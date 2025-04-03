【楽天マラソン＆ポイントアップ】最大50％オフ！RORRY全店対象、5倍ポイントキャンペーン実施中！

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Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

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RORRY



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【自信作 Qi2公式認証・15W急速充電】RORRY モバイルバッテリー 10000mAh(QI2）



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15Ｗ Qi2で2倍速い充電


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高品質バッテリー内蔵・PSE認証済






30WのACアダプター付 QI2公式認証ワイヤレス充電器（A7）



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最新世代の規格qi2・15Wワイヤレス充電！


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30WのACアダプター付・１年メーカー保証





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【新モデル 10000mah 大容量】RORRY magsafe充電器 4in1 ワイヤレス 充電器(w17）



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15W magsafe充電器・apple watch用充電器付き







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\5999→5299円+1000円offクーポン+P5倍 RORRY 8.6mm 超薄型 モバイルバッテリー（D14）



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8.6mm・極限を追い求めた超薄型モバイルバッテリー


ピッタと充電できるmagsafe式power bank・強磁力のマグネット採用


アルミ合金採用・大手同源バッテリー


二台同時充電・パススルー充電機能


多重保護システム搭載・PSE認証済







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角度調整可能・首や背中の負担が軽減


10000mah大容量・１日の外出で安心


15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電


業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー





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1500円OFFクーポン【2024昇進型 20Wアダプター付属】RORRY 4in1 ワイヤレス充電器



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分離式モバイルバッテリー・持ち運び便利














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