Godot、日本初のISO/IEC 42001（AIマネジメントシステム）認証を取得

株式会社Godot

行動原理解明に特化したディープテック・スタートアップの株式会社Godot(ゴドー)(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:森山 健、以下「Godot」)は、AIマネジメントシステムの国際規格 ISO/IEC 42001:2023(AIマネジメントシステム:AIMS)の認証を SGSジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:顔 立新、以下「SGSジャパン」)から取得しました。これは、日本国内で初の認証取得事例*となります。認証取得は、社内で構築されたAIシステムの設計・運用体制が、信頼性・倫理性・安全性において国際水準であることを示すものです。

*当社調べ。SGSジャパンでは最初の認証事例。

【登録組織名】

株式会社Godot(Godot Inc.)

【対象範囲】

Design, development, deployment, and optimization of AI-driven systems for behavioral analytics and adaptive user engagement. AI systems analyze service and product interactions, identifying engagement patterns, and generating context-aware communication.

【認証登録日】

2025年4月3日

株式会社Godot 共同創業者 兼 CTO 鈴井豪のコメント

Godot は「社会的技術(Social Technology)」、「透明性(Transparency)」、「包摂性(Inclusivity)」をバリューとして掲げ、人々や社会、そして環境に悪影響を及ぼすことなく、Wellbeing向上に寄与する技術開発に取り組んでまいりました。

このたびのISO/IEC 42001認証取得は、こうした理念のもとに構築された 社内のAIシステム開発・運用体制、およびマネジメントの在り方が、国際規格に準拠していることを第三者機関によって証明されたものです。

Godotでは、AI技術の社会実装において、透明性・安全性・説明可能性といった価値を重要視しています。 SGSジャパン様の審査を通じて、社員一人ひとりの日々の取り組みが、国際基準のもとで認められた今回の認証取得を、私たちは大きな節目と捉えています。

今後も、お客様に安心して弊社のAIソリューションをご活用いただけるよう、AIMSに基づいた体制の継続的な改善と強化を推進してまいります。

ISO/IEC42001について

AIシステムを開発・提供・利用する組織を対象に、信頼性・透明性・説明責任を備えたAIの活用を実現するために、組織が構築すべきマネジメントシステムの要件をリスクベースのアプローチで定めたもの。AIのリスクを適切に特定・軽減することに加え、公平性やプライバシーへの配慮も求められる。また、AIシステム特有の学習データや機械学習に関する考慮事項も含まれており、重要な規格となっています。

参考)経済産業省 https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240115001/20240115001.html

Godotについて

行動原理解明に特化したディープテック・スタートアップ。日欧に拠点を持ち、2022年設立当初から国際機関や海外研究機関と提携。認知と身体の拡張により、誰もがウェルビーイングを追求できる社会を目指す。国連WHO主催の「WHO WPRO Innovation Challenge」入賞(2022年)をはじめとする国際的な受賞・選出経験を多数持ち、2025年Forbes JAPAN 特集「JAPAN’S AI 50」に選出されている。

SGSについて

SGS は、世界最大級の試験、検査、認証機関で、115 カ国で99,500 名のエキスパート・専門スタッフを擁し、2,500 カ所以上の試験所・ オフィスで事業展開している。SGSは、シンガポールのChangi Airport Groupをはじめ、アジア・ヨーロッパでISO/IEC 42001の認証実績を有している。

[企業情報]

商号 :株式会社Godot

代表取締役:森山 健

設立 :2022年7月

所在地 :兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容 :行動科学とAIを融合したディープテック開発

URL :https://godot.inc/