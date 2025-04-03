「CAPCOM SPRING SALE」開催中！　Steam Storeに「デビル メイ クライ」シリーズのセールラインアップを追加してアップデート！

株式会社カプコン

カプコン人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得な「CAPCOM SPRING SALE」を各デジタルストアで開催中。

本日からのNetflixアニメ「Devil May Cry」公開に合わせて、「デビル メイ クライ」シリーズの各タイトルがSteam Storeのセールラインアップに追加！ 『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』や『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』『デビル メイ クライ HDコレクション』など、爽快なスタイリッシュアクションを体感できる名作の数々がお買い得価格に！ またシリーズ作3本がバンドルされてお得な『Devil May Cry FRANCHISE PACK』もSteam Storeで販売中です。

現在、PlayStation(TM)Storeとニンテンドーeショップでも「デビル メイ クライ」シリーズがセール中！ 各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SPRING SALE」特設ページでチェックしよう！

CAPCOM SPRING SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale14-d8rti/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/sale/sale14-d8rti/ja-jp/)

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale14-d8rti/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■Steam Store

2025年4月17日（木）1:59まで

【Devil May Cry FRANCHISE SALE】

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/devilmaycryfranchise

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編+プレイヤーバージル）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：747円（税込）



Steam『デビル メイ クライ 5 デラックスエディション プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編+デラックスエディション アップグレード+プレイヤーバージル）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

Steam『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【70%OFF!!】：913円（税込）



Steam『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,063円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,340円（税込）

Steam『DmC: Devil May Cry』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：761円（税込）

★Steam Storeではお得な『Devil May Cry FRANCHISE PACK』を販売中！

Steam『Devil May Cry FRANCHISE PACK』（バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/50849/Devil_May_Cry_FRANCHISE_PACK/

バンドル価格：2,400円（税込）

（収録内容）

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

『デビル メイ クライ HDコレクション』

各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SPRING SALE」特設ページでご確認ください。

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale14-d8rti/ja-jp/



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