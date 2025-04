JERAセ・リーグ公式戦 東京ヤクルトスワローズ主催試合にて「OFF_THE GAME SPECIAL NIGHT GAME」を開催！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジング・ディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、2025年4月19日(土)に行われる東京ヤクルトスワローズ主催のJERAセ・リーグ公式戦 対読売ジャイアンツ戦において、オフィシャルサプライヤー契約を結ぶ同社の傘下ブランド「Majestic」(マジェスティック)協賛のもと、「OFF_THE GAME SPECIAL NIGHT GAME」を開催いたします。

2016シーズンより東京ヤクルトスワローズとオフィシャルユニホーム・サプライヤー契約を締結し、監督・コーチ・選手・スタッフが着用するMajesticブランドのユニホーム・トレーニングウェアなどの提供を行ってまいりました。

また、本協賛試合の開催にあわせて、同社が手掛けるスポーツカジュアルブランド「OFF_THE GAME」と連携し、始球式や観戦チケットなどのベースボール体験が当たるキャンペーンを実施しています。本キャンペーンは、対象のOfficial Goods Shop店頭にて「OFF_THE GAMEシリーズ」を1点以上ご購入いただいた方を対象としており、先着300名様にはOFF_THE GAMEオリジナルバッグをプレゼントいたします。

さらに、試合当日には、対象のOfficial Goods Shop店頭にてMajesticブランドの「OFF_THE GAMEシリーズ」「レプリカユニホーム」「レプリカキャップ」をご購入いただいた方を対象に、選手直筆サイン入りグッズが当たる抽選会を実施いたします。

非日常が味わえる貴重なベースボール体験や、選手直筆サイン入りグッズが当たるこの機会に、ぜひ「OFF_THE GAMEシリーズ」をお楽しみください!

■キャンペーン情報

企画1.:事前応募企画「ベースボール体験プレゼントキャンペーン」

事前応募にて当イベントの始球式や観戦チケットなどが当たります。

1. 応募条件・当選賞品

対象のOfficial Goods Shop店頭にて「OFF THE GAMEシリーズ」を1点ご購入につき1枚の応募券をお渡しします。

応募券に記載のQRコードからアクセスいただき、申し込みフォームに必要事項を記載してお申し込みください。

※対象商品や応募券が無くなり次第終了となります。予めご了承ください

A賞:始球式1名 ※4名様分の内野指定席Sチケット付き

B賞:エスコートキッズ8名 ※2名様分の内野指定席Sチケット付き

C賞:試合前練習見学 10名 ※2名様分ずつの内野指定席Sチケット付き

D賞:マイナビシート観戦チケット1名 ※4名様分のマイナビシートチケット

E賞:伊藤忠シート観戦チケット1名 ※4名様分の伊藤忠シートチケット

※B賞のエスコートキッズは小学生以下限定です(同伴者は小学生以上可)

※雨天中止時は振替のイベント開催日(中止決定後に調整)にて実施いたします

※詳細は購入時に同封される応募券をご確認ください

2. 応募券配布期間・〆切

4月1日(火)~ 4月8日(火)

4月9日(水)23:59まで

※オリジナルバッグは店舗によって用意数は異なり、なくなり次第終了となります

3. 対象店舗

東京ヤクルトスワローズOfficial Goods Shop(スタジアム通り店/つば九郎店/神宮球場店)

※試合未開催日については、スタジアム通り店/つば九郎店のみの営業となります

※外野店での配布はおこないません

※Official Net Shopでの購入は対象外です

4. オリジナルバッグの配布について

Official Goods Shop(スタジアム通り店/つば九郎店/神宮球場店)で「OFF THE GAMEシリーズ」をご購入いただいた先着合計300名様には応募券と併せてOFF THE GAMEオリジナルバッグをプレゼントします。

※オリジナルバッグは店舗によって在庫数が異なり、無くなり次第終了となります

※多くのお客さまにご利用いただくため、「OFF THE GAMEシリーズ」の購入点数に関わらずお一人さま1点までのお渡しとさせていただきます

本 体:W約520mm × H400mm × D150mm

持ち手:全長600mm

素 材:ポリプロピレン100%

企画2.:4月19日(土)イベント当日企画「サイン入りグッズプレゼントキャンペーン」

1. 抽選条件・当選賞品

対象のOfficial Goods Shop店頭にてMajesticブランドの「OFF THE GAMEシリーズ」「レプリカユニホーム」「レプリカキャップ」をご購入につき1枚の抽選券をお渡しします。抽選は神宮球場正面の特設ブースにておこないます。

※対象商品や抽選券が無くなり次第終了となります。予めご了承ください

※1会計につき1枚の配布となります 会計を分けてのご購入はお控えください

A賞:サイン入りOFF THE GAMEキャップ

B賞:サイン入り OFF THE GAME ポスター

C賞:サイン入り OFF THE GAMEバッグ

D賞:OFF THE GAME オリジナル アクリルキーホルダー

※D賞アクリルキーホルダーはシークレット(ランダム)となります

※雨天中止時は振替のイベント開催日(中止決定後に調整)にて実施いたします

2. 抽選券配布期間・〆切

4月19日(土)17:30まで配布

4月19日(土)試合開始までの抽選

3. 抽選場所

神宮球場正面 Majestic特設ブース

4. 対象店舗

東京ヤクルトスワローズOfficial Goods Shop(スタジアム通り店/つば九郎店/神宮球場店)

※外野店での配布はおこないません

※Official Net Shopでの購入は対象外です

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジング・ディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan