORRY 公式ホームページ：www.rorry.com
Email：marketing@rorry.com
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/091D9A92-C02D-4DCD-ABC6-F91D88B70C5A
RORRY公式Instagram：https://www.instagram.com/rorryjp/
RORRY公式X（旧Twitter）：https://x.com/RORRY_JP
RORRY公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@RORRYJP
RORRY公式TIKTOK：https://www.tiktok.com/@rorry_jp_